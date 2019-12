Yeni yıl dilekleri

Aşk diliyorum hepinize. Böyle dolu dolu, beyninizi uçuran cinsten.

Karnınız ağrısın mutluluktan. O telefon çalınca, o e-mail gelince mideniz kalksın, kulağınız uğuldasın.

Yolların nasıl geçtiğini anlamayın, adresleri kaçırın, umurunuzda olmasın. Bu sene birkaç ay böyle geçsin işte, bunu diliyorum.

Kendinizle ilgili güzel bir gözlem duyun ve duyduğunuz şey içinize işlesin diliyorum. “Ben zaten biliyordum böyle süper bir insan olduğumu,” diye düşünürken yanaklarınız elma gibi kızarsın.

Acayip tesadüfler yaşayın diliyorum. Hani böyle “Evrenin bir oyunu bu,” diyeceğiniz cinsten. “Tam şu kelimeyi okuyordum, sen arayıp onu söyledin,” “Aklımdan kırmızı bir şapka geçiriyordum, sen aldın getirdin,” cinsinden. Zamanı durduran sihirli an’lar diliyorum.

Bir sihirli an’dan diğerine geçerken bekleme süreniz az olsun diliyorum.

Damarlarınızdan sevgi aksın bu sene. Hissedin diliyorum. Hissedebilme gücü diliyorum.

İlişkilerinizin sıcak rutininin içinde kaybolmayın diliyorum. “Baksana bey, neler oluyor hayatta!” diye heyecandan zıp zıp zıpladığınızda ilgi dolu bir gülümsemeyle karşılanma lüksü diliyorum.

Sizi sürekli olarak üzen, kıran, yaralayan insanları bir çırpıda ve hiç düşünmeden hayatınızdan çıkarabilme gücü diliyorum.

Hiçbiryerde zorla durmayın diliyorum, kendi sorumluluğunuzu alma gücü diliyorum.

Sevdiğiniz insanlar için bir şey yaptığınız duygusunu yaşayabilmenizi diliyorum. İçinizin rahat olmasını.

“Elimden geleni yaptım,” diyebilmenizi diliyorum bu sene. “Elimden gelenin en iyisi buydu, ve yaptım.”

Acayip kahkaha diliyorum, gözünüzden yaşlar aksın gülmekten. Yerlere yatarak gülün bağıra bağıra, karın kaslarınız ağrısın.

Gözünüzün önünde rengarenk donup kalacak, sizi konuşmasız bırakacak resimler diliyorum, sizin de içinde olduğunuz.

“Çok mutluyum şu an ya!” diye farkına varın diliyorum, o an ne kadar mutlu olduğunuzu hissedin, bayağı, söyleyin: “Çok mutluyum şu an ya!”

Ve o ana binin yürüyün diliyorum, kararlarınızda belirleyici olsun o mutlu anlar.

İçinizden gelen sesi duyabilme gücü diliyorum. Kendi kendinizle deli deli konuşun diliyorum.

Hayal kırıklıklarına takılmama gücü diliyorum, sizi öldürmeyen şeyin sizi daha güçlü yapacağını unutmayın diliyorum.

Mutluluklara takılma gücü diliyorum, sizi mutlu mutlu eden herkese, her şeye ve her ana.

Enerji diliyorum, haliniz olmasını diliyorum. Harekete geçmek için cesaret diliyorum, proaktivite diliyorum.

Kendinizi kendiniz gibi hissetmenizi diliyorum. “Ben neymişim yahu!” diye havalanıp ayaklarınızı birbirine vurun diliyorum.

Aklınızdakini uygun bir dille söyleyebilme, ifade gücü diliyorum.

Başkalarına yüklediğiniz sorumlulukları en aza indirebilme gücü diliyorum. İyi yaptıklarınızın tadını çıkarma, kötü yaptıklarınızın sonuçlarına kafayı eğip katlanma gücü diliyorum.

Zeka diliyorum, zehir gibi kafanız çalışsın bu sene.

Birileri sizden öğrensin diliyorum.

Öğrenmekten, paylaşmaktan yılmayın, bıkmayın diliyorum. Ağzınızın suyu aksın yeni bir şey duyunca, beyninizde yeni bir alan açılsın diliyorum.

Heryerde evde gibi hissetme duygusu diliyorum size.

Zayıflıklarınızı, zaaflarınızı açıkça itiraf etme gücü diliyorum. Bittiğiniz, tükendiğiniz noktada kendinizi bırakabilme gücü diliyorum.

Yeni insanlarla tanışın diliyorum, ve tanıştığınıza çok memnun olun.

İyi olun diliyorum, ama çok iyi. Öyle iyi olun ki, ömrünüzü biraz daha uzatmaya karar verin diliyorum.

Hayal kurun diliyorum, ama çok.

Hayal kurmaktan uyumayı unutun diliyorum.

İlham kaynağı olun diliyorum. Hem kendi güzel bünyenize, hem başkalarına.

Birbirimiz için istediğimiz güzel şeylerin sonu gelmesin bu sene. Memleketin de, dünyanın da halini dinlemeyelim. Hiç durmadan güzel şeyler dileyelim...

Bu sene bize bir kıyak geçsin,

Hiçbir kıyak bu sene bizi es geçmesin.