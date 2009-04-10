Frambuazlı Pasta

Bir dilim kek. Sıcak çikolata. Kekikli zeytin. Deniz kokusu. Türk kahvesi. Meyve kokteyli. Kır düğünü. Arnavut kaldırımı. Dolunay. Müzik kulağı. Pembe terlik. Bahar çiçekleri. Limon-zeytinyağı. Sabah güneşi. Derin uyku. Halka küpe. Açık çay. Ilık rüzgar. Izgara balık. İpek şal. Milföy hamuru. Kokulu mum. Sıcak simit. Renkli bilye. Peter Pan. Rendelenmiş ceviz. İlk aşk. Ek kart. Mavi gökyüzü. Çocuk bayramı. Tatlı biber. Büyükayı. Kese kağıdı. İspanyolca kursu. Masa örtüsü. Püsküllü uçurtma. Yeşil ışık. Uyku mahmurluğu. Patlamış mısır. Lunapark sarısı. Çoban salata. Pocahontas. Koşu ayakkabısı. Kırmızı kiremit. İlk öpücük. Çilek reçeli. Açıkhava konseri. Anaokulu. Kuzukulağı. Simli ruj. Sevinç gözyaşı. Pastel boya. Kanlıca yoğurdu. Gece elbisesi. Piknik sepeti. Sınıf arkadaşı. Sıkma portakal. El yazısı. Renkli rüya. Tatil planı. Şarap kadehi. Golf sopası. Yeni ayakkabı. Miss Piggy. Sinema bileti. Karınca yuvası. Başucu kitabı. Sevinç nidası. Midye dolma. Pijama partisi. Bahar temizliği. Kokulu silgi. Uzun çoraplı kız. Ağaç kulübesi. Beyaz bisiklet. İyi dilek. Pembe kurdela. Yavru kaplan. Tuzlu fıstık. Sarı vosvos. Serin gölge. Çikolatalı sufle. Basketbol sahası. Çam sakızı. Çıplak ayak. Deniz börülcesi. Bal arısı. Aydede. Gemi yolculuğu. Krem brule. Küçük prens. Limon ağacı. Mercimek köftesi. Özgür ruh. Günbatımı. Bal kavanozu. Deniz kokusu. Deniz kokusu. Deniz kokusu. İkinci perde.



Baharın incelikleri, hayatın inceliklerini birbirinin peşi sıra aklına düşürüyor. Soyut, somut ama illa ki küçük, güzel, ferah şeylere aklın takılıyor. Güneş, bulut birbirine giriyor. Sevdiğin yanında değilmiş, karnende kırık varmış, fark etmiyor.



Bu sefer hazırlıklı ol. Bu sefer, bir minder tut.

Önce kendine özgü karışıklığıyla bahar, temizliğe başlıyor.