Karanlık günler için aydınlık sözler

* Tanrının, ümidi yarattığı gün ile ilkbaharı yarattığı gün muhtemelen aynıdır.

Bern Williams

* Bahçe, bahçıvanın ektiğinden fazla şeyler verir.

İspanyol Atasözü

* Bahçeme buyurmaz mısınız? Güllerim sizi görsün istiyorum.

Richard B. Sheridan

* Harcamaktan keyif aldığınız zaman, boşa harcanmış zaman değildir.

Bertrand Russell

* Bir çocuğun şarkı öğrenmekten daha kolay öğrendiği bir şey var mı?

Anonim

* Çocuklar gülümsemeyi anne babalarından öğrenir.

Shinichi Suzuki

* Eninde sonunda, kazananlar, kazanacağına inananlardır.

Richard Bach

* Öğretme sanatı, genç akıllarda var olan doğal merakı, bilahare tatmin etmek amacıyla, uyandırmaktır.

Anatole France

* Birinci en iyi meslek şarkı yapmaktır, ikinci en iyi meslek söylemek.

Hilaire Belloc

* İnsan, çoğu zaman, kaderi ile yüzleşmemek için yolunu değiştirdiğinde kaderi ile burun buruna gelir.

Fransız Atasözü

* İyi yürekli olmak, insanları hak ettiklerinden fazla sevmektir.

Joseph Joubert

* Ağaç dikmek, kendini de başkalarını da sevmek demektir.

Thomas Fuller

* Eğitimin amacı, boş bir kafanın yerine açık bir zihin yerleştirmektir.

Malcolm Forbes

* İnsan, aletlerinin aleti oldu.

Henry David Thoreau

* Ne kadar uzun yaşarsan yaşa, yaşlanma.

Albert Einstein

* Çok erken yaşlanırız, çok geç akıllanırız.

Pennsylvania Atasözü

* Bilgeliğe üç yoldan ulaşabiliriz: (1) Düşünerek; ki en asili budur. (2) Taklit ederek; ki en kolayı budur. (3) Tecrübeyle; ki en acısı budur.

Anonim

* Düşünülebilen her şey açık düşünülebilir. Söylenebilen her şey açık söylenebilir.

Ludwig Wittgenstein

* Bir şey söylemek istediğin için yazmazsın. Söyleyecek bir şeyin olduğu için yazarsın.

F. Scott Fitzgerald

* Eğer çukurda isen kazmaya devam etme.

Will Rogers

* Keşfin önündeki en büyük engel cehalet değildir. Biliyorum sanmaktır.

Daniel J. Boorstin

* Akıl yakılacak bir ateştir, doldurulacak bir kap değil.

Plutarkhos

* Akıl, düşündüğünde, kendi kendine konuşmaktadır.

Platon

* Düşünmek en zor iştir. Bu mesaiye girişen çok az kişi olması bu yüzdendir.

Henry Ford

* “Yapılamaz,” diyen yapmaya çalışana mani olmasın.

Çin Atasözü

* Yalanla kedi arasındaki fark, kedinin sadece dokuz canı olmasıdır.

Mark Twain

* Özgürlük, iktidarı paylaşmaktır.

Cicero

* Eğer dürüstseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir. Eğer dürüst değilseniz geriye kalan hiçbir şey önemli değildir.

Alan Simpson