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Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

20 Haziran 2013

BDP: 'Terörist başı'nı Kürt tabanına anlatamayız...

BDP, Âkil İnsanlar'la toplantısında Erdoğan'ın, Öcalan için yeniden "terörist başı" tanımını kullanmaya başlamasını eleştirdi

 
BDP'liler ile Âkil İnsanlar toplantısı...
İçeride bulunan önemli bir isme yapılan görüşmedeki en kritik gördüğü noktaları sorduk.
Birinci söylenen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Öcalan için yeniden "terörist başı" tanımını kullanmaya başlaması...
Kaynak, BDP’lilerin, “Kürt tabanından buna çok büyük tepki var, bunu tabana anlatamayız, anlatamıyoruz” dediklerini anlattı.
Ayrıca BDP heyeti, kendilerinin de tabanlarını barış sürecine hazırladıklarını unutulmaması gerektiğini hatırlatmışlar.
Burada kısa bir not: Kürt hareketinde özellikle son çözüm sürecinde önemli rol üstlenmiş bir isimle hafta başı bir kahvede karşılaştık.
Sincan mitinginde üç hilalli bayrakların arasında Başbakan’ın yaptığı konuşmanın seçimlere giderken yeniden bir eskiye dönüş olup olmadığını düşünmeye başladığını anlatmıştı.
BDP - Âkil İnsanlar görüşmesine yeniden dönelim…
Kaynağıma süreçle ilgili ‘bitiyor’ ya da ‘tıkanıyor’ gibi bir konuşma olup olmadığını sordum.
”Kaygılarını ilettiler ama kullandıkları tabir ‘daralma’ oldu” diye cevap verdi.
"Bundan sonraki adımlar konusunda ne konuşuldu" diye sorduğumda ise, “Anayasa değişikliği gerekmeden yasalarla atılacak adımların hızlandırılmasının şart olduğunu söylediler” dedi.
BDP heyeti, Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla dün bir araya gelmişti. Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, İdris Baluken bu görüşmeyi yapmışlardı. Bu görüşmede BDP’liler 25 maddelik acil bir paketin hazırlanması gerektiğini iletmişlerdi.
BDP heyeti, Âkil İnsanlar'a bunlarla ilgili de bilgi verdi. Çekilme sürecinin devam ettiğini ancak artık ikinci aşama yani demokratikleşmeyle ilgili mutabık kalınan noktalarda bir çaba gösterilmesinin beklendiğini anlattılar.
Âkil İnsanlar da kendi bölgelerinde yaptıkları temaslarla ilgili bilgi verdiler. Genelde toplumun barış süreciyle ilgili olumlu yaklaştığını anlattılar.
Bu arada Âkil İnsanlar'la yapılan görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden İmralı’ya gitmesi beklenen BDP heyeti tarafından Öcalan’a da aktarılacağı belirtildi.
Alabildiğim ilk notlar bunlar…
 
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