Mavinin 41 tonu

Merhaba Değerli Okurlar!

Veri bilimi ile şimdiye kadar uğraşmamışsanız, bu yazıyı sonuna kadar okuyup herhangi bir yerinde hayrete düşmeden bitirmeniz mümkün değil. Sonuna kadar okumanızı öneririm.

Yazı sonunda:

- Site sahibiyseniz kendi sitenize de AB test yapılmasını isteyeceksiniz, yaptıramıyorsanız Google'ı takip etmeniz gerektiğinin,

- Müşteriyseniz nelere maruz kaldığınızın,

- İş arıyorsanız böyle bir alanın da olduğunun farkına varacaksınız.

Alt tarafı bir renk fakat tam 41 test. Şaşırtıcı değil mi? Bu analize AB testi deniyor.

Tam 41 ton dedik…

"Alt tarafı renk" deyip geçiştirmeyin… Bir renk için tam 41 test yapıldı. Peki, nedir bu AB testi? Ve neden yapılıyor bu testler?

Teorik altyapısı olduğu için çok ayrıntı veremeyeceğim ama istatistiksel testlerle iki durumun kıyaslanması sonucu hangisinin daha iyi olduğuna karar verilmesi için kullanılıyor AB test.

AB Test için gerekenler:

- Veri

- İstatistik

- Zaman

- Karşılaştırılacak iki durum (kontrol ve deney grubu)

- Programlama dili

Google en çok tıklamayı şu anda kullandığı mavi ile almış… Google gibi müşterilerini internetten bulan firmaların en çok ihtiyaç duyduğu analiz türü… Zaten internet sitesi olmayan firma kaldı mı ki?!

Neyse, konumuza dönelim.

İnternet sitesinin tıklanabilmesi için sadece tema, SEO ayarları, kullanılabilirlik, mobil uyumluluk yetmiyor… Daha doğrusu, belirli seviyeye geldikten sonra yetmiyor. Örnek verelim: Rakip iki firma: A ve B. Kıyafetten gıdaya, gıdadan maskeye kadar her ürünü internet sitelerinde satışa sunuyorlar. Yukarıda belirttiğim ayarlar ve iyileştirmeler yapılmış. Pazar payları da oldukça iyi. Artık sadece daha fazla müşteri kapmak için yarışıyorlar. Amaç; belki de en çirkin adı ile birbirlerinin müşterilerini çalmak☺

İşte burada devreye AB test giriyor.

AB test ile amaç; müşterinin daha fazla tıklamasını, daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak.

AB Testi nerelerde kullanılır?

- İnternet sitelerinin ana sayfaları

Buton renkleri sarı mı olsun mavi mi?

- "Ana sayfa"dan "ürün satın alma"ya kadar giden tüm ekranlar

Sepete at butonu sağda mı olsun solda mı? Bu buton büyük mü olsun küçük mü? Sepet ikonu bu adımda mı çıksın, bir sonraki adımda mı?

- Logo iyileştirmesi

- Önerilen filmlerde "Matrix" mi çıksın "Avatar" mı?

Youtube öneri müzikleri, Netflix öneri filmleri, LinkedIn önerilen kişi ya da haber başlıklarında daha çok tıklama getiren öneriyi bulmak için kullanılıyor.

- İnternet hızına göre tıklama karşılaştırması

Örneğin burada müşterinin aslında farkına bile varmadığı bir durum var. Fakat, Amazon 2007'de yaptığı açıklamada web sayfasındaki her 1000 milisaniyelik yavaşlamada gelirlerinin yüzde 1 azaldığını açıklıyor. Google da buna benzer sonuç aldığını belirtiyor.

- Ana tema, yazı rengi - tipi, punto, arka plan rengi değişiklikleri

Google geçen sene yine iki ton (#1A0DAB - #2358C2) arasında AB test yapıyor ve bu iki ton arasında en çok tıklama alan ton: Koyu mavi.

