Sabaha karşı yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hangi ürünlerin KDV oranları değiştirildi?

28 Mart 2022 günü yapılan kabine toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada bazı ürünlerin KDV oranlarının da artırılacağını bazılarının ise azaltılacağını özellikle vurguladı. Ve akşamına yapılan konuşmanın hemen ardından aynı gece sabaha karşı yayımlanan Resmî Gazete'de konuşulan konulara ilişkin düzenlemeyi içeren 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı da yayımlandı. Ama yürürlük tarihi ise 1 Nisan 2022 tarihi olarak belirtildi.

Yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca bazı ürünlerin KDV oranları düşürüldü bazı ürünlerin ise artırıldı. Hatta konuttaki sınıf usulü dediğimiz KDV uygulaması da kaldırıldı. Bu düzenlemelerin ne olduğuna sırasıyla bakalım.

Konutlara ilişkin KDV oranı hem indirildi hem de artırıldı

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile net alanı 150 metrekarenin altında olan konutların teslimine uygulanacak olan KDV oranı yüzde 1'den yüzde 8'e yükseltildi.

Konut satışlarında; net alanı 150 metrekareye kadar konut satışları yüzde 1, net alanı 150 metrekare ve üstünde olanlara yüzde 18; arsa, arazi ve dükkân satışlarında metrekare dikkate alınmaksızın KDV oranı yüzde18'dir.

Ancak büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan lüks konutlarda (01.01.2013 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alınmış olma şartıyla) arsa birim metrekare vergi değeri

"Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır." hükmü kaldırıldı. Buna sınıf usulü artan oranlı tarife denilmektedir. 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla sınıf usulü denilen bu uygulama da kaldırılarak;

Net alanı 150 metrekare'nin altında olan konutların teslimine uygulanacak olan KDV oranı yüzde 1'den yüzde 8'e yükseltildi,

Arsa ve arazi teslimlerinde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'düşürüldü.

Ancak 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış ya da kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski düzenleme ne ise o şekilde devam olunacak.

Gıda ve temizlik ürünlerine ilişkin

Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi, dezenfektan, ıslak mendil, kâğıt havlu, kâğıt mendil, diş fırçası, diş macunu ve diş ipliklerinin KDV oranının KDV oranlarını 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Ancak marketlerde bunun yansıması 1 Nisan 2022 tarihinde olacak. Ya da cidden yansıyacak mı? Bunu zaman gösterecek

Çocuk bezi ve kadın pedlerinde de KDV oranı düşürüldü

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9'uncu maddesiyle "30.12.2021 tarihli ve 5045 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 9619.00 pozisyonunda yer alan malların" da KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Söz konusu tarifede yer alan ürünler kadın pedleri, yaşlılık bezleri ve yaşlı pedleri, bebek bezleri, hijyenik havlular, tamponlar gibi ürünlerden oluşmaktadır.

İkinci el araçlarda da KDV arttı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşanlarca özel matrah uygulanarak yapılan araç teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'e çıkarıldı.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarıldı. Bu neden şu ana kadar yüzde 1 idi dediğinizi duyar gibiyim.

Gıda da indirim var

Yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için yapılan ayrıma son verilerek bu hizmetlerin tamamına yüzde 8 uygulanacak. Alkol bu kapsamda değil.

Peki, bu oranlar sıfıra indirilebilir miydi?

Anayasamızın 73'üncü maddesinin son fıkrasında Cumhurbaşkanına vergi oranlarını değiştirme yetkisi verilmiştir. Ancak Cumhurbaşkanının bu yetkiyi kullanması için kendi kanununda da ayrıca bu oranın ne ölçüde ve hangi aralıklarda değiştirileceği de yazılması gerekmektedir. Bu nedenle kendi kanununda Cumhurbaşkanına önce bu yetki verilecek sonra da bu yetkiye hangi ölçüde kullanacağı da belirtilmelidir. Aksi durumda Cumhurbaşkanının bu yetkiyi kullanması pek mümkün görünmemektedir.

KDV Kanunu m.28 "Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için yüzde 10'dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, yüzde 1'e kadar indirmeye,…" hükmünde de görüldüğü üzere Cumhurbaşkanı KDV oranını en fazla yüzde 1'e kadar düşürebiliyor.

Bu nedenle oldukça yerinde ve haklı olan ve basın ile sosyal medyada bir Cumhurbaşkanı kararıyla çocuk bezinde KDV sıfırlansın gibi söylemler teknik olarak pek mümkün görünmemektedir. Sıfıra indirilmesi için ayrıca kanuni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.