Batman’dan süper kahraman çıkmaz diyorlar



Farklılıkları sever gibi yaparız. Ama aslında yeni, değişik şeylerden pek hoşlanmayız.

Dün okudum, tavuklar da hoşlanmazmış.



***



“Kozluk’ta, yürüyüşü penguene benzeyen tavuk, kümesteki diğer tavuklar tarafından dışlandı.”

“Batman’ın Kozluk ilçesi Yeşilyurt mezrasında çiftçilik yapan Aslan Kavak, tavuklarından birinin aşırı sıcak nedeniyle felç geçirdiğini belirterek, kanat çırpmamaya başlayan tavuğun bir süre sonra penguen gibi yürümeye başladığını söyledi.”

Bacakları sağa sola açarak, kafayı sağa sola sallayarak yürüyormuş, canım benim. O bir tavuk hala, gıt gıt yemlerini yiyor. Ama kanat çırpmıyor artık. Yürüyüşü de paytak. Farklı. Değişik.

“Tavuğu hasta olabileceği düşüncesi ile önceleri kesmeyi düşündüğünü ifade eden Kavak, ‘Kümesteki diğer tavuklar bu tavuğu dışladılar. Ben zamanla tavuğun bu tavırlarına alıştım ve kesmekten vazgeçtim. Mezramızda herkesin maskotu oldu. Penguen gibi yürüyüşü ile dikkati çeken bu tavuğu da diğerleri gibi kümeste besliyorum,’ dedi.”

Bravo Aslan Kavak. Keşke herkes senin gibi olsa, bir tavuğun penguen hallerine alışır gibi benimsese değişiklikleri. Ona göre tavır alsa.

Kimbilir, o zaman bir süper kahraman çıkar, bütün dünyayı kurtarırdı.

Ama böyledir bu. Radyoaktif örümcek tarafından ısırılan Peter Parker’ın örümcek özelliklerini kim kabul edebildi? Dr. Manhattan kilitli kaldığı nükleer deney odasından masmavi çıktığında kim onu bağrına bastı? Hiçkimse.

“Ben çayı koyuyorum hanım, sen Lig TV’yi aç. Dr. Manhattangil’e gitmeyelim bu akşam. Mavi mavi üstüme üstüme geliyor, kumandayı patlatıyor falan. Şurda huzurla bir maç izleyeceğim. O ne öyle, bambaşka bir şey şimdi hayatımda.”



Hergün kümese giriyor Penguen-tavuk, yavrum.

-Selamun aleyküm ağalar. Ay! Düşüyodum yine ya.

-Oo kim gelmiş. Senin kutuplarda olman gerekmiyo muydu? Haaah gag gag gıt gıt hahahha!

-Arkadaşlar rica ediyorum, farklı tavırlarım olabilir. Sahibimiz benimsedi. Siz de benimseyin. Farklı şeylere açık olalım biraz.

-Yüzebiliyo musun bari sen? Haaah gag gag gıt gıdaaahhhk!

-Evet, yüzebiliyorum?

-Gıt.

-Kanat çırpmayı niye bıraktım sanıyorsunuz koçum? Bir kaza sonucu örümcek-adam olunabiliyor da, başka bir kaza sonucu niye penguen-tavuk olunamasınmış? Örümcek Adam süper kahraman oluyor da, Penguen Tavuk niye süper kahraman olmasın pardon?

-Gıt. Gıdak.

-Ya. Kalırsınız öyle.

-Peki sen penguene dönüşmüş bir tavuk olarak, ne gibi kahramanlıklar yapacaksın, gıdak?

Kimse inanmıyordu Penguen Tavuk’a. Onun dünyayı kurtarma ihtimali olduğuna.

Ama Aslan Bey, belki de yeni bir yaşam formuyla, bir mucizeyle karşı karşıya olduğunu düşünerek, ona bir şans vermeyi tercih etti.

Çünkü,

2 Aralık 2010’da, California’nın Mono Gölü’nde yaşayan organizma, hücresinde bulunan fosforu, arsenik ile değiştirdi.

Deneyi yapan aynı araştırmacılar, yıllarca “Yaşamın 6 temel bileşeni: Karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfürdür,” diye yemişti bizi.

Şimdi diyorlar ki “Burada yaşamın esneklik gösterebildiğini görebilmemiz gerekli. Herhangi bir canlı, bir mikrop ya da bir ağaç, biz bunları zorluyoruz ve onlar da o 6 bileşenden oluşuyorlar, ama şu an elimizde yaşam için gerekli olan şeylerle ilgili bambaşka bir örnek var.”

Yaşam esnek.

“Yaşamın tanımı genişledi,” diye konuşuyor NASA’dan Ed Weiler. “Biz Güneş Sistemi’nde olası yaşam için izler ararken biraz daha geniş düşünmeliyiz. Tahmin etmediğimiz bir formda yaşam olabilir.”

Mikrobu arseniğin içine bırakıyorsun, arseniği fosfor yerine zarlarda, DNA’da ve proteinde kullanıyor.

Tavuğu küresel ısınma ortamında bırakıyorsun, penguenleşiyor.

Bizi dünyanın bütün diplomatik belgelerinin ortasına atıyorsun, hiçbir değişiklik olmuyor.

“Boşver hanım, şu Dr. Manhattan hapse atılana kadar mavi bir şey görmek istemiyorum.”

Kimbilir evdeki akasyayı uzun süre Manganez’de bekletsen konuşmaya başlayacak.

Evdeki kedi uzun süre Sodyum’da yüzerse kaplan olacak belki.

Bizi neyin içinde bekletirsen beklet, başkalaşmıyoruz.



***



Ben biliyorum. Çiftliğin sahibi Aslan Kavak, Batman’in baba figürü Alfred gibi, penguen-tavuğun gidişini seyredecek.

-Ben gidiyorum Aslan abi. Desteğin için çok teşekkürler. Ama dünyada çok kötülük var. Küresel ısınma yüzünden yaşadığım bu değişimi dünyanın iyiliği için kullanacağım.

Penguen-tavuk belki emeline ulaşamayacak, kutuplara gidip gıt gıt yüzdüğüyle kalacak.

Ama en azından denemiş olacak.

Peki bizim kümesteki tavuk halimiz, daha neyin içinde ne kadar bekletilirsek başkalaşacak?



