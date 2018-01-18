Minerva’nın baykuşu sadece gecenin renkleri şekillenmeye başlayınca kanat açar.

Bu sözlerin sahibi Alman feylesofu Georg Wilhelm Friedrich Hegel’dir (1770-1831).

Minerva, Roma bilgelik tanrıçasıdır.

Romalılar, ona yoldaşlık eden (ve bizim uğursuz saydığımız) baykuşu bilge bir yaratık sayarlardı.

Hegel, yazdıkları kolay anlaşılan feylesoflardan değil.

Minerva’nın baykuşunun, sadece alacakaranlıkta uçuşa geçmesinden ne kastettiği biraz yoruma açıktır.

AKP’nin bütün hatalarının anası, demokrasi tramvayından inme hatasıdır

Bazılarına göre, Hegel bu metaforu felsefenin doğasını tarif etmek için kullandı. Şöyle ki; felsefe – bilgelik – özünde geriye yöneliktir. Gerçekleri ancak oluştuktan sonra açıklayabilir.

Bir çağı şekillendiren düşünceler ve inançlar, o çağ sona erdikten sonra değerlendirilebilir ve kritik edilebilir.

Belki feylesoflar için bu böyledir, ama feylesof olmayanlar için Minerva’nın baykuşu hiç uçuşa geçmeyebilir.

Bazıları, ne esnasında ne de sonrasında olayları değerlendirebilir.

Bunu, bugünkü AKP yönetimine bakarak görmek mümkündür.

AKP yönetimi, özellikle dış politikada, değerlendirilmeyen, anlaşılmayan, kabul edilmeyen ve tekrarlanan hatalardan ibarettir. Hatalar birikmekte ve heyelan gibi doğru kararların alınmasının önünü kapatmaktadır.

AKP’nin hataları hata doğurmakta ve devlet idaresini bir hata yönetimi haline getirmektedir.

Ama sorun şu ki, bir aşamadan sonra, sen hatayı yönetemezsin. O, seni yönetir.

Suriye’de Esad’ı devirmeye yönelik savaş sona ermek üzere.

Türkiye, Körfez’deki ortakları ve onları destekleyen Washington, savaşı kaybetti. Rusya, İran, Esad ve Suriyeli Kürtler kazandı.

Körfezli müttefikler ortadan kayboldu.

Washington Türkiye’yi değil, Suriye Kürtlerini destekliyor. Kürtlerin başını çektiği muhalif güçleri, Türkiye ve Esad’a karşı sınır bekçiliği görevi yapmaları için eğitmeye ve silahlandırmaya başladı. Bunu yaparak Türkiye’yi gözden çıkardığını gösterdi.

Erdoğan bu girişime karşı çıktı ve Suriye Kürtlerini boğmaya azmetti.

Ama bunu beceremeyecek, çünkü Türkiye Suriye’de iradesini tek başına yürütecek güce sahip değil. Orta Doğu’da Katar dışında dostu yok. Rusya ve İran ile ilişkileri bıçak sırtında. ABD ile kanlı bıçaklı olmanın arifesinde.

Türkiye Suriye’de kaybetmeye mahkûmdur. Çünkü diğerleri er ya da geç bölgeden çekilip Esad güçlenmeye devam ederken o düşman ilan ettiği Suriye Kürtlerini zapturapt altında tutmak için orada kalacak. Sürekli savaş halinde olacak.

Benzer sorun Mısır, Kıbrıs ve İsrail’de bulunan gaz yatakları için de geçerlidir. Türkiye bu yataklardan faydalanamayacak, çünkü sahiplerinin hepsi ile kavgalı.

Erdoğan bu girişime karşı çıktı ve Suriye Kürtlerini boğmaya azmetti

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AKP’nin bütün hatalarının anası, demokrasi tramvayından inme hatasıdır.

Hesap verme zorunluluğu olmayan, denetlenmeyen, hukukun üstünlüğünü tanımayan, bölücü, keyfi ve saldırgan bir rejimin hata yapmaması mümkün değildir.

Bu da er veya geç alaca karanlığı getirecek ve Minerva’nın baykuşu kanatlarını açacak.