Ev alma, komşu al…

Sevgili Hakan,Geçen gün bir gazetedeüzerine bir haber okudum. Modern çağda, komşular arasındaki samimiyetin artık yerini mesafeli ilişkilere bıraktığını anlatıyordu.Aslına bu yeni bir şey değil. Büyük kentlerde hep yaşanan bir durum. Ayrıca Moskova’ya kıyasla İstanbul’daki komşuluk iklimi hâlâ çok sıcak. Bizde bazı istisnalar dışında, neredeyse her yerde buz gibi bir hava eserken ve komşular inatla birbirini tanımak istemezken, sizde bağımsızlığına düşkün bazı semt ve apartmanların dışındakelimesinin derin bir anlamı var.Yıllar önce İstanbul’a yerleşirken ucuz bir semtte küçük bir daire tutmuştum.kolay değildi. Bir taraftan bu cesareti gösterdiğim için kendimi bir kahraman olarak görürken, diğer taraftan da tavşan gibi korkak olduğumu, her şeyden çekindiğimi hissediyordum.Eve yerleşirken komşuların meraklı bakışları altında ezildiğimi belli etmemek için aşırı bir çaba sarf ediyor, sonra da fiziksel yorgunluğun dışında ve ondan çok daha fazla bu gerginliğin etkisiyle uyuyakalıyordum.Bir gün kapı çalındı. O zamanlar Türkçe’yi iyi bilmiyordum. Daha gençtim. Ve gümrüklerden sokaklara kadar hep belli belirsiz bir polis korkusu ile yaşıyordum. Şimdi kapıyı çalanın da polis olduğunu düşünerek, pasaport ve belgelerimin tamam olduğu yolunda güven dolu cümleleri içimden tekrarlayarak kapıyı açtım.Karşımda bir gülümseme duruyordu. Evet, yanlış yazmadım, bir gülümseme… Sonradan yan komşum olduğunu öğrendiğim, benden 10-15 yaş daha büyük bir kadın, son derece içten bir gülümsemeyle elindeki tabağı bana uzatıyordu. Benim hiç Türkçe bilmediğimi düşündüğü için basit birkaç kelime söyleyip tabağı vererek hemen evine dönmek istiyordu. Onun bu sıcak ve anlayışlı tutumu beni öylesine etkilemişti ki, kendisinederken tabaktan çok bu tutumu kasteder gibiydim. O ise benden Türkçe bir şeyler duymayı pek ummadığı için şaşırmış, sevinmiş, ama yine de fazla üzerime gelmedendiyerek evine dönmeyi tercih etmişti.Sonradan bazıhazırlanan tatlı ve yemeklerin de aniden çalan kapı zillerinin ardından, güzel bir tabak içinde size sunulabileceğini gördüm. Ardından bunlara yinekarşılık verilmesi gerektiğini ve tabağın boş iade edilemeyeceğini öğrendim. Ve Moskova’da olmayan bu alışverişten büyük zevk aldım.* * *Normal olarak insanın en yakın dostları ya da en azından, sohbet ortakları arasında bazı komşuların da bulunması, Türkiye’de hayatın normlarından biriydi. Bunun, sıkılmayı ve kendini yalnız hissetmeyi önleyen bir yanı vardı kuşkusuz.Ama zamanla madalyonun öteki yüzünü de görecektim. Samimiyet denilen şey, dozu herkese göre başka ölçülerle ayarlandığı için, zaman zaman insanı rahatsız da edebiliyordu.Örneğin, kapı önünde sizi yakalayan bir komşunuz,na dayanarak size oldukça özel sorular sorabiliyordu:Busorular ve tavırlar sıklaştıkça, zaten işime uzak olan bu semtten ayrılarak başka bir semte taşınma isteğim daha da artmıştı.Ama bu tür müdahalelerin önünü tümüyle almanın imkânsız olduğunu da anlıyordum. Madem komşuluk ilişkilerinin sıcak iklimini seviyorsun, bazen ortaya çıkan bu sorunlara da alışacaksın. Hani bir Türk atasözünde dendiği gibi: Gülü seven dikenine katlanır…* * *İstanbul’un çeşitli semtlerinde, birçok apartmanda yaşadım. Bazılarındageleneği vardı. Bir yerlere misafirliğe gitmek, oradaki sohbetlere katılmak, hatta dedikodu yapmak ve bu arada çeşit çeşit pastalar ve börekler yemek harika bir şeydi.Ama sıra bana geldiğinde, bu işin bedelinin hiç de az olmadığını kan ter içinde öğrendim. O kadar hazırlık yapmak doğrusu az yorucu değildi. Buna sadece yemek değil, temizlik de dahildi. Ve daha önce yazdığım bir mektupta da vurguladığım gibi, Türkiye’deki aşırı temizlik tutkusu ve becerisi, bir Rus’un kolay baş edebileceği bir şey değildi.Konukseverlik veya misafirperverlik (nedense bu eski deyiş kulağıma daha hoş geliyor) sanatında öğrendiğim bazı şeyler beni bunaltıyor, bazıları ise çok eğlendiriyordu. İki örnek vereyim:Ne kadar yerseniz yiyin, misafirperver ev sahibi açısından azdı. Ve o, sizin daha fazla yemenizle, hazırladığı yemeğin hakkının verileceğine kesinlikle inanmış gibiydi. Durmadan daha fazla yemeniz için ısrar ediyor, tabağınızı uzattığınızda asla sizintürü ricalarınızı dinlemeden ne varsa tepeleme dolduruyordu. Bunun Türk işiye dönüştüğünü anlasanız da, çoğu kez yapacak bir şey kalmıyordu.Hatta bazen yemeniz içingibi enteresan baskılar yapılması da doğal sayılıyordu.Eğer az yemişseniz ya da misafirliğinizin süresini kısa tutmuşsanız, sizi uğurlarken ev sahipleri garip bir şey söyleyebiliyordu:deyimini önceleri anlamıyordum. Bendeveyagibi bir şeyler çağrıştırıyordu. İçtenlik belirtisi ve yeni misafirperverlik vaadi olduğunu sonradan anladım…* * *Türkiye’de komşuluk ilişkilerinin beklenmedik bir yerinde deortaya çıkıyor.Her şeyden önce, bunun bir Rus içinsayıldığını, kapıcının varlığının apartman sakinleri açısından büyük rahatlık anlamına geldiğini, bu işi Rusya’da organize etmek için defalarca düşünüp her seferinde başarısız olduğumu belirteyim. Sonra da kapıcının, asıl işlerinin dışındaki vazgeçilmez bir misyonuna gelelim.Kapıcı, her ne kadar apartmanınızdaki hizmet sektörünün temsilcisi olsa da, aslında sanki adı konmamışnin vazgeçilmez bir bireyi gibi. Hatta onun rolü, bazen aile reisinin (apartman yöneticisinin) rolünden daha büyük. Daireler arası iletişimin sağlanması, bunun önemli bir parçası:Ayrıca kapıcı, apartmanda canlı bir gazete gibi işlev görüyor ve kendisi de bundan mutluluk duyuyor:Komşuluk, bir yabancının Türk toplumunu anlaması için mutlaka tanışması gereken çok önemli bir ilişki türü. Ve galiba, asıl mesele, komşulukta insanı rahatsız eden bazı tavırların altında bile iyi bir geleneğin yattığını görmek veçabasında karşı tarafa kırıcı davranmamak.Bunu anlamak, senin gibi biriçin zor olsa da, yine de denemeye değer bence.Sağlıcakla kal.Nataşa