T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

29 Ağustos 2015

Hande Çayır'ın metresleri

Neden bazı erkekler metres arar ve neden bazı kadınlar metres olur?

Kadın kişinin ilişkisi olan adam kişi evliyse kadın kişinin adı direk metres oluyo. Adam adam olarak kalıyo.
(Ekşi Sözlük)

Bazen bir bademi kırdığınızda içinden bir değil iki badem çıkar. Bazı evlilikler bu bademlere benzer. İçini açarsanız bir değil iki kadın bulursunuz: Eş ve metres.

Ama, içinden iki kadın çıkan evlilikler çift bademlerden çok fazladır. Evlilikle metreslik mangal ile şiş gibi bir bütünün parçalarıdır çünkü.

Bilmek mümkün değil, ama tarihteki ilk evlilikle ilk metreslik arasında çok zaman olduğunu sanmıyorum.

Neden bazı erkekler metres arar ve neden bazı kadınlar metres olur?

T24 yazarlarından Hande Çayır’ın birkaç gün önce piyasaya çıkan olağanüstü ilginç söyleşi kitabı bu soruların cevabını araştırıyor.

Metres nedir? diye soruyor Çayır adını Prenses adını taktığı bir kadına.

Kadın cevap veriyor: Metres bence ihtiyaç molası. Yolculuk...

Nasıl bir deneyim bu?
Eğretilik hissi... İkincil olma hissi kadının doğasına aykırıdır. Her kadın tanrıça adayı olarak yaratılmıştır. Ya tanrıçasındır ya da değil. Arası kısa devre yaratır.

Bir başka kadın “Metres eşini aldatmadır,” diye cevap veriyor. Bir başkası “Orospudan hallice metres.”

Tarifi “Boşluk doldurucu,” olan bir kadına Çayır soruyor:
Nasıl yani?
Adamın evliliğinde bulamadığı şeyleri ikinci kadında bulması.

Evlilikte bulunamayan şeylerin ne olabileceğini Minnoş Bey “Karımın yapmadığı, yapmaya yanaşmadığı şeyleri yaşayabilmek ve heyecan için,” olarak anlatıyor. “... karımla görev yerine getiriyordum. .. Oral, anal ilişki hiç̧ yoktu... Metresimle ise içimdeki gizli benlik hayata geçiyordu.”

İstediklerinizi yaşayabildiniz mi?
Metresim son derece açık fikirliydi. Grup ve eş değiştirme dâhil birçok deneyim yaşadık. ... Fantezilerimi sorgusuz kabul etti.

Fantezileriniz nedir?
Biseksüellik, grup: İki kadın bir adam ve iki adam bir kadın olarak yani.

Metresinizi sevdiniz mi?
İnsan olarak evet, ancak bu bir çiftin yaşadığı sevgi ya da aşk değildi.

Eşinin metresi olduğunu öğrenen kadın ne hisseder?

“Çok üzüldüm,” diyor 39 yaşındaki Gülümser. “Açıkça konuşsaydı, ona göre çözüm arardık. Kandırılmak kötü bir şey. En kötüsü o. Birine girmek çıkmak değil mesele. O da ağır tabii de. Hepsi ağır işte.”

Cibalili feylesof Prenses başını sallıyor. “Her metres hikâyesi buruk olmaya mahkûmdur” diyor.

Neden kadınlar bu buruk hikâyenin kahramanı olmayı kabul ediyorlar?

“Derin değersizlik inancından dolayı ikinci kadın olmayı kabul ettiğimi fark ettim,” diyor Hümeyra fırtınalı bir metreslik macerası bittikten sonra. “Dört yıllık okuldu bu. Mezun olduğumda elimde yepyeni bir ben vardı. Onu özlüyorum ama tekrar yaşar mıyım, sanmıyorum.”

Kitapta yirmiye yakın hikâye var.

Benim en hoşuma gidenlerden biri 76 yaşındaki anneannenin trajikomik öyküsüdür. “Her şeyi yaşayamadık biz,” diye anlattı alkolik kocasıyla mutsuz bir ömür geçirmek zorunda kalan kadın. “Kutu kutu karanlık odalara hapsolmuş gibiydi her şey.”

Kocası içki yüzünden ereksiyon olamadığı için cinsel tatmini mastürbasyonda bulmuş.

Şu an da yapıyor musunuz?
Kadınların cinselliği bitmez ki zaten.

A-a!
Erkeklerin biter!

A-a!
Hiç erkeğe gerek yok bence. Erkeğin o pisliğini çekmeye, şidddetini çekmeye...

Sevindim doğrusu!
Onun gönlünü yapmaya hiç gerek yok. (Gülüyor.)

Bunları duyduğum iyi oldu.
Vallahi ben de “bunları anlatayım birilerine ölmeden” diyordum.

Çayır’ın kitabı Türkiye’nin, iki yüzlülük duvarları arkasına kapatılmış cinsel hayatına açılan ender bir penceredir.

Hande Çayır
Ne Zaman Boşanacaksın da Evleneceğiz?
Ka Kitap

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

metin münirhande çayırne zaman boşanacaksın da evleneceğizmetresevlilikaldatmaksadakat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Yazarın Diğer Yazıları

Hayat hikâyeleri

aaa

Bir karpuz anısı

Kışın gelmeyeceği, yazın gitmeyeceği, kuşların göçmeyeceği yıllara yaklaşıyor olabilir miyiz?

Bir yazı yazıp çöpe attım

Türkiye’nin dış politikası bir at ise o atın bir tek süvarisi vardır, o da Erdoğan’dır. O nereye isterse at oraya koşuyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24