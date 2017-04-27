T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

27 Nisan 2017

Tedirgin tedirgin tedirgin

Türkiye en büyük üretimi mutsuzluk olan bir ülkedir

Türkiye tedirgin bir ülkedir.

Herkes tedirgin.

Kürtler tedirgin, Türkler tedirgin. Sünniler tedirgin, Aleviler tedirgin. Laikler tedirgin, dinciler tedirgin, Hristiyanlar tedirgin, Museviler tedirgin. Askerler tedirgin, siviller tedirgin. Zenginler tedirgin, yoksullar tedirgin.

Sünniler Alevilerden, Aleviler Sünnilerden tedirgin. Kürtler Türklerden, Türkler Kürtlerden tedirgin. Hristiyanlar ve Museviler, devletten tedirgin. Laikler, hükümetten tedirgin.

Kadınlar tedirgin. Erkekler tedirgin.

Türkiye en büyük üretimi mutsuzluk olan bir ülkedir
 

Çocuklar tedirgin.

Öğretmenler tedirgin. Öğrenciler tedirgin.

Polisler tedirgin. Göstericiler tedirgin.

Eşcinseller tedirgin. Eşcinsel olmayanlar tedirgin.

Her ülkenin sorunları var, her ülkede  tedirginlik var. Ama gezip gördüğüm ülkeler arasında  - çoğunun Avrupa ülkesi olduğunu söylemeliyim - Türkiye kadar tedirginini görmedim.

Türkiye’de herkes, sıkı ayakkabı giyiyor gibi.

Hayatlar, ruhlar birkaç numara küçük ayakkabılar içinde.

Hayatlar, İstanbul’un trafiği gibi sıkışık. Kızgınlık dolu. Varmak istediği yere gidememenin  neden olduğu ruhsal gerilim halinin kapanında.

Ruhların havası kirli.

Hayatlarda bir eksiklik hissi, tamlığa ulaşamamışlık, bir beklenti var.

Türkiye, rahat olmaya uygun bir ülke değil.

Neden?

Aslında dünyanın en güzel, en bereketli, en geniş, en denizli (hangi ülkenin dört, dört! denizi var) ülkelerinden birinde yaşıyor Türkler. Bitki örtüsü, yaban hayatı zenginliği bakımından Avrupa’nın birinci ülkesi. Sabahleyin kayak yapılıp, öğleden sonra denize girilebilen iller, yaz kış akan  nehirler var. Topraklar bereketli.

Nedir bu tedirginliğin sebebi? Neden insanlar düşman kamplara bölündü? Neden düşman kamplara bölünmeyi kabul etti?

Neden suratlardan düşen bin parça?

Neden Türkiye uluslararası mutluluk endekslerinde alt sıralarda yer alıyor?

Üst sıralarda olanlar neyi farklı yapıyorlar?

Kitaplar yazılabilir bu konuda.

Neden Türkiye uluslararası mutluluk endekslerinde alt sıralarda yer alıyor?

Kötü yönetim. Yoksulluk ve cehalet. Güven, hoşgörü ve insaf eksikliği. Sertlik ve kabalık. Yaygın yolsuzluk. Cinsel tatminsizlik. Zevksizlik. Nefret. Şiddet. Korku. Gelecek endişesi. Ayrımcılık. Köksüzlük. Kötü eğitim. Özünden uzaklaşmış din. Uydurma tarihle doldurulmuşluk. Kadın erkek eşitsizliği.

Yasaklar, tevatürler, şehir efsaneleri, yalanlar, hurafeler, günahlar, manipülasyonlar, beyin yıkamalar, iki yüzlülük.

Kendini başkasının yerine koyamamak, sonucunda bir şey anlayamamak.

*

Türkiye en büyük üretimi mutsuzluk olan bir ülkedir.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

mutsuzluktedirginliktürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

Yazarın Diğer Yazıları

Soğuğun tadını çıkarıyorum

Çok sevdiğiniz birinin ölmekte olduğuna inanmayı istememek gibi bir şey

Nuri Bilge Ceylan: Bütün filmleri

Karakterler Türkiye’nin hâllerinin, insan şeklinde perdeye yansımasıdır. Filmlerin insana acı vermesinin bir nedeni budur

Pozitif mi olayım, neden?

Depresyonun en yaygın duygu olduğu bir dünya. Koltuk değnekleri ve mutluluk formülleri... Boş vaatler... Körlük ve sağırlık... Suçlar ve cezalar... Reklamlar ve yalanlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24