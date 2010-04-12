Gözünde gözlük, çantanda keklik.

<meta content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bahar geldi. Ağaçlara müthiş şeyler oluyor. Güneş insanın içini kıpırdatıyor. Açık havada oturabiliyoruz artık, nefis. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yolda yürüyorsun. Kolunda çanta, gözünde gözlük, kafanda bin tane düşünce.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Birden bir rüzgar esiyor. Birden, bir rüzgar, kaldırımların, trafik ışıklarının, yaya geçitlerinin, binaların arasından bir yolunu bulup tam da senin burnuna, incecik, inanılmaz bir bahar kokusu getiriyor.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bahar kokusu. Hani o beyaz-yeşil rengi olan. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Gözlerini kapatıp derin derin içine çekiyorsun. </span></span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Gökyüzü masmavi. Saat, o bütün fotoğrafların güzel çıktığı saat. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bazı günler, çok sıradan başlar. O gün hayatının en önemli anlarından birini yaşayacağını bilmezsin.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">-</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Çocukken, geniş bir kaldırımda, büyüklerin illa ki ya 1 metre önünde ya da arkasında, sağa sola takıla takıla, zigzaglar çize çize, ismin seslenildikçe kafanı kaldırmadan yürürken, birden, aniden, koşmak gelir içinden. Ve koşarsın.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Spor olsun diye değil, bir yere yetişmek için değil, yarış için değil. Bacaklarınla değil, yüzünle, midenle, koşarsın. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yol gepgeniş önünde uzanıyorken, birden koşmaya başlarsın. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Rüzgar yavaş yavaş hızlanan bir tren gibi yüzüne vurmaya başlar. Şehirler arası yollarda camdan seni takip eden elektrik telleri gibi rüzgar, kulaklarının yanından, sadece onun sesini duyacağın şekilde, uçarcasına eser. Senin hızında eser. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Kendi yarattığın rüzgarla yarışırken, kolların, bacakların, bütün vücudun yok olur. Yüzünle, kulaklarınla, boynunla, saçlarınla koşarsın. Önüne değil karşıya bakarak, sırıtarak, uçsuz bucaksız, koşarsın.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Özgürlüğün vücuda gelmiş hali olan bu koşu, hayatında yaptığın en güzel şeydir, ve o kadar da önemli değildir. Muhteşemdir, olağanüstüdür, enfestir, ve o kadar da önemli değildir.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bu koşuyu özlemezsin. “Ah öyle bir an olsa, hava tam şöyle olsa, koku tam böyle olsa, ben birden koşsam, o koşuyu yapsam,” demezsin. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hava tam öyle olur, an tam o an olur, sen tam o sen olursun, ve koşarsın.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Farkında olmazsın yaptığın şeyin. Özgürsündür, uçsuz bucaksızsındır, ve bunun hiçbir şeyle bir alakası yoktur. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bittiği zaman üzüleceğim, diye düşünmezsin. Canın isteyince durur, arkana bakarsın. O ana yapışmazsın. O an sonsuza kadar sürsün diye tutturmazsın. Sana dünyanın en güzel duygusunu yaşatan o havanın, o rüzgarın, o yolun, o koşunun, o anın bağımlısı olmazsın. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Çünkü o an, çantada keklik’tir. O an, senindir. O an, sen’den çıkar. Canın o koşuyu yapmak istediğinde, seni tutacak bir kuvvet yoktur. Kafan öyledir. Durum, o durumdur.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yaşadığın şeylerin turşusunu kurmak istemediğin yaşlardır o yaşlar. Her şeyi bir kaba koyup sarımsaklayıp da saklamak derdin değildir. Her şey, göğsünde bir yerlerden çıkar o yaşlarda. Dünyanın en güzel duygusu, çantada keklik’tir.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">-</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Gözlerini açıyorsun. Bahar kokusu hala burnunda. Yoldasın. Kolunda çanta, gözünde gözlük... Çantanda bir keklik!</span></span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Önüne gelen ilk ara sokağa sapıyorsun. Uzun bir sokak. Kenarlarında ağaçlar var.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Kaldırımlar biraz dar, ama sana yeter, etrafta kimsecikler yok.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yol biraz bozuk, ayakkabıların biraz rahatsız, çantan biraz ağır, ama normal, içinde bir keklik var.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Göğsünden fışkıran o koşuyu, hiç düşünmeden yapıyorsun. </span></span> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Eskisi gibi olması biraz zaman alıyor, ama koştukça, oluyor. Koşuyorsun. Yüzünle, saçlarınla koşuyorsun. Hızla koşuyorsun. Rüzgarınla yarışıyorsun. Eskisi gibi, dünyanın en güzel şeyini yaşıyorsun, ve çok önemsemiyorsun. Aynı eskiden olduğu gibi, dünyanın en güzel duygusunu yaşarken, korkmuyorsun.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bahar sana, başına gelen en güzel şeyin bağımlısı olmamayı, başına gelen en güzel şeye geleceğini, hayatını, bütün mutluluğunu bağlamamanın mümkün olduğunu hatırlatıyor.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Her bahar, yeni bir şey öğreniyorsun. Bu bahar, en önemli şeyi, yeniden öğreniyorsun.</span></span></p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br /> </p> <p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"> </p>