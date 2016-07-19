Ne oldu, ne olacak, ne olmalı?

Dünya, bu günlerde Erdoğan’a, herhalde, hiç olmadığı kadar taze gül yaprağı renginde görünüyor olmalı.

On dört yıllık iktidarını devirmeyi amaçlayan bir darbe girişiminden kolayca ve güçlenerek çıktı.

Taraftarları sokaklara döküldü, darbecileri paçavra etti. Dünya tarihinde halkların iktidarı devirmesinin birçok örneği var. Ama bir halkın bir darbe girişimini bastırmasının örneği var mı, sanmıyorum.

Artık Erdoğan’ın önünde emellerini gerçekleştirmesi için engel kalmadı.

Erken bir seçim düzenleyip mecliste üçte iki çoğunluk sağlayabilir, keyfinin istediği gibi bir anayasa yazabilir, başkanlık sistemini getirebilir. Anayasayı dini temeller üzerine kurabilir.

Ve er geç Orta Doğu’da neler oluyorsa Türkiye’de de olacak. Biz de çaresizlik ve yeis içinde izleyeceğiz

Türkiye’yi iyice batıdan kopartıp Orta Doğunun kucağına oturtabilir.

Ekonomide Malezya benzeri bir Asya düzenini hakim kılabilir.

Bunları hiçbir şey engelleyemez.

Ekonomik çöküntü dışında.

Ekonomi dışarıdan gelen kısa vadeli “sıcak para” denilen yatırımlarla dönmektedir. Financial Times’ın Bloomberg haber ajansına dayanarak yazdığına göre Türkiye’ye bu yılın ilk beş ayında giren 16 milyar doların yüzde seksenden fazlası sıcak paradır.

Durum yatışmazsa bu para kolaylıkla buharlaşabilir. Ve AKP’yi ayakta tutan en güçlü payanda devrilmeye başlar.

Erdoğan, darbe girişiminin ve ondan daha da ürkütücü olan sokak gösterilerinin Türkiye’ye sıcak para pompalayan yatırımcıların Türkiye iştahını nasıl etkilediğine bakacak.

Para akmaya devam ederse atış serbest demektir.

Ama maliyet?

Sokaklara dökülenler, camilerden art arda okunan ezanlar, bağırılan sloganlar (“idam isteriz!”), AKP’li militanların ruh hali, Türkiye ile korkunç katliamlar arasındaki mesafenin kan dondurucu bir biçimde kısa olduğunu göstermektedir. Bir kıvılcım, Erdoğan’dan bir komut yeter.

Ama burada bir paradoks var. Güçlü AKP, güçlü Türkiye demek değildir.

Erdoğan ve yanındakiler ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar zayıflayacak. Zayıfladı da. Darbe girişimi başarısız oldu ama Türkiye temelden sarsıldı.

Erdoğan güçlendi ama Türkiye ağır bir yara aldı.

Tokatlanıp tekmelenen, yerlere yatırılan, elleri arkadan kelepçelenen dayak yedikleri belli asker ve subaylar, süklüm püklüm orgeneraller, ordunun prestijine ve otoritesine muazzam bir darbe vurdu.

Ordu, artık yargı gibi içi oyulmuş, moralsizleştirilmiş, iktidarsızlaştırılmış bir kurumdur. Ağustostaki askeri şurada yapılacak kovulmalardan sonra durumu daha da kötüleşecek.

Asker devleti olan Türkiye polis devleti oldu.

Devletin diğer birçok kamu kurumundan da liyakat, bilgi birikimi, objektiflik silindi. Bürokratlar kul oldu.

Polis, MİT, imamlar, çember sakallılar ve güruhlar yükselişe geçti.

Erdoğan ve yanındakiler ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar zayıflayacak. Zayıfladı da

Böyle bir devlet aklı başında kimseye güven vermez. Böyle bir ülkede insan geleceğe ümitle bakamaz, mutluluk arayamaz.

Nitekim Batı’da birçok devlet Türkiye’ye “umutsuz vakıa” olarak bakıyor.

Batı medyasında Erdoğan hakkında bir tek olumu yazı bulmak mümkün değil. Öngörü Türkiye’nin İran veya Pakistan benzeri bir kadere yöneldiğidir.

Böyle olması şart mı? Türkiye hangi görüş iktidarda olursa olsun bir üçüncü dünya ülkesi olarak kalmaya mahkûm mudur? Kan akışı hiç durmayacak, halkları düşman kamplara ayıran nefret hiç dağılmayacak mı?

Aslında son olaylar birlik ve barışma için bir fırsat olabilirdi çünkü – gizli gizli başarılı olmasını isteyenler vardı muhakkak – kimse darbeyi desteklemedi.

Meclis’te dört parti darbeyi kınamada birleşti. Artması kesin olan terörle mücadele için bu birliğin devam etmesi şarttır. Hükümet tek başına beceremez.

Ama Erdoğan birlik ve barışma adamı değildir. 1923’te yakılan ve uzun zamandır zaten can çekişen uygarlık meşalesini söndürecek, Türkiye’yi iki yakasından sürükleyecek Orta Doğu’nun göbeğine savuracak.

Ve er geç Orta Doğu’da neler oluyorsa Türkiye’de de olacak.

Biz de çaresizlik ve yeis içinde izleyeceğiz.