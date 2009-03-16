Araştırmacı Bize Dokunmasın

Kadınlar “aşk da aşk.” Eş dost “evlen de evlen.” Öyle ha deyince oluyor muydu o işler? Dert başı aşmış, bir de etrafımızdaki pervasızlardan biriyle evlenmemizi tembihleyenler yok mu, çıldırırsın.

Sadece tanıdıklar değil, bütün dünya peşimizde. Geçen gün e-mail’imi bir açtım, yabancı bir sağlık sitesinden bir araştırma. Diyor ki evlilerin ömrü uzun. Yani seninki kısa. Yahu işimdeyim gücümdeyim, neden durup dururken beni tehdit ediyorsunuz?

Hiç bana ‘ufkunu aç,’ ‘daha üretken bir insan ol’ diyen bir araştırma yok. Evliliğin sağlığa faydaları saymakla bitmezmiş. Vallahi çoğunu çürütürüm, gerçek olanları da daha çok erkekler için geçerlidir, anlatırım, benim asabımı bozmayın.

Daha Az Doktora Gitmek



Araştırmalara göre evliler hastanede daha az kalırmış, daha az doktora giderlermiş. Bir kere bunu nereden biliyoruz? Ben doktora gittiğimde evli misin bekar mısın diye tutturulduğu hiç olmadı. Ha, bu araştırma soru-cevap yöntemiyle yapılmış olabilir.

Evli misin? Hayır. Yılda kaç kere doktora gidersin? Dört. İyi biliyorum çünkü kendimden başka işim yok.

Evli misin? Evet. Yılda kaç kere doktora gidersin? Ne bileyim ben. Çocukların ateşi kocamın kataraktı on kere gitmişizdir yani. Kendim mi? Aa, ben geçen sene hiç doktora görünmedim! Sonuç: “Evliler daha az doktora gidiyor.”

Evli misin? Hayır. Hastanede ne kadar kalıyorsun? Valla kovulana kadar kalıyorum. Bazen işten çıkıp direk hastaneye gittiğim oluyor. Sağlığım kontrolde, yediğim önümde.

Evli misin? Evet. Hastanede ne kadar kalıyorsun? Valla mümkünse daha reçeteyi almadan yaka bağır açık eve koşuyorum. Çocuklar okuldan gelir, koca yemek sorar. Sonuç: “Evli insanlar hastanede daha az vakit geçiriyor. Demek ki evliler daha sağlıklı.”

Doğal Ağrı Kontrolü



Bizim güzide araştırmacılar 16 evli kadını, onlara elektrik şoku verileceğini söyleyerek tehdit etmişler. Kadınlar eşlerinin ellerini tuttuklarında, beynin stresle ilgili bölümleri daha az aktifleşmiş. Evlilik ne kadar mutluysa etki o kadar mükemmelmiş. Süper. Bir de öbür taraftan bakalım.

Araştırmacılar 16 bekar kadını, elektrik şoku verileceğini söyleyerek tehdit ederler. Bekar kadınlar, araştırmacıları tekme tokat dövdükleri gibi, araştırma kisvesi altında ödlerini patlatan bilim adamlarını mahkemeye verip, aldıkları tazminatla Hawai’de şahane bir haftasonu geçirirler. Pazar sabahı biraz baş ağrısı olur tabii. Bu durumda evet, evliler daha az ağrı sızı çeker.

Daha Çabuk İyileşme

Ohio Üniversitesi Medikal Merkezi uzmanları evli çiftlerde yaralar oluşturmuşlar. Yaralar birbirine sıcak davranan çiftlerde, birbirine düşmanca yaklaşan çiftlere kıyasla daha çabuk iyileşmiş. Yahu kardeşim, burdan iyi evliliğin daha çabuk iyileştirdiği falan değil, ancak evli çiftlerin durmadan bu tür araştırmalara katılıp kendilerine elektrik verdirdikleri, oralarını buralarını yaralattıkları sonucu çıkabilir. Dikkat ederseniz bu araştırmaya katılan bekar yok. Çünkü onlar sultan, biryerlerde eğleniyorlar.

Daha Düşük Kan Basıncı



-Ayşe, kızlarla şu yeni açılan restorana gidiyoruz, çok hip bir yer, gelsene. -(Hip hip hip kan basıncı yükselir) Ali ben kızlarla yemeğe gidiyorum. -Ama bebişim Var mısın Yok musun izleyecektik, hem Tombak’tan tatlı da almıştım mışıl mışıl bıcı bıcı (fıss kan basıncı düşer).

Daha İyi Stres Yönetimi



Eğer bir stres etkeniyle karşılaşırsanız sevdiğinizin desteğini alırmışsınız, böylece stresi daha kolay yenermişsiniz. Doğrudur. Ama verilen örneğe göre işinizi kaybettiyseniz, eşiniz sizi desteklerse bu hem duygusal hem de finansal açıdan yardımcı olurmuş.

Peki, sonra ne olurmuş? Mis gibi para var, evde oturmak şahane, bir bakarsın yıllar geçmiş.

–Ayşe, tatilde kızlarla Barcelona’ya gidiyoruz, gelsene.

-Ali Barcelona’ya ben de gideyim mi?

-Valla Ayşeciğim bu değirmen taşıma suyla dönmüyor, ben de Japon değilim, Şile’deki yazlık ne güne duruyor. Git komşularla otur. Barcelona’daki kızlar otele sabah girdikleri için check out saatini kaçırsınlar, freeshop’ta birbirlerine parfüm sıkıp eğlenirken uçağı son anda yakalasınlar. İspanyol arkadaşları sürekli bunları arasın. Çok stresli, iğrenç.

Uğraşmayın kardeşim bekarlarla. Daha fazla mutluluğu manalı kanıtlarla, yaşananlarla garanti edin, önümüze gelenle evlenelim. Yok, edemiyorsanız, karışmayın. Gidin evlerinizde uzun ömürlerinizin tadını çıkarın. Vardır kendi hayatımızla ilgili bir bildiğimiz. Bize elleşmeyin.

