Gözünde gözlük, çantanda keklik.

<meta content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)" name="GENERATOR" /><style type="text/css">
<!--
@page { margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
-->
</style>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"></p><p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bahar
geldi. Ağaçlara müthiş şeyler oluyor. Güneş insanın içini
kıpırdatıyor. Açık havada oturabiliyoruz artık, nefis. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yolda
yürüyorsun. Kolunda çanta, gözünde gözlük, kafanda bin tane
düşünce.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Birden
bir rüzgar esiyor. Birden, bir rüzgar, kaldırımların, trafik
ışıklarının, yaya geçitlerinin, binaların arasından bir
yolunu bulup tam da senin burnuna, incecik, inanılmaz bir bahar
kokusu getiriyor.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bahar
kokusu. Hani o beyaz-yeşil rengi olan. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Gözlerini
kapatıp derin derin içine çekiyorsun. </span></span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Gökyüzü
masmavi. Saat, o bütün fotoğrafların güzel çıktığı saat. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bazı
günler, çok sıradan başlar. O gün hayatının en önemli
anlarından birini yaşayacağını bilmezsin.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">-</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Çocukken,
geniş bir kaldırımda, büyüklerin illa ki ya 1 metre önünde ya
da arkasında, sağa sola takıla takıla, zigzaglar çize çize,
ismin seslenildikçe kafanı kaldırmadan yürürken, birden, aniden,
koşmak gelir içinden. Ve koşarsın.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Spor
olsun diye değil, bir yere yetişmek için değil, yarış için
değil. Bacaklarınla değil, yüzünle, midenle, koşarsın. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yol
gepgeniş önünde uzanıyorken, birden koşmaya başlarsın. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Rüzgar
yavaş yavaş hızlanan bir tren gibi yüzüne vurmaya başlar.
Şehirler arası yollarda camdan seni takip eden elektrik telleri
gibi rüzgar, kulaklarının yanından, sadece onun sesini duyacağın
şekilde, uçarcasına eser. Senin hızında eser. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Kendi
yarattığın rüzgarla yarışırken, kolların, bacakların, bütün
vücudun yok olur. Yüzünle, kulaklarınla, boynunla, saçlarınla
koşarsın. Önüne değil karşıya bakarak, sırıtarak, uçsuz
bucaksız, koşarsın.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Özgürlüğün
vücuda gelmiş hali olan bu koşu, hayatında yaptığın en güzel
şeydir, ve o kadar da önemli değildir. Muhteşemdir,
olağanüstüdür, enfestir, ve o kadar da önemli değildir.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bu
koşuyu özlemezsin. “Ah öyle bir an olsa, hava tam şöyle olsa,
koku tam böyle olsa, ben birden koşsam, o koşuyu yapsam,”
demezsin. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Hava
tam öyle olur, an tam o an olur, sen tam o sen olursun, ve koşarsın.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Farkında
olmazsın yaptığın şeyin. Özgürsündür, uçsuz bucaksızsındır,
ve bunun hiçbir şeyle bir alakası yoktur. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bittiği
zaman üzüleceğim, diye düşünmezsin. Canın isteyince durur,
arkana bakarsın. O ana yapışmazsın. O an sonsuza kadar sürsün
diye tutturmazsın. Sana dünyanın en güzel duygusunu yaşatan o
havanın, o rüzgarın, o yolun, o koşunun, o anın bağımlısı
olmazsın. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Çünkü
o an, çantada keklik’tir. O an, senindir. O an, sen’den çıkar.
Canın o koşuyu yapmak istediğinde, seni tutacak bir kuvvet yoktur.
Kafan öyledir. Durum, o durumdur.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yaşadığın
şeylerin turşusunu kurmak istemediğin yaşlardır o yaşlar. Her
şeyi bir kaba koyup sarımsaklayıp da saklamak derdin değildir.
Her şey, göğsünde bir yerlerden çıkar o yaşlarda. Dünyanın
en güzel duygusu, çantada keklik’tir.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">-</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;"><span lang="tr-TR">Gözlerini
açıyorsun. Bahar kokusu hala burnunda. Yoldasın. Kolunda çanta,
gözünde gözlük... Çantanda bir keklik!</span></span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Önüne
gelen ilk ara sokağa sapıyorsun. Uzun bir sokak. Kenarlarında
ağaçlar var.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Kaldırımlar
biraz dar, ama sana yeter, etrafta kimsecikler yok.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Yol
biraz bozuk, ayakkabıların biraz rahatsız, çantan biraz ağır,
ama normal, içinde bir keklik var.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Göğsünden
fışkıran o koşuyu, hiç düşünmeden yapıyorsun. </span></span>
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Eskisi
gibi olması biraz zaman alıyor, ama koştukça, oluyor. Koşuyorsun.
Yüzünle, saçlarınla koşuyorsun. Hızla koşuyorsun. Rüzgarınla
yarışıyorsun. Eskisi gibi, dünyanın en güzel şeyini
yaşıyorsun, ve çok önemsemiyorsun. Aynı eskiden olduğu gibi,
dünyanın en güzel duygusunu yaşarken, korkmuyorsun.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Bahar
sana, başına gelen en güzel şeyin bağımlısı olmamayı, başına
gelen en güzel şeye geleceğini, hayatını, bütün mutluluğunu
bağlamamanın mümkün olduğunu hatırlatıyor.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><span style="font-family:Calibri;"><span style="font-size:11pt;">Her
bahar, yeni bir şey öğreniyorsun. Bu bahar, en önemli şeyi,
yeniden öğreniyorsun.</span></span></p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;"><br />
</p>
<p lang="tr-TR" style="margin-bottom:0cm;">
</p>