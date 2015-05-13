‘Çok affedersiniz’ Kürdüm!

Bu kadarı da olmaz dediğimiz her şey bu ülkede oluyor. Hem de iktidarın eliyle…

Şimdi de AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Yasin Aktay buyurmuş Siirt’te: “Bu yörenin insanına Kürt demek çok ayıptır. Çünkü biz Türk, Kürt, Arap ve Çerkeziz, biz bir milletiz. Allah bize Allah’ın İslam milleti olma şerefi bahşetmiş” diye.

Eh ne de olsa patronunun izinden gidecek o da. Henüz daha 10 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Ezidilerin kentlerinden biri olan Batman’da, HDP'nin “Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracağız” vaadini eleştirirken elindeki Kuran’ı sallaya sallaya, "Dağlardaki kamplarda, işte elimize geçen belgeler, bunlar Zerdüşt dininin eğitimini veriyorlar. Bunları çok iyi tanımamız, çok iyi bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Ezidi ve Zerdüşt inancına sahip olan insanlara karşı, 75 milyonun gözü önünde nefret suçu işlemişti.

Bu Erdoğan’ın Ezidilere ilk hakareti de değil. 3 yıl önce Elazığ Havaalanının açılışında sarf ettiği şu sözleri de unutmayalım: “Sevgili Kürt kardeşim, bu terör örgütüne tepkini koy ki bölgede abad olmasın. Bu teröristlerin yeri belli. Bunlar Zerdüşt. Bunlar Yezidilikten bahsediyorlar. Bu tür ayinleri yapıyorlar. Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmamışsa onlara yaklaşan bir zihniyeti taşıyoruz.”

Geçen ay da Yalçın Akdoğan “HDP beyannamesinde dokuz defa lezbiyen, gay bilmem ne geçiyor. Yani Türkiye gerçekliğinden bu kadar uzaklar” diyerek homofobik bilinçaltını ifşa edivermişti. Eşcinseller ve translara yönelik bu ayrımcı dil tabi ki sadece Akdoğan’a özgü değil. Daha önce de kankası Bülent Arınç, iyi ki bize oy vermiyorlar dercesine, “Demirtaş'a gay, lezbiyen ve translar oy verdi" demişti.

Nefret söylemleriyle halkı besleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarın kendinden olmayanlara karşı nefreti o kadar büyük ki, Kürtler, Ermeniler, Aleviler, LGBTler, Ezidiler, Araplar, Şiiler, domuz eti yiyenler diye halkı böle böle bitiremediler. İktidarın bu söylemleriyle beslenen insanlar, sokaklara çıkıp nefret cinayetleri işliyorlar! Her geçen gün artan nefret cinayetlerinde iktidarın sorumluluğu var.

Kürde ne diyelim Yasin Bey?

Şimdi de Kürde Kürt demek ayıpmış.

Kürde ne diyelim Yasin Bey?

Dağ Türk’ü uyar mı?

Kart kurt ses çıkaranlar?

Kuyruklular?

Domuz eti yemek de ayıptı değil mi?

İstersen birleştirelim hepsini, daha rahat olur senin için.

Domuz eti yiyenler Kürt olsun, güzel mi?

Ne bileyim istersen Selahattin de bize diyeceğim! Ama onu da 2. patron yasak etmişti sizlere. Sonra maazallah sen sahiden uyuyamazsın günlerce…

Belli ki senin dininde kutu kutu rüşvet, iftira, yalan, dolan, ayrımcılık, adaletsizlik ayıp değil ama Kürde Kürt demek ayıp!

Bu arada, “çok affedersiniz” ben de Kürdüm.

Madem Kürdistan’ın kadim şehri Siirt’ten adaysınız, Bir Kürt olarak uyarayım sizi:

Bizim buralarda Kürde Kürt, Ezidiye Ezidi, Ermeniye Ermeni, hırsıza da hırsız denir. Senin zihniyetine sahip, sabahtan akşama insanları Müslüman, domuz eti yiyen, Ezidi, eşcinsel, Kürt, Alevi diye ayrıştıran insanlara da “ayıp” denir!