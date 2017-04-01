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Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

01 Nisan 2017

Karanlık günler için aydınlık sözler

Eğer dürüstseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir. Eğer dürüst değilseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir

* Tanrının, ümidi yarattığı gün ile ilkbaharı yarattığı gün muhtemelen aynıdır.
Bern Williams

* Bahçe, bahçıvanın ektiğinden fazla şeyler verir.
İspanyol Atasözü

* Bahçeme buyurmaz mısınız? Güllerim sizi görsün istiyorum.
Richard B. Sheridan

 * Harcamaktan keyif aldığınız zaman, boşa harcanmış zaman değildir.
Bertrand Russell

* Bir çocuğun şarkı öğrenmekten daha kolay öğrendiği bir şey var mı?
Anonim

* Çocuklar gülümsemeyi anne babalarından öğrenir.
Shinichi Suzuki

* Eninde sonunda, kazananlar, kazanacağına inananlardır.
Richard Bach

* Öğretme sanatı, genç akıllarda var olan doğal merakı, bilahare tatmin etmek amacıyla, uyandırmaktır.
Anatole France

* Birinci en iyi meslek şarkı yapmaktır, ikinci en iyi meslek söylemek.
Hilaire Belloc

* İnsan, çoğu zaman, kaderi ile yüzleşmemek için yolunu değiştirdiğinde kaderi ile burun buruna gelir.
Fransız Atasözü

* İyi yürekli olmak, insanları hak ettiklerinden fazla sevmektir.
Joseph Joubert

* Ağaç dikmek, kendini de başkalarını da sevmek demektir.
Thomas Fuller

* Eğitimin amacı, boş bir kafanın yerine açık bir zihin  yerleştirmektir.
Malcolm Forbes

* İnsan, aletlerinin aleti oldu.
Henry David Thoreau

* Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, yaşlanma.
Albert Einstein

* Çok erken yaşlanırız, çok geç akıllanırız.
Pennsylvania Atasözü

* Bilgeliğe üç yoldan ulaşabiliriz: (1) Düşünerek; ki en asili budur. (2) Taklit ederek; ki en kolayı budur. (3) Tecrübeyle; ki en acısı budur.
Anonim

* Düşünülebilen her şey açık düşünülebilir. Söylenebilen her şey açık söylenebilir.
Ludwig Wittgenstein 

* Bir şey söylemek istediğin için  yazmazsın. Söyleyecek bir şeyin olduğu için yazarsın.
F. Scott Fitzgerald 

* Eğer çukurda isen kazmaya devam etme.
Will Rogers

* Keşfin önündeki en büyük engel cehalet değildir. Biliyorum sanmaktır.
Daniel J. Boorstin

* Akıl yakılacak bir ateştir, doldurulacak bir kap değil.
Plutarkhos

* Akıl, düşündüğünde, kendi kendine konuşmaktadır.
Platon

* Düşünmek en zor iştir. Bu mesaiye girişen çok az kişi olması bu yüzdendir.
Henry Ford

* “Yapılamaz,” diyen yapmaya çalışana mani olmasın.
Çin Atasözü

* Yalanla kedi arasındaki fark, kedinin sadece dokuz canı olmasıdır.
Mark Twain

* Özgürlük, iktidarı paylaşmaktır.
Cicero

* Eğer dürüstseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir. Eğer dürüst değilseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir.
Alan Simpson

 

 

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