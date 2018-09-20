Erdoğan'ın yeni uçağı onu yere çaktı

Katar Emiri’nin Cumhurbaşkanı’na verdiği Boeing 747-8'i eğer gerçekten hediye ise herhalde bir devlet başkanından diğerine verilmiş en pahalı hediye olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na geçecek.

Devlet başkanlarının, daha çok karşılıklı ziyaretlerde, birbirlerine hediye vermeleri âdettendir.

Deneyimli bir diplomattan öğrendiğime göre, teamülen bu hediyelerin değeri 50-100 doları geçmez.

Hediyeler kişiye değil makama edildiği için başkanlığın envanterine geçirilir ve bir yerde saklanır ya da teşhir edilir.

“Ben size teamülü anlattım” dedi diplomat. “Bir devlet başkanı pahalı bir hediye de sunabilir. ‘Almıyorum,’ diyecek hâliniz yok. O da aynı şekilde kayda alınır, saklanır veya teşhir edilir. Bir devlet başkanı hediyeyi evine de götürebilir. Ona da ‘Şunu geri ver,’ diyecek hâliniz yok. Başınızı sallar geçersiniz.”

Yarım milyar dolarlık bir hediyeyi açıklayacak bir teamül, gelenek veya örnek yoktur.

Yarım milyar dolarlık bir hediyeyi açıklayacak bir teamül, gelenek veya örnek yoktur

Bu nedenle bu tuhaf olaya, bilimde singularity yani eşsiz olma durumu olarak tarif edilen bir fenomen olarak bakmak gerekir.

Eğer bakmak gerekirse.

Belki sorulması gereken soru şudur:

Bir devlet adamı, kimden gelirse gelsin, yüz milyonlarca dolarlık hediye kabul etmeli mi?

Bunun cevabı kesinlikle hayırdır.

Zira bu kadar pahalı bir hediye, hediyeyi aşan bir jesttir. Niye yapıldı diye sordurur.

Yarattığı borçluluk duygusu ilerisi için sorunlar doğurabilir.

Bugün size yarım milyar dolarlık uçak hediye eden birisi, yarın sizden buna muadil bir ricada bulunursa hayır demekte zorlanabilirsiniz.

Özellikle bu kişi, komşularının ambargosu altında olan, topraklarında asker bulundurduğunuz bir Körfez prensliği ise.

Reuters haber ajansına göre, Erdoğan Katar Emiri’nin 747-8i uçağını satışa çıkardığını duymuş ve alınmasını istemiş. Katar Emiri bunu duyunca “Ben Türkiye’den para almam,” diyerek uçağı hediye etmiş.

Doğruysa, bu da ilginç.

Hangarlarında ikisi süper lüks olmak üzere birçok uçağı bulunan bir cumhurbaşkanı, ülkesi büyük bir ekonomik krizin içinde iken dünyanın en lüks ve pahalı özel jetini satın almayı nasıl düşünebilir?

Satın alınmış veya hediye edilmiş olsun fark etmez, aslında.

Her iki hâlde de olay fauldür.

Türkiye’yi idare eden kişinin, ülkenin gerçeklerinden ne kadar koptuğunu, ne kadar duyarsızlaştığını, ne kadar ölçüyü kaçırdığını gösterir.