'Seçim barajı düşmez, ana dilde eğitim çalışmamız yok'

Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi…

Âkil insan heyetleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

7 bölgenin heyet başkanları birer sunum yaptı.

Raporlarını verdiler…

Bölgelerin raporları tek bir rapor haline getirilecek.

Başbakan daha çok dinledi, not aldı...

Az konuştu ama kritik cümleler söyledi.

İçeride olanlardan iki kişiyle konuştum.

Birisi biraz daha temkinli birisi daha pozitifti.

Temkinli olan,

Başbakan’ın hâlâ birinci aşamanın başlarında olunduğunu söylüyor.

Açıkçası daha ileri bir noktada olduğumuzu umuyor, daha olumlu mesajlar bekliyordum diyor.

Diğeri “karşılıklı hamleler bunlar. BDP’nin düzenlediği toplantıya da katılmışım. Onlar geçen hafta çarşambaya kadar bir paket açıklanmazsa süreç biter diyorlardı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’a durumu aktardım. ‘İlgileneceğiz’ dedi. BDP’nin bize ilettiklerinden en azından bilgimiz dahilinde bir gelişme olmadı ama süreç de devam ediyor. Ben her iki tarafın da bunu sürdüreceğini düşünüyorum” dedi.

Bu arada…

Gezi Parkı konusu gündeme geldi mi?

Evet geldi…

Âkil insanlardan birisi (adını teyit edemediğim için yazamıyorum) konuyu açmak istedi. Ancak Başbakan buna “Şu an o konu başka. Buranın konusu değil” diye yanıt verdi.

Başbakan’ın 3 noktada söylediği önemliydi;

Birincisi…

“PKK’nın yüzde 15’i çekildi henüz. İşin çok başındayız” dedi.

İkincisi “Ana dilde eğitimle ilgili bir çalışmalarının olmadığını” söyledi.

Bunu söylerken “üniversitelerdeki bölümlerdeki çalışmalar ve özel kursların oluşuna dikkat çekti”.

Bana aktaran kaynak “Ana dilde eğitim çalışması yok demek, olmayacak anlamına gelmiyor. Bir süreçte olacak. Süreçte çalışan ekipten biliyorum” dedi.

Toplantıda gündeme gelen bir diğer önemli konuda seçim barajıyla ilgiliydi.

Bu konunun gündeme gelmesi üzerine Başbakan “Böyle bir şey söz konusu değil. Baraj düşmeyecek. Partiler çok çalışacak barajı geçecek” dedi.

Yeni bir demokratikleşme paketi var mı noktasına gelince…

Erdoğan bir çalışmalarının olduğunu ancak bunun bir süre alacağını anlattı.

Bölgede yapılan karakollarla ilgili soru işaretlerini dile getiren katılımcılara ise şunu söyledi:

Bunu içeriye değil dışarıya bir önlem olarak yapıyoruz. İran, Irak ve Suriye’deki gelişmeler...

Toplantıdan çıkan ana başlıklar bunlar…

Peki bunlar ne anlama geliyor?

Süreç yavaş ilerleyecek…

Her iki taraf da sabır gösterecek..

Umarım sabrın sonu selamet olur.