Roboski'de anıt yükselecek, kader diyen vicdansızlara inat

Giriyorsunuz içine...

Önce bir saat çekiyor dikkatinizi...

İleriye sayıyor...

926 gün, 14 saat, 45 dakika, 14 saniye, 15,16,17....

Hemen altında fotoğraflar...

Keşke o saat geriye saysa ve o kahredici gün yaşanmasa dediğiniz.

Bedran (13), Erkan (14), Orhan (14), Şivan (16)...

34 fotoğraf, 34 aile, 34 acı...

Roboski müzesi org sitesi burası...

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Roboski köyünden, 28'i aynı aileden 34 kişinin savaş uçaklarının bombardımanıyla 28 Aralık 2011'de öldürülmelerinin üzerinden 926 gün, 14 saat, 47 dakika, 26 saniye, 27, 28..geçti...

Şimdi o insanlar unutulmasın bu toprakların acısı anıtlaşsın diye orada bir müze yapılıyor. Sitede bu fikrin nasıl ortaya çıktığı yazıyor:

Roboskî katliamının birinci yıldönümü (28 Aralık 2012) yaklaşırken, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin; “Roboskî katliamı şahsında bu topraklarda yaşanan tüm insanlık suçlarını görünür ve unutulmaz kılmak için, kalıcı bir yapı olmalı” tasavvuru ile başlayan süreç, Roboskî katliamında yakınlarını yitiren Roboskîlilerin de ana hatlarını belirledikleri bir “müze” fikri ile gelişti. Roboskîli ailelerin de talebiyle ete kemiğe bürünen müze fikri, SGDF’lilerin “biz bu çalışmanın çağrıcısı olacağız” şeklinde verdikleri sözün ürünü olarak şimdiye dek süregeldi.

Şu an da; birden fazla bileşeni ve aktivisti olan Roboskî Müzesi Girişimi’yle de, birinci yıldönümünde Roboskî’de verilen sözün gereğini, tüm duyarlı toplumsal gruplar birlikte yerine getirme yolunda ilerliyoruz. "

Bugün (12 Temmuz 2014) müze yolunda önemli bir adım atıldı.Finale kalan 5 eser için aileler ve seçici kurul biraraya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Kıbrıs Lefke Üniversitesi'ne ODTÜ'ye birbirinden çarpıcı beş proje.

"Adalet Adaletsizliğin Olduğu Yerden Yükselir" denilerek çıkılan yolda 56 ayrı ekip kayıt yaptırdı, 25 ayrı proje ortaya kondu. Yürekten projeler hepsi.Yapılacak müzenin önemi büyük aslında. Hem Roboski'nin hem bu ülkedeki diğer katliamların üstünün kapatılmaması için bir simge olacak.

Müze için çalışanlar hafızalara "kader" diye kazınmaya çalışılan facianın simgeleşmesi dışındaki hedefleri şöyle anlatıyor:

"Temel amaçlarından biri de; bu müze ile katledilen 34 kardeşimizin ölümü ardından dökülen gözyaşlarına neden olanlara karşı toplumsal iradeyi daha da büyütmektir. Kaybedilen yaşamlar için bir anıt işlevi görecek olan yapı, Roboskî’de hayatlarını sürdürenler için de yeni bir yaşam alanı olacak. Bu yapı içerisinde konuşup tartışmaya fırsat bulacak gençler, hafızalarına yıllardır “kader” olarak kazınmaya çalışılan sınır ticaretini kader olmaktan çıkarıp kendileri için başka alternatifler üretip ellerinden alınan imkanları elleriyle yeniden inşa edecekler. Roboskî Müzesi; köyde yaşayanların moral ve motivasyonlarını yükseltmenin yanı sıra farklı coğrafyalardan gelecek kişilerin, gerçeği görebilmesi ve Roboskî halkıyla birlikte acıyı paylaşabilmesine vesile olacaktır. Suskun medyaya, halkı yıpratmaya çalışan hukuk sistemine karşı, ülkenin farklı kesimlerinden gelen kişilerle, Roboskîlilerin beraberce mücadele vermesinin yolu açılacaktır."

Müzede bir anma mekanı, bir kütüphane ve yaşam alanı olacak. En önemlisi sonbaharda bitirilmesi hedeflenen proje için gönüllülerin de çalışacak olması.

Yani isteyen alınteriyle müzenin yapımında görev alarak, bir taş üstüne taş koyarak hiç kapanmayacak acıların unutulmaması, bir daha yaşanmaması için çalışabilecek.

Adaletten kaçanlar, bir özrü bile çok görenler.

O anıt yükseldikçe alçalacaklar.

