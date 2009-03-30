Seçim Anlatmak

Ben bu satırları yazarken, seçim henüz sonuçlanmadı. (Siz bu satırları okurken, ben çok uzaklarda olacağım diyesim var ama, diyemiyorum sevgili okurlar. Bir uzaklaşasım, vur patlayasım, çal oynayasım, yat uyuyasım var hepiniz gibi ama, tesis yok işte.)

Teknolojinin gözünü seveyim. Eskiden seçim sonucu izlemek ne zevksiz birşeydi. Alfabetik sırayla grafikler ekrana gelir, Adana. Tamam. Açılan sandık sayısı bilmemkaç. Tamam. AKP yüzde bilmemne. Tamam... Zaten ekranda yazılı şeyi mıy mıy mıy birisi okur, biz de bütün gece sürecek zevksiz bir maç gibi yarısında bırakıp yatardık.

Şimdi öyle değil. Bir dokunmatik ekran var, evlere şenlik. Yani evime şenlik geldi yahu (Aman ben bir eğlence bulayım kendime zaten). Türkiye haritasında nereyi tıklarsan orayı hop açıyor, hop kapatıyor. Sunucunun yeteneğine, bilgisine, tecrübesine kalmış, ‘orayı açsa, burayı tıklasa’ diye, kedinin ipe bakması gibi, kulakları oynata oynata izliyorsun.

Ben bu haritayı ve Mirgün Cabas’ın Güntekin Onay’ın maç anlatma yeteneğine taş çıkaran nefes nefese sunumunu seyrettim. Açıyor ekranı, hop bütün Türkiye elimin altında.

Evet sayın seyirciler Çankaya’da Bülent Talık iddialı, Keçiören’de Mustafa Ak yüzde kırk, Ege bölgesine bakalım, hop İzmir’in yüzde yirmisi sayılmış, kapatalım Ege’yi (Ay ay dur dur kapatma). Bir dakika Ege’de biraz kalalım hop (Yehuu). CHP oyunu arttıramadı, AKP oyları MHP’ye gitti sayın seyirciler, (Ay Antalya’ya baksın ay ay), Antalya çekişmeli, Mustafa Akaydın Menderes Türel’i geride bırakmaya aday, evet Mersin (Ay dur ilçeleri göremedim), hop dokunalım açalım (Dım dım kalp çarpma sesi), Doğu Anadolu ekranıyla sizi biraz başbaşa bırakıyorum (Ay neresi neresi hımm evet), Karadeniz Bölgesi’nde (Bartın’ı tıkla Bartın’ı tıkla), sayımın bittiği yerler var, yan yan sön, Baby TV gibi ışıl ışıl hipnotize, o önde, bu yaklaştı (“vee meşin yuvarlak direği yalayarak dışarı çıkıyor!” duyasım var, öyle heyecanlı).

Dili damağı kurudu çocuğun, nefes nefese kaldı. Çok başarılı, ben zaten Güntekin Onay’ın maç anlatmasına da bayılırım, bol bol istatistik verir, bilgi aktarır. Öyle “Nobre! Lugano! Korner!” falan deyip susmaz yani. Nobre’yle Lugano’nun çekişmesi yüzde kaç oranında kornerle sonuçlanmış onu söyler. Kolay mı ayol, milyon tane il ilçe, millet nereyi merak eder bileceksin, nerede daha çok çekişme var tartacaksın, suyun krakerin yanında olacak, sesini ayarlayacaksın. Öyle onbir’e onbir bir resim de değil bu. Büyük. Benim de önüme ne kadar kapsamlı konulursa, ne kadar dinamik olursa o kadar zevkle seyrediyorum.

Yoksa sabah sonuçları göreceğim zaten. Seçilenden de, hileli sayımlardan da, koltuğuna mıhlanandan da, oy kullanmayan muhalefetçilerden de, geleceğim için endişelenmekten de, aynı adamların bıy bıy yorum yapmasından da bıkmışım, maça bir renk geldi bu teknolojiyle.

Bir daha açıyor herşey değişmiş. Farklı kaynaklarda datalar varmış, hangi kaynak öne geçtiyse onu görüyormuşuz. Pek heyecanlı. Bir bakıyorsun Topbaş önde, bir daha açıyorsun Kılıçdaroğlu aniden 3 puan yaklaşmış. Evet Can. Aaa Mirgün susmasana. Peki tıklayalım İstanbul’a tekrar. Oleey. AKP son seçimden beri genelde yüzde beş oy kaybetti, hop belediye seçimleriyle karşılaştıralım, Topbaş yüzde üç kayıpta. Evet Can.

Amaaan. Ne Can’ı, verme sözü Mirgüncüğüm. Konuşmayın, haritayı açın bana. Pizzamı söylemişim, kolamı açmışım. Mirgün şehirler arasında benim için zap yap. Kafana göre hızlı hızlı tıkla, konuş. Bunu seviyoruz biz. Toplum genç. Tavır tıkla-öğren. Hedef Güney Afrika. Topbaş! Kılıçdaroğlu! Türel! Akaydın! Ve gooooolllll!!! Yerrr gök innlesin bu sesi dinnlesin şu sesi dinnlesin Türkiyeee.

