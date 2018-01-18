T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

18 Ocak 2018

Minerva'nın baykuşu

AKP’nin bütün hatalarının anası, demokrasi tramvayından inme hatasıdır

Minerva’nın baykuşu sadece gecenin renkleri şekillenmeye başlayınca kanat açar.

Bu sözlerin sahibi Alman feylesofu Georg Wilhelm Friedrich Hegel’dir (1770-1831).

Minerva, Roma bilgelik tanrıçasıdır.

Romalılar, ona yoldaşlık eden (ve bizim uğursuz saydığımız) baykuşu bilge bir yaratık sayarlardı.

Hegel, yazdıkları kolay anlaşılan feylesoflardan değil.

Minerva’nın baykuşunun, sadece alacakaranlıkta uçuşa geçmesinden ne kastettiği biraz yoruma açıktır.

AKP’nin bütün hatalarının anası, demokrasi tramvayından inme hatasıdır

Bazılarına göre, Hegel bu metaforu felsefenin doğasını tarif etmek için kullandı. Şöyle ki; felsefe – bilgelik – özünde geriye yöneliktir. Gerçekleri ancak oluştuktan sonra açıklayabilir.

Bir çağı şekillendiren düşünceler ve inançlar, o çağ sona erdikten sonra değerlendirilebilir ve kritik edilebilir.

Belki feylesoflar için bu böyledir, ama feylesof olmayanlar için Minerva’nın baykuşu hiç uçuşa geçmeyebilir.

Bazıları, ne esnasında ne de sonrasında olayları değerlendirebilir.

Bunu, bugünkü AKP yönetimine bakarak görmek mümkündür.

AKP yönetimi, özellikle dış politikada, değerlendirilmeyen, anlaşılmayan, kabul edilmeyen ve tekrarlanan hatalardan ibarettir.  Hatalar birikmekte ve heyelan gibi doğru kararların alınmasının önünü kapatmaktadır.

AKP’nin hataları hata doğurmakta ve devlet idaresini bir hata yönetimi haline getirmektedir.

Ama sorun şu ki, bir aşamadan sonra, sen hatayı yönetemezsin. O, seni yönetir.

Suriye’de Esad’ı devirmeye yönelik savaş sona ermek üzere.

Türkiye, Körfez’deki ortakları ve onları destekleyen Washington, savaşı kaybetti. Rusya, İran, Esad ve Suriyeli Kürtler kazandı.

Körfezli müttefikler ortadan kayboldu.

Washington Türkiye’yi değil, Suriye Kürtlerini destekliyor. Kürtlerin başını çektiği muhalif güçleri, Türkiye ve Esad’a karşı sınır bekçiliği görevi yapmaları için eğitmeye ve silahlandırmaya başladı. Bunu yaparak Türkiye’yi gözden çıkardığını gösterdi.

Erdoğan bu girişime karşı çıktı ve Suriye Kürtlerini boğmaya azmetti.

Ama bunu beceremeyecek, çünkü Türkiye Suriye’de iradesini tek başına yürütecek güce sahip değil. Orta Doğu’da Katar dışında dostu yok. Rusya ve İran ile ilişkileri bıçak sırtında. ABD ile kanlı bıçaklı olmanın arifesinde.

Türkiye Suriye’de kaybetmeye mahkûmdur. Çünkü diğerleri er ya da geç bölgeden çekilip Esad güçlenmeye devam ederken o düşman ilan ettiği Suriye Kürtlerini zapturapt altında tutmak için orada kalacak. Sürekli savaş halinde olacak.

Benzer sorun Mısır, Kıbrıs ve İsrail’de bulunan gaz yatakları için de geçerlidir. Türkiye bu yataklardan faydalanamayacak, çünkü sahiplerinin hepsi ile kavgalı.

Erdoğan bu girişime karşı çıktı ve Suriye Kürtlerini boğmaya azmetti

*

AKP’nin bütün hatalarının anası, demokrasi tramvayından inme hatasıdır.

Hesap verme zorunluluğu olmayan, denetlenmeyen, hukukun üstünlüğünü tanımayan, bölücü, keyfi ve saldırgan bir rejimin hata yapmaması mümkün değildir.

Bu da er veya geç alaca karanlığı getirecek ve Minerva’nın baykuşu kanatlarını açacak.

 
 
YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

erdoğandemokrasikürtsuriyeafrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Yazarın Diğer Yazıları

Sayılar ve sayılacak şeyler

Don Kişot’un cevabı şu olur: Ey kişi, sen dünyanın kendisini görmüyorsun, gördüğün sadece onu peçeleyen ölçülerdir. Vah sana, kör kişi

Bir çift krokodil ayakkabı

İnsan, doğanın istediğini ondan beleş alsın diye var olduğu inancı ile kendisini hayvanlara ne isterse yapma özgürlüğüne sahip addediyor

Olmayan şeylere arzu

Kimse ormana çiçeklerini geri vermeyecek

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24