Seçilen 5 Tasarım

03 NOLU PROJE:

Rumuz: 04875

Ekip Başı: Ozan Öztepe (YTÜ)

Proje Ekibi: Derya Ekim Öztepe (Mimar - YTÜ)

Yardımcılar: Deniz Ekim Çubukçu (İç Mimar), Zsofia Török (Mimar)

Danışmanlar: İsmail Yıldırım (Ressam, heykeltraş), Âba Müslim Çelik (Şair), Erkut Tokman (Şair)

11 NOLU PROJE

Rumuz: 17534

Ekip Başı: Sıddık Güvendi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Proje Ekibi: Barış Demir (Mimar - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Tuna Han Koç (Mimar - Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Yardımcılar: Başak Çelik (Öğrenci - İTÜ), İffet Huban (Öğrenci - İTÜ)

14 NOLU PROJE

Rumuz: 12853

Ekip Başı: Emrah Mehmet Güllüoğlu (Çukurova Üniversitesi)

Proje Ekibi: Eren Tümer (Mimar - Lefke Avrupa Üniversitesi), Can Durmuşoğlu (Mimar - Girne Amerikan Üniversitesi)

19 NOLU PROJE

Rumuz: 48579

Ekip Başı: Y. Kenan Güvenç (Mimar - ODTÜ)

Proje Ekibi: İrem Uslu (Mimar), İbrahim Türkeri (Mimar), Emre Demirtaş (Mimar), Emre Öztürk (Tasarımcı), Deniz Kılıç (Mimar), Adil Tufan Menekşe (Tasarımcı), Neş'e Nur Akkaya (Mimar), Cansu Uzun (Tasarımcı), Bengi Nar (Mimar), Jülide Yağmur Peker Yardımcılar: Seda Özçetin (Mimar), Kemal Reçber (Mimar), Gönül Budancamanak (Mimar), Anıl Korkmaz (Tasarımcı), Müge Ecel(Mimar), No'ora J. Jalal, Fatih M. İpek, Burçin Şen, İbrahim Özsakallı

Danışman: Emre Kısalı

24 NOLU PROJE

Rumuz: 52138

Ekip Başı: Cihan Sevindik (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Proje Ekibi: Doğan Türkkan (Mimar - İnşaat Mühendisi, YTÜ)

Yardımcılar: Sinan Tuncer (Öğrenci - YTÜ), Birsel Saygılı (Öğrenci, YTÜ)

SEÇİCİ KURUL ASIL ÜYELERİ

Aydan BALAMİR - Mimar, ODTÜ

Ali CENGİZKAN - Mimar, ODTÜ

H. Sinan OMACAN - Mimar, İTÜ

Zeynep ONUR - Mimar, ADMMYO

M. Ziya TANALI - Mimar, ODTÜ

M. Murat ULUĞ - Mimar, ADMMA

V. Turgay ATEŞ - Şehir Plancısı, ODTÜ - Peyzaj Mimarı, Ankara Üni.

SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ

Erhan AKÇA - Mimar, Gazi Üniversitesi

Bilge İMAMOĞLU - Mimar, ODTÜ

RAPORTÖRLER

Sevinç BAŞKÖY - Mimar, Anadolu Üniversitesi

Mehmet Onur YILMAZ - Mimar, ODTÜ

RAPORTÖR YARDIMCISI

Çağrı ÇAKIR - İç Mimarlık Bölümü Öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi

DAVETLİ KATILIMCILAR

- Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri

- Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması Seçici Kurul Üyeleri

- Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması Ödül Grubuna kalan beş projenin proje ekipleri/ temsilcileri

- Roboski Müzesi Girişimi Üyeleri

- Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması Danışma Kurulu Üyeleri

Roboskîli Ailelerin Temsilcileri



Hikmet ALMA, Selma ALMA, Ferhat ENCÜ, Mehmet Encü, Mercan ENCÜ, Reber ENCÜ, Veli ENCÜ, Zeki TORUN

Danışma Kurulu Üyeleri

Abdurrahman ADIYAN - Şair

Ayhan BİLGEN - İnsan hakları savunucusu



Tahir ELÇİ - Avukat, Diyarbakır Barosu Başkanı



Abdülrezzak İLGE - Ressam, Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ioanna KUÇURADİ - Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Emine İNCİRLİOĞLU ONARAN - Mimar / Antropolog, Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hüsnü ÖNDÜL - Hukukçu, İnsan hakları savunucusu, İnsan Haklar Ortak Platformu

Filinta ÖNAL - Heykel sanatçısı

Mithat SANCAR - Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Mustafa SARISÜLÜK - Ethem Sarısülük'ün kardeşi

Güven Arif SARGIN - Mimar, Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı



Gökçer TAHİNCİOĞLU - Gazeteci, Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü

Ahmet Faruk ÜNSAL - MAZLUM-DER Genel Başkanı