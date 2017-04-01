Karanlık günler için aydınlık sözler

* Tanrının, ümidi yarattığı gün ile ilkbaharı yarattığı gün muhtemelen aynıdır.
Bern Williams
* Bahçe, bahçıvanın ektiğinden fazla şeyler verir.
İspanyol Atasözü
* Bahçeme buyurmaz mısınız? Güllerim sizi görsün istiyorum.
Richard B. Sheridan
* Harcamaktan keyif aldığınız zaman, boşa harcanmış zaman değildir.
Bertrand Russell
* Bir çocuğun şarkı öğrenmekten daha kolay öğrendiği bir şey var mı?
Anonim
* Çocuklar gülümsemeyi anne babalarından öğrenir.
Shinichi Suzuki
* Eninde sonunda, kazananlar, kazanacağına inananlardır.
Richard Bach
* Öğretme sanatı, genç akıllarda var olan doğal merakı, bilahare tatmin etmek amacıyla, uyandırmaktır.
Anatole France
* Birinci en iyi meslek şarkı yapmaktır, ikinci en iyi meslek söylemek.
Hilaire Belloc
* İnsan, çoğu zaman, kaderi ile yüzleşmemek için yolunu değiştirdiğinde kaderi ile burun buruna gelir.
Fransız Atasözü
* İyi yürekli olmak, insanları hak ettiklerinden fazla sevmektir.
Joseph Joubert
* Ağaç dikmek, kendini de başkalarını da sevmek demektir.
Thomas Fuller
* Eğitimin amacı, boş bir kafanın yerine açık bir zihin yerleştirmektir.
Malcolm Forbes
* İnsan, aletlerinin aleti oldu.
Henry David Thoreau
* Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, yaşlanma.
Albert Einstein
* Çok erken yaşlanırız, çok geç akıllanırız.
Pennsylvania Atasözü
* Bilgeliğe üç yoldan ulaşabiliriz: (1) Düşünerek; ki en asili budur. (2) Taklit ederek; ki en kolayı budur. (3) Tecrübeyle; ki en acısı budur.
Anonim
* Düşünülebilen her şey açık düşünülebilir. Söylenebilen her şey açık söylenebilir.
Ludwig Wittgenstein
* Bir şey söylemek istediğin için yazmazsın. Söyleyecek bir şeyin olduğu için yazarsın.
F. Scott Fitzgerald
* Eğer çukurda isen kazmaya devam etme.
Will Rogers
* Keşfin önündeki en büyük engel cehalet değildir. Biliyorum sanmaktır.
Daniel J. Boorstin
* Akıl yakılacak bir ateştir, doldurulacak bir kap değil.
Plutarkhos
* Akıl, düşündüğünde, kendi kendine konuşmaktadır.
Platon
* Düşünmek en zor iştir. Bu mesaiye girişen çok az kişi olması bu yüzdendir.
Henry Ford
* “Yapılamaz,” diyen yapmaya çalışana mani olmasın.
Çin Atasözü
* Yalanla kedi arasındaki fark, kedinin sadece dokuz canı olmasıdır.
Mark Twain
* Özgürlük, iktidarı paylaşmaktır.
Cicero
* Eğer dürüstseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir. Eğer dürüst değilseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir.
Alan Simpson