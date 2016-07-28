T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

28 Temmuz 2016

‘Ne istediler de vermedik’lerin sonu

Orduda darbe yapacak güce erişmiş bir Gülenci varlığı olabileceğine hiç ihtimal vermiyorum

Darbe girişimi ile ilgili bilinmeyen ve muhtemelen uzun zaman bilinmez olarak kalacak birçok şey var.

Ama önemli birkaç şey biliniyor:

·      Ordunun komuta kademesindeki beş orgeneralin hiçbiri darbeye katılmadı;

·      Üst kademe subaylardan katılım az oldu;

·      Ordunun tamamı göz önüne alınacak olursa, darbe bir azınlık girişimi olarak başladı ve öyle sona erdi.

Bilinen bir başka gerçek, darbe girişiminin olağanüstü amatörce olduğudur.

Başarıya ulaşması imkânsızdı.

Bu Türkiye’nin şansıdır.

2016 Türkiye’sinde darbe yapmaya kalkışacak kadar aptal ve kendi halkına ateş açacak kadar gözü kara olanlardan hiçbir akıllılık beklenemezdi.

İsyancılar, ezkaza Erdoğan’ın tatil yaptığı yere daha erken gitmiş ve ona suikast yapmış veya hasbelkader iktidarı ele geçirmiş olsalardı Türkiye bugün muhtemelen bir iç savaş yaşıyor olacaktı. 

Darbe daha tamamen yatıştırılmadan, başta Erdoğan olmak üzere hükümet kanadı başkaldırıyı Fettullah Gülen’in üzerine yıktı.

Bunu hangi delillere dayandırarak yaptıkları belli değil.

Bir araştırma, soruşturma, yargı kararı falan olmadan Gülen hareketi Türkiye’den silinmeye girişildi.

Darbecilerin arasında Gülencilerin de bulunduğu muhakkak. Ama kaç kişi?

Orduda darbe yapacak güce erişmiş bir Gülenci varlığı olabileceğine hiç ihtimal vermiyorum. O büyüklüğe ulaşmış olsalardı varlıkları fark edilir, temizlenirdi.

Ayrıca, daha iki yıl önce uydurma delillerle yüzlerce üst düzey subayın cezaevine tıkılmasına elebaşılık eden asker düşmanı İslamcı bir hareket neden orduyu iktidara getirmek istesin?

Büyük bir olasılıkla darbeci elebaşlarının çoğunluğu Kemalist, bir kısmı Gülenci, bir kısmı oportünist, geriye kalanlar emir kulu askerler ve alt rütbelilerdi.

Şöyle veya böyle, darbe girişimi Erdoğan’a bir zamanlar “Ne istediler de vermedik” dediği eski müttefiklerinin kökünü kazıma fırsatını verdi.

 İsyancılar hasbelkader iktidarı ele geçirmiş olsalardı Türkiye bugün muhtemelen bir iç savaş yaşıyor olacaktı

Ama herhalde temizlik hareketi orada durmayacak.

Erdoğan karşıtı herkes Gülenci oluverecek.

Her birkaç yazısından biri çoğulcu demokrasi, AB’ye uyum, çok seslilik, özgür medya, insan hakları, azınlık hakları gibi konular olan Şahin Alpay’ın dün gözaltına alınması buna işaret ediyor.

Bu çok büyük bir hata olur.

Ama herhangi bir şeyin hata olması Erdoğan’ı ne zaman durdurdu?

Erdoğan, bir türlü, hiddetle kalkanın zararla oturduğunu öğrenemedi.

Darbe girişiminin başarılı olmamasından Türkiye’deki birçok insan gibi ben de memnunum.

Ama Erdoğan’ın boğucu yönetimi olmasaydı, bu başkaldırının olmayacağını da değerlendirmeye dahil etmek gerek.

Erdoğan’ın sokaklara dökülüp hükümeti kazan kaldıranlardan kurtaranlara borcu var. Bu borcu bir daha böyle şeylerin olmamasını sağlayarak ödeyebilir. Bunun için bölücü değil birleştirici, zalim değil bağışlayıcı olması lazım.

Ama pazartesi günkü liderler toplantısına Selahattin Demirtaş’ı çağırmaması böyle bir niyeti olmadığını gösteriyor.

Demek ki darbe Erdoğan’ı iyiye doğru değiştirmedi. Dostu, hala, dost olmasa da dost, düşmanı, hala, düşman olmasa da düşman. Hataları hala doğru.

                                                   *

Siyasi hayatının en kritik dönemine giren Erdoğan’a iyi bilmesi gereken bir şeyi hatırlatmak istiyorum.

NİSA Suresi Ayet 79:  

“Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir.”

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Metin Münirköşe yazısıT24erdoğanne istediler de vermedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Yazarın Diğer Yazıları

Nuri Bilge Ceylan: Bütün filmleri

Karakterler Türkiye’nin hâllerinin, insan şeklinde perdeye yansımasıdır. Filmlerin insana acı vermesinin bir nedeni budur

Pozitif mi olayım, neden?

Depresyonun en yaygın duygu olduğu bir dünya. Koltuk değnekleri ve mutluluk formülleri... Boş vaatler... Körlük ve sağırlık... Suçlar ve cezalar... Reklamlar ve yalanlar...

Hayat hikâyeleri

Atalarımız Anadolu’ya kitapsız ve kalemsiz geldiler. Alfabeleri yoktu, kelimeleri azdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24