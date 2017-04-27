Tedirgin tedirgin tedirgin

Türkiye tedirgin bir ülkedir.

Herkes tedirgin.

Kürtler tedirgin, Türkler tedirgin. Sünniler tedirgin, Aleviler tedirgin. Laikler tedirgin, dinciler tedirgin, Hristiyanlar tedirgin, Museviler tedirgin. Askerler tedirgin, siviller tedirgin. Zenginler tedirgin, yoksullar tedirgin.

Sünniler Alevilerden, Aleviler Sünnilerden tedirgin. Kürtler Türklerden, Türkler Kürtlerden tedirgin. Hristiyanlar ve Museviler, devletten tedirgin. Laikler, hükümetten tedirgin.

Kadınlar tedirgin. Erkekler tedirgin.

Türkiye en büyük üretimi mutsuzluk olan bir ülkedir



Çocuklar tedirgin.

Öğretmenler tedirgin. Öğrenciler tedirgin.

Polisler tedirgin. Göstericiler tedirgin.

Eşcinseller tedirgin. Eşcinsel olmayanlar tedirgin.

Her ülkenin sorunları var, her ülkede tedirginlik var. Ama gezip gördüğüm ülkeler arasında - çoğunun Avrupa ülkesi olduğunu söylemeliyim - Türkiye kadar tedirginini görmedim.

Türkiye’de herkes, sıkı ayakkabı giyiyor gibi.

Hayatlar, ruhlar birkaç numara küçük ayakkabılar içinde.

Hayatlar, İstanbul’un trafiği gibi sıkışık. Kızgınlık dolu. Varmak istediği yere gidememenin neden olduğu ruhsal gerilim halinin kapanında.

Ruhların havası kirli.

Hayatlarda bir eksiklik hissi, tamlığa ulaşamamışlık, bir beklenti var.

Türkiye, rahat olmaya uygun bir ülke değil.

Neden?

Aslında dünyanın en güzel, en bereketli, en geniş, en denizli (hangi ülkenin dört, dört! denizi var) ülkelerinden birinde yaşıyor Türkler. Bitki örtüsü, yaban hayatı zenginliği bakımından Avrupa’nın birinci ülkesi. Sabahleyin kayak yapılıp, öğleden sonra denize girilebilen iller, yaz kış akan nehirler var. Topraklar bereketli.

Nedir bu tedirginliğin sebebi? Neden insanlar düşman kamplara bölündü? Neden düşman kamplara bölünmeyi kabul etti?

Neden suratlardan düşen bin parça?

Neden Türkiye uluslararası mutluluk endekslerinde alt sıralarda yer alıyor?

Üst sıralarda olanlar neyi farklı yapıyorlar?

Kitaplar yazılabilir bu konuda.

Neden Türkiye uluslararası mutluluk endekslerinde alt sıralarda yer alıyor?

Kötü yönetim. Yoksulluk ve cehalet. Güven, hoşgörü ve insaf eksikliği. Sertlik ve kabalık. Yaygın yolsuzluk. Cinsel tatminsizlik. Zevksizlik. Nefret. Şiddet. Korku. Gelecek endişesi. Ayrımcılık. Köksüzlük. Kötü eğitim. Özünden uzaklaşmış din. Uydurma tarihle doldurulmuşluk. Kadın erkek eşitsizliği.

Yasaklar, tevatürler, şehir efsaneleri, yalanlar, hurafeler, günahlar, manipülasyonlar, beyin yıkamalar, iki yüzlülük.

Kendini başkasının yerine koyamamak, sonucunda bir şey anlayamamak.

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Türkiye en büyük üretimi mutsuzluk olan bir ülkedir.