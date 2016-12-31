2016 biterken birçoklarının ağzından "Aman, bitsin," sözleri dökülüyor. Dünya tarihi çerçevesinde bakıldığında "Donald Trump'ın başkan seçildiği yıl" olarak hatırda kalacak yıl olacak herhalde. Donald Trump'ın kendisi başkan seçilmeden önce yaptıklarıyla hatırda kalmayı garantiledi. İki gün sonra başlayacak 2017'de başkan seçildikten sonra hatırda kalacak neler yapacağını izleyeceğiz herhalde.

Donald Trump'la dünyada bir süredir tırmanışta olan "popülizm" dalgası bir yeni aşamaya gelmiş oldu. Bu beklenmedik başarı, popülizmi şimdiye kadar olmadığı gibi bir teorik-akademik merak konusu ve araştırma nesnesi haline getirdi. Bunun ilk çalışmalarını ve sonuçlarını da 2017'de görmeye başlayacağımızı tahmin edebiliriz.

2016 için "aman, bitsin. Unutalım" diyenler dünyanın her yerinden çıkabilir ama sanırım bu söz en fazla Türkiye'de söylendi. Türkiye hep iki aynı toplum gibi yaşayagelmiştir ama şu son yıllarda bu özelliği doruğa tırmandı. Gerilim düşmanlık da ürettiği için bu durum artık tehlike sınırına dayandı. Dolayısıyla 2016'nın niteliği hakkında da birbiriyle çatışan iki yaklaşım olacaktır. Kimileri "Bir an önce unutalım," derken kimileri "Bir Milât'tır, hep hatırlansın," diyor zaten.

Ben bu yıl Türkiye'nin yaşadığı olaylardan, girdiği anti-demokratik yoldan tedirgin olanların bulunduğu cenahtayım. Ama zaten bu kötü gidiş 2016 yılında başlamadı ve onunla bitmeyecek. Onunla bitmeyeceği gibi, önümüzdeki birkaç yıl 2016'yı dahi aratabilir. Yıl başı günleri âdet iyi temennilerde, iyimser dileklerde bulunmaktır ama şu ortamda iyimser sözler söyleyecek ya da söyletecek fazla bir maddî, nesnel zemin göremiyorum. Usulen o tür temennilerde bulunanların ses tonunda da pek bir güven tınısı çalınmıyor kulağıma.

Yılın son bir iki gününde Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın hapisten çıkmasından ötürü mutluluk duyabiliriz elbette. Ama hemen aynı anda tutukluluğu devam eden dostlarımızı hatırlamamak elde değil. Ve biraz düşününce "Zaten neden içerideydiler?" sorusunu sormamak elde değil.

Dolayısıyla Aslı ve Necmiye ile gelen ferahlama 2016'nın sırtımıza yüklediği ağırlığı oradan kaldırmaya yetmiyor.

2017 için de, kendi öngördüklerimin yanlış çıkmasını ummaktan daha iyimser bir beklentim yok.