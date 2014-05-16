İki özel harekat polisi tutmuş; o tekme atıyor...

Utanmamış, bir de rapor alıyor...

Başbakan'ın müşaviri...

Teke tek gel desen...

Yusuf Yusuf.,.



Başbakan ite, kaka, tokatlaya, azarlaya yürüyor...

Büyük televizyonun, tirajı yüksek gazetenin yöneticisi..

Haberi nasıl gizleyeceğinin derdinde...

Yüksek maaşı, hayat standartı...

O arsız kendince haklı...

Yusuf Yusuf...



Partilerinden 4 bakan yolsuzlukla anılıyor...

Kürsüden sallanan saat faturası başkasının adına, garanti de isim yazmadığı ortaya çıkıyor.

Meclis kulisinde, arkadaş toplantısında eleştiriyor ama parti grubunda susuyor.

Kabuslar görüyor,ya tekrar vekil yapılmazsa...

Yusuf Yusuf...



İhalesini almış, işini büyütmüş.

Parayı istiflemiş, emeği sömürmüş...

Hak, hukuk sendikal hareket büyürmüş...

Dur bir sessiz kalalım...

Yusuf Yusuf...



Yönetim kurullarına atanmış, medya komiseri yapılmış...

Sayesinde varolmuş, gölgesinde olmuş...

Reis, patron, ağa demiş yücelttikçe yüceltmiş...

Yanlış diyememiş 'haklısınız efendim'i ezberlemiş.

Herkes bilir o Danış- man değil yes- man miş.

İktidar oyunu bozulur diye...

Yusuf Yusuf..



İstifa, bırakıp gitmek de neymiş...

Koltuk büyük ikramiye yapışılmalıymış.

Ama eminim...

Akşam yalnız kaldığında...

Hatalar, günahlar gözönünden geçerken...

Yusuf Yusuf...



Not:

Helâlin ve doğrunun peşinde olan...

Yusuf dendiğinde sadece bir ismi anlayan...

Eleştirmekten, doğruları söylemekten korkmayan...

Bir avuç insana da selam olsun...

Soma'da ölen, ihmallerle öldürülen madenci kardeşlerimizin mekanı cennet olsun.