Bu nedenle bizler arama yaptığımızda karşımıza çıkan renk şöyle:

Yine Google alışveriş seçeneğinde liste ve grid yapısını test ediyor, kazanan: Liste gösterimi.

Önceden en altta çıkan "kullanıcı soruları" AB Test'te kaybeden taraf olmuş: Artık her sayfada neredeyse en üstte (ikinci sırada) çıkıyor.

Müşteri hunisi

Aşağıdaki hunideki her bir adım geçişinde AB test yapılabilir, mevcut durumdan daha iyisi bulunabilir ya da hangi adımda hata ya da aksama olduğu tespit edilebilir.

Demeye çalıştığım şu aslında; internette en çok kullandığımız, planımızdan şaştığımız, hatta bağımlısı olduğumuz durumların arkasında genelde iyi bir veri analizi var. Test sonuçlarına göre siteler ya da mobil uygulamalar gün geçtikçe kendilerini iyileştiriyor, sonrası malum… Bir de bakıyoruz ki, günlük telefon ekran kullanım süremiz 6 saat olmuş!

Buraya kadar yazdıklarım firma tarafındandı.

Bir de müşteri açısından bakalım, halimiz içler acısı baştan söyleyeyim…

- Bir internet sitesine sadece ayakkabı alma amacıyla girip kamp sandalyesi, parfüm, okey takımı da almak, kolay yumurta pişirme makinesini de "sonra hatırlat" kısmına eklemek,

- Netflix'e ayrılabilecek 2 - 2.5 saat yani max 1 filmlik süre varken gece gündüz 10 sezonluk dizilere kitlenmek... Mevcut dizi biter bitmez yeni bir diziye kitlenmek,

- Youtube'da hard rock dinlerken türkülere doğru fark etmeden ilerlemek...

En önemlisi de bunların hepsinin hepimiz için aynı olmayışı, kişiye özel önerilerin yapılması.

Burada şuna da değinmeden geçemeyeceğim değerli okurlar! Hepimize önerilen web siteleri, reklam, kişi, müzik ve haber aynı olmadığı için dünyayı hepimiz aynı göremiyoruz. Ahmet'in sürekli karşısına çıkan haber ya da reklam, Mehmet'e hiçbir zaman çıkmamış ya da çıkmayacak olabilir. Örneğin ben sürekli hayvan ve insan katliamı haberlerine ya da bildirimlerine denk gelirken, siz de sürekli hibrit araba haber ya da reklam görüyor olabilirsiniz…

Netflix belgeselinden yola çıkarak burada yine çarpıcı bir örnek vermek istiyorum; Facebook'ta aynı 200 arkadaşa sahip iki kişinin ana ekranına düşen gönderiler bile aynı olmuyorMUŞ…

Üzerimizdeki manipülasyonların farkına varmak gerek!

En nihayetinde hizmet ya da ürün satanların amacı daha fazla kazanmak, müşterilerin amacı ise daha ucuza kapatmak.

Bu yazımda iki taraf açısından da AB Testini değerlendirdim. Hizmet ya da ürün satıyorsanız, belirli bir payınız varsa hemen AB teste başlamalısınız, müşteri iseniz bunların farkına varıp kendinizi yaptığınız plana yönlendirmelisiniz.

Bu yazımda veri bilimi alanında kullanılan AB testini anlattım. Haftaya perşembe görüşmek üzere…

İletişim için: https://www.linkedin.com/in/nehir-gunce-dasci/

Okumayanlar için bir önceki yazım için: https://t24.com.tr/yazarlar/nehir-gunce-dasci/nasil-veri-bilimci-olunur,28194.

Kaynaklar

https://www.nytimes.com/2009/03/01/business/01marissa.html

https://classroom.udacity.com/courses/ud257/lessons/4018018619/concepts/40043986740923

https://goodui.org/leaks/google-has-been-a-b-testing-link-colors-again-and-this-light-blue-didnt-pass/

https://www.pngegg.com/en/png-woyuu