T24 LogoT24 Logo

Nurcan Baysal

nurcanatlibaysal@yahoo.com

15 Mayıs 2015

Amed’de seçimin gölgesinde yas var!

Amed IŞİD’e karşı savaşırken Rojava, Kobane ve Şengal’de şehit düşen çocuklarını bir bir toprağa veriyor

Amed’de bu yıl güneş çok az açtı. Yağmur aylardır yağıyor. Bu yağmura sık sık ambulans sesleri eşlik ediyor. Bu ambulanslarda Kobane ve Şengal’de ölen genç bedenler var.

Türkiye’nin birçok yerindeki seçim heyecanını Amed’de görmek mümkün değil. Amed uzun süredir kara bir bulutun içinde, bundan yakın zamanda sıyrılması zor görünüyor…

Çünkü Amed’de yas var!

Sayamayacağım kadar çok cenaze geliyor. Amed her gün çocuklarının cenazesini karşılıyor. Amed IŞİD’e karşı savaşırken Rojava, Kobane ve Şengal’de şehit düşen çocuklarını bir bir toprağa veriyor.

Amed’de hüzün var…

Bu hüzün şehrin her noktasına sinmiş durumda. Amed’de bu bahar kuşlar ötmüyor, çiçekler açmıyor, yer gök hüzne boğulmuş… Dün gittiğim yas evindeki ana soruyor “neden?”, susuyorum, çünkü bu soruya verilecek anlamlı hiçbir cevap yok!

Amed’de umut tükenmek üzere!

Hükümetin çözüm sürecini devam ettireceğine dair bir umut yok. Amedliler hükümet programından basıma giderken “yanlışlıkla” düşenin, birkaç fasikül değil, aslında barış olduğuna inanıyor.  Süreç bitti, Amed bunu hissediyor.

Amed yorgun!

Mücadele etmekten yorulmuş, evsizlikten, vatansızlıktan, çocuklarını toprağa vermekten yoruldu Amed! Amedliler bir yandan IŞİD zulmünden kaçarak gelen Ezidi ve Rojavalıları evlerinde, köylerinde, kamplarında misafir ederken, bir yandan da gelen yaralılara bakıyor. IŞİD’e karşı savaşta yaralanan yüzlerce gencin tedavileri evlerde yapılıyor.

Amed özlem içinde…

Dağdaki ve sürgündeki çocuklarına hasret Amed! Babasız çocuklar büyüdü, analar yaşlandı, herkes dünya gözüyle evlatlarını, babalarını, sevdiklerini bir kez görmeyi istiyor. Amed sevdiklerini bekliyor! Ama sevdiklerinin yuvalarına, ana ocaklarına dönmelerinin yolu inatla açılmıyor!

Amed öfkeli de!

Her gün gelen cenazeler öfkeyi arttırıyor. Amed her ne kadar “halkların kardeşliğine” bir şans vermeye çalışsa da, Türkiye devletine öfke her geçen gün büyüyor! Amed’in çocukları bu devletin IŞİD’e verdiği destekle, belki de bizim vergilerimizle  ölüyor. Devlet izin vermediği için Amed hemen yanı başındaki çocuklarına ne ilaç, ne  su, ne de yemek yollayamıyor. Amed’in çocukları gözlerinin önünde ölüyor!

Amed suskun, Amed sessiz, Amed öfkeli, Amed yasta…

Yağmur bugün de çiseliyor. Ben şehrin sokaklarında sessizce dolaşıyorum. Mardin Kapıya doğru yol alıyorum. Sesler geliyor. “Şehîd Namirin” sesi Amed’de göğe yükseliyor. Tanımadığım cenazeye yaklaşıyorum. Hangi genç, kaç yaşında, sevdiği var mıydı?

“Şehîd Namirin” sözü beni artık teselli etmiyor. Çocuklarımız elimizle uzansak tutabileceğimiz bir mesafede ölüyor. Hiçbir şey artık ne beni ne de Amed’i teselli etmeye yetmiyor!  

Gece başımı yastığa koyuyorum. 30 yıldır yaptığım gibi bu gecede yitirdiğimiz çocuklara sığınıyorum…

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

amedışidrojavaşengaldiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

Yazarın Diğer Yazıları

KHK ve OHAL mağdurları anlatıyorlar

Yanımızdaki KHK/OHAL mağdurlarını dışlamayarak, bu karanlık günlerde onlarla dayanışarak ilk gül tohumlarını toprağa atabiliriz

Bextreş Nezarethanesi

Bir kez daha anladım ki yıkım ve savaşın tarihini yazanlara inat, bizler de dayanışmanın ve mücadelenin tarihini yazıyoruz...

Enfâl'in ruhu şimdi Afrin'de

Siz kirlisiniz biliyoruz ama hiç değilse yüzyıldır barışın adı olan zeytinin adını da kirletmeyin!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24