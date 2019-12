Yorumum var

Geride kalan haftanın haberlerine birer yorum da benden.

Hülya Avşar artık eskisi gibi değil.

Bayramlar da öyle.

İnönü Stadı Colosseum’a benzeyecek.

Beşiktaş da Inter’e benzeyecek mi?

İnternet medyasına yeni kanun yolda.

Youtube da bizi görebilecek mi?

Eleştirmenler Sex & The City’nin yeni filmini can sıkıcı, patavatsız ve ‘Müslüman karşıtı’ olarak değerlendirdiler.

Eğlenceli, önce düşünüp sonra konuşan, Müslümansever bir film hayal ediyorum.

Hadise’nin İstiklal Marşı söyleyişi beğenilmedi.

Kutadgu Bilig’i baştan sona okusun, belki affederiz.

BP, Meksika Körfezi’ne sızmakta olan petrolü durdurdu.

Niye durdurdu yahu, iyiydik ne güzel.

Ünlü yemek uzmanı Charles Perry, Türk kuzu etinin dünyada yediği en güzel kuzu eti olduğunu, baklavaya da bayıldığını söyledi.

Türk erkeklerinin çok farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünyanın en zengin lideri, Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej.

Nil Aldemir Adulyadej. Yakışır bence.

Gençler yaşlılardan daha yalnız.

Olsun, ikisi de çocuğum gibi.

Aziz Yıldırım: Tribünden inip ben mi gol atacaktım?

İbrahim Tatlıses: Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik?

Beyin Araştırmaları Merkezi Ankara’da kuruldu.

Denekler yakın çevreden seçilsin, e mi?

Alışveriş merkezi devi Prime Mall, İskenderun'u bitirdi Antakya’ya başlıyor.

Öyle alttan alttan gelmeyin. Direk tepeden inin, bizim için bir mahsuru yok. Rahat olun.

Derviş: “Türkiye sıcak paraya önlem almalı” dedi.

Aa, nerelerdeydin sen ya? Gel bir sıcak çayımızı iç.

Japonlar, genetik değişime uğrattıkları sivrisinekleri “uçan aşılara” çevirdiler.

Hayatımda daha iyi bir fikir, daha iyi bir haber duymadım desem yeridir.

Baykal, “Bir yatım, teknem olsa duygusunu yaşamadım” dedi.

Bir koltuğum olsun yeterdi.

Kütahya'da bulunan 4 bin yıllık mercimek tohumu laboratuarda çoğaltıldı.

TRT’den bize ‘Mercimek yiyin’ diye tutturan Mercimek teyze, nasıl içimize işlediysen, sayende 4 bin yıllık mercimek tohumunu bile yerde komuyoruz.

Ulaştırma Bakanı: Kendi uçağımızı yapar hale gelmemiz lazım.

E gelin? Onu da mı ben yapacağım?

Teneke tenekedir.

Oz Büyücüsü’ndeki teneke adam’ın meğer kalbi vardı. Masallara inandıramadıklarımızdan mısınız.

Türk ayak yapısının batıdaki anglo-sakson ülkelerin aksine ince ve uzun değil daha kısa ve etli bir yapı gösterdiği ortaya çıktı.

Nerem doğru ki.

Amerika’da kadın yumurtalarının fiyatı onbinlerce doları bulabiliyor.

‘Çocuk mu yapayım kariyer mi’ diye debelenmeye gerek yok. Birinden vazgeçersen öbüründen de kurtuluyorsun.

Bakanlığa bağlı 100’e yakın müzede yapılan incelemelerde 5 yılda 1195 eserin kayıp veya çalınmış olduğu belirlendi.

Çalınmış’ı anladım da, kayıp ne demek? “Yahu buralarda bir yerdeydi şu kaşıkçı elması, şimdi burdaydı kerata ya, yeşil yeşil parlıyordu. Ayağını bir kaldırabilir misin hemşehrim?”

Kanada'da yapılan bir araştırma, erken yalan söyleyen çocukların zeki olduğunu ortaya koydu.

7 çok geç.

Heykel sanatçısı Malik Bulut tarafından 2006 yılında yapılan heykelin, 3 bin yıllık olarak tarihlenerek, Van Müzesi'nin bahçesine konulduğu öne sürüldü.

Ben 3000 yıllık diyorum, başkası 4 yıllık diye öne sürüyor. Tartışarak bulabiliriz doğrusunu bence.

Melih Gökçek “Yeni lidere çok sevindim, CHP başlarken bitmiştir” dedi.

Ve tüpürdü.

Lady Gaga, ‘Hakkımda çıkarılan “Penisi var” söylentisini seviyorum’ dedi.

“Selüliti var” demeyin de, ne derseniz deyin bu ünlülere.

ABD'nin ilk Başkanı George Washington tarafından kütüphaneden ödünç alınan bir kitap, 221 yıl gecikmeli olarak iade edildi. Kitabın ismi “Devletler Hukuku.”

Hay allah iyiliğinizi vermesin, biz de bütün dünya fellik fellik o kitabı arıyoruz...

IMF: Doların uzun bir geleceği var.

Farketmez. Bizi geçmişi yaktı zaten.

Japonya'da, ter kokusunu önlemek amacıyla gül yağı kullanılarak tablet üretildi.

Peki gül yağı kokusu ne olacak?

Apple’ın piyasa değeri ilk kez Microsoft’u geride bıraktı.

Yahu bırakın bunları. Apple, Microsoft, Google; Atos Porthos Aramis gibisiniz. Biriniz hepiniz, hepiniz biriniz içinsiniz, bilmiyor muyuz.

Son 10 yılın en iyi yerli filmi: Babam ve Oğlum.

İkibin10’un en iyi yerli filmi: Kasetim, cibilliyetim, koltuğum, tenekem, kaderim ve teknem.

Pakistan Youtube yasağını kaldırdı.

Geri kalmış ülke işte.

Jennifer Aniston güzelliğini, spor, bebek maması ve genlerine borçluymuş.

Klor, un kurabiyesi ve benlerine borçlu olsaydı da aynı oranda uygulanamaz bir reçete olurdu bu.

Elif Şafak: Erkekler yazıyor, kadınlar okuyor.

Kurban olduğumun hayatı, hep aynı kurallar.

Her insanın içinde çocuk, yetişkin ve ebeveyn olmak üzere üç farklı yan bulunduğu açıklandı.

Hepimiz şizofreniz deyin de rahatlayalım artık.

Oscarlı aktör Nicholas Cage, herhangi bir hayvanın etini yemeden önce nasıl çiftleştiğini araştırdığını söyledi.

Bağını sormak gördüm ama bu kadarını da görmedim.

Cahide Vanlı, kız çocuklarının 5. sınıftan sonra okula gönderilmediği köyde, kızının öğrenimini sürdüren ilk anne oldu.

Bu haftanın tek sevindirici haberiyle bitireyim dedim. Saygılar, sevgiler.