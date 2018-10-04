T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

04 Ekim 2018

Halka doğruları söyleyin sayın Akıncı

Söylemeniz gereken, köklü bir tutum değişikliği yapılmadan anlaşma olmayacağı, köklü bir tutum değişikliği yapmanın ise imkânsız olduğu ve hayatımızın bugün olduğu gibi devam edeceğidir

Yıllardır cumhurbaşkanı ve görüşmeci koltuğunda oturmasına rağmen, Mustafa Akıncı hâlâ Kıbrıs sorununun çözülememesinin yöntemle değil özle ilintili olduğunu kavrayamadı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York’ta “Takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi (...) artık zorunlu hâle geldi” deyip durdu.

Anastasiades ile adada ve İsviçre’de  yaptığı görüşmeler sanki “takvimli ve sonuç odaklı” olmadıkları için başarısızlığa uğramış gibi...

O görüşmeler, tarafların görüşleri birbirinden kilometrelerce uzakta olduğu için başarısızlıkla sonuçlandı, Sayın Akıncı.

Açık uçlu oldukları için değil.

Görüşler, o zaman olduğu gibi bugün de birbirinden fersah fersah uzaktır.

Çünkü ne Türk ne de Rum tarafı, yıllardır savundukları tutumlarından bir milim taviz vermeye yanaşıyor.

Söylemeniz gereken, köklü bir tutum değişikliği yapılmadan anlaşma olmayacağı, köklü bir tutum değişikliği yapmanın ise imkânsız olduğu ve hayatımızın bugün olduğu gibi devam edeceğidir

Bu değişmedikçe görüşmeler ucu açık, kapalı veya aralık olsun, hiçbir sonuç vermez.

Çünkü sorun yöntemde değil özde, yani bizim Rumlardan, onların bizden istediklerindedir.

Rumlar çözümle beraber veya çözümden kısa bir süre sonra, Türkiye’nin garantisinin kalkmasını ve bütün Türk askerinin adadan ayrılmasını istiyor.

Bunun aksini hiçbir zaman kabul etmeyecekler.

Ayrıca, hiçbir zaman Türklerin bakanlar kurulu dâhil bütün önemli kurullarda veto yetkisine sahip olmasına da evet demeyecekler.

Bu konularda pozisyonunuz değişmezse, Sayın Cumhurbaşkanı, masaya oturmanıza bile gerek yok.

Sorun sadece bunlar da değil.

Bundan önceki görüşmelerde önemli hiçbir konuda Rumlarla tam uzlaşmaya varamadınız.

Sonuçlandırılmayı bekleyen sayısız konu varken halka sürekli çözümün yakın olduğu algısı pompaladınız.

Şimdi aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz.

Yıllar süren ucu açık görüşmelerde bu konular halledilemedi ise zaman kısıtlı görüşmelerde nasıl sonuca bağlanacak?

Halkı kandırmaktan vazgeçin Sayın Akıncı ve çaresizlik içinde çırpınmaktansa bu koşullarda sorunu çözemeyeceğinizi itiraf edin.

Ve her zaman yaptığınız gibi bir önceki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandırılmasının suçunu

“Yetkiyi ve refahı Kıbrıslı Türklerle federal bir ortaklıkta ... paylaşmayı içine sindirememe(yen)” Rumlara yüklemeyin lütfen.

Kabak tadı verdi.

Biraz da acaba bizim tarafta da kabahat var mıydı, diye yoklayın kendinizi.

Biraz düşünün bakalım, Anastasiades’e sunduğunuz istekleri onun yerinde siz olsaydınız kabul eder miydiniz?

Belki halka söylemeniz gereken, köklü bir tutum değişikliği yapılmadan anlaşma olmayacağı, köklü bir tutum değişikliği yapmanın ise imkânsız olduğu ve hayatımızın bugün olduğu gibi devam edeceğidir.

Bu hoş olmayabilir, ama dürüst olur.

Kim bilir, sizden sonra oraya oturacak olan kişi – belki Kudret Özersay – sizden daha yetenekli ve yaratıcı çıkar ve Kıbrıslı Türkleri başka sulara götürür.

Sizinle bir yere gidilemeyeceği belli oldu.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

kıbrısrumtürkiyekktcbarışanlaşmaçözümmustafa akıncı

Yazarın Diğer Yazıları

Akıncı bu demeci neden verdi?

Kendi partisi olan TDP’nin oyları Akıncı’yı ikinci defa cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmaya yetmez. Sağdan ona gelebilecek oylar da kâfi değildir. Dolayısıyla Akıncı’nın Türkiye’ye karşı dik duran politikacı imajını cilalayıp TC aleyhtarları oyları çekmesi tek seçeneğidir

Geceyi karargâhta geçiriyorum

Bin sene önce ile bugün ayağı kırılan bir insanın duyduğu ıstırap nasıl aynı ise eski dostlara duyulan özlem de aynı. Ay ışığında içilen şarabın keyfi. Karargâhta, en beklenmedik anda, insanı kasvete boğan ev hasreti

Badem ağacının acelesi

Pablo Neruda bir şiirini "Sana ilkbaharın kiraz ağaçlarına yaptığını yapmak istiyorum," mısrası ile bitirmişti. Baharın badem ağaçlarına yaptığını sana yapmak istiyorum da diyebilirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24