Elma suyu olmayan elma suyunun hikâyesi

OZANKÖY

Bahçedeki işlerimden biri, gelip geçenlerin içeri attığı çöpleri toplamak.

Boş sigara paketleri, su şişeleri, take-away yemek kapları, boya kutuları, alışveriş torbaları, çevrede çalışan amelelerin içine dışkılarını koydukları çimento torbaları ve daha birçok pislik.

KKTC’nin kendisi bir açık hava çöplüğü halinde olduğu için artık yadırgamıyorum bunu. Kızmıyorum da.

Geçen gün, su deposunun yanında daha önce görmediğim siyah, plastik bir şişe buldum. Eğilip alınca boş bir “elma suyu” şişesi olduğunu gördüm.

İnsanı sözde panter yapan enerji içecekleri var ya, onların kılığında bir şeydi.

Üzerinde markası ve elma suyu olduğu yazıyordu.

Elimde çevirerek okuyunca içinde şunlar olduğunu gördüm:

· SU,

· GLİKOZ ŞURUBU,

· ASİT DÜZENLEYİCİ (E330), (E334),

· STABİLİZATÖR (E414),

· KIVAM ARTIRICI (E412) (E415),

· DOĞALA ÖZDEŞ TUTTİ FRUTTI AROMASI,

· TATLANDIRICI KARIŞIMI, (E950),

(E952), (E954), (E951),

· RENKLENDİRİCİ, (E124), (E122),

· KORUYUCULAR,( E202,E211)

. GİNSENG (%1).

Elma suyu?

Elma suyu yok.

Elma suyu yok ama şöyle bir uyarı var:

(E122), (E124) çocukların aktivite ve dikkatleri üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Çocuklara iyi gelmeyen bu E122 nedir diye araştırınca şu bilgiyi edindim: *

E122 bir “Renklendiricidir.” Kömür katranından elde edilir. Astımlılar ve aspirin alerjisi olanlarda kötü reaksiyonlar yapabilir. Japonya, İsveç, Amerika, Avusturya ve Norveç’te yasaklandı. Bu katkı maddesi çocuklarda aşırı hareketlilik, dikkatsizlik gibi davranış bozukluklarına yol açabilir.

Ya E124?

O da bir “Renklendiricidir.” Herkesin anlayacağı adı “sentetik kömür katranı”dır.

E124 hayvanlarda kanserojendir. Astımlılar ve aspirin alerjisi olanlarda kötü reaksiyonlar yapabilir. Davranış bozukluğuna yol açabileceği için çocuklara tavsiye edilmez. Nitekim, bu yüzden Amerika ve Norveç’te yasaklandı.

Her ikisi de çocuklarda öfke nöbetine neden olabilir.

DOĞALA ÖZDEŞ TUTTİ FRUTTI AROMASI, nedir?

Onun öyküsü de ilginç.

Aroma koku demektir.

Katkı depolarında, tavuk ciğerinden çikolataya, yaban mersininden pirzolaya aklınıza gelebilecek her gıdanın aroması satılır.

Bir örnek vermek gerekirse, üretici eğer herhangi bir meyveyi bir içeceğe koymak isterse ama koymazsa aromasını koyar. Tüketici, kokuya kanarak gerçek meyve suyunu içtiğini sanır.

Üretici neden meyveyi koymaz da aromasını koyar?

Çünkü meyve pahalı, sentetik maddelerden üretilen aroma ucuzdur. Dün baktığımda sıvı Tutti Frutti aromasının kilosu 67 lira 14 kuruş idi. Bir kilodan herhalde binlerce şişe “elma suyu” yapılabilir.

E954 yapay tatlandırıcı sakarine verilen isimdir.

Bu tatlandırıcıyı farelerde kanser ile ilişkilendiren araştırmalar vardır. Kanada dahil bazı ülkelerde yasaklanmıştır.

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Elma suyu olmayan elma suyu şişesinin içindekilerin hikâyesi burada bitmiyor. Ayrıntılarına girmediğim diğer katkı maddelerinin birçoğu da zararlıdır.

Ve bunların birçoğu süpermarketlerde satılan birçok üründe bulunmaktadır.

Hükümetin başka ülkelerde yasaklanan katkı maddelerinin TC’de kullanılmasına neden izin verdiği ilginç bir muamma.

Herkes kendinin doktorudur ve kendinize yardım etmezseniz kimse size yardım etmez.

Tavsiyem: Katkı maddeleri ile ilgili bir araştırma yapıp neyin ne olduğunu öğrenin. Katkı maddesi içeren gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Özellikle çocuklarınız söz konusu olduğunda.

*Bu yazıdaki bilgilerin çoğunu şu resmi siteden aldım:

http://www.ukfoodguide.net

SALI GÜNKÜ YAZIM:

KATKI MADDELERİ VE ÇOCUKLARDA HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ GİBİ DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

ARASINDAKİ İLİŞİKİ NEDİR?