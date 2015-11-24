T24 LogoT24 Logo

Metin Münir

metinmunirt24@gmail.com

24 Kasım 2015

Bana ne! Bana ne! Rus uçağını düşürücem işte! Düşürücem! Düşürücem! Düşürücem!

Erdoğan ve ekibi, buna askerler de dahil, sağlıklı düşünme yeteneğini kaybetti

Sizce, her kim idi ise, Rus uçağını düşürmeden önce şunları düşündü mü?

1) Bu bir uçaktır.

2) Bu bir savaş uçağıdır.

3) Bu bir Rus savaş uçağıdır.

4) Rusya dost bir ülkedir.

5) Bu Rus savaş uçağı hava sahamı ihlal etmiş olsa bile amacı saldırgan değildir. Yanlışlıkla girdi ve hemen çıkacak.

6) Bu savaş uçağını düşürürsem askeri veya başka herhangi bir konuda elime bir şey geçmeyecek.

7) Zararım ise çok büyük olabilir. Çünkü: Rusya en büyük ticaret ortaklarımdan biridir. En büyük gaz tedarikçimdir. Turizm endüstrimin en büyük müşterisi Ruslardır. Müteahhitlerim Rusya’da yüz milyonlarla dolarlık iş yapıyor. Rusya’dan gazda indirim istiyorum. Gaz açığım var -Rusya’nın Mavi Akım’la bana daha çok gaz yollamasını istiyorum. Rusya’dan ikinci bir boru hattı istiyorum. Rusya bana nükleer bir santral inşa etmekte. Bütün bunlar tehlikeye girebilir.

8) Rusya da kalkıp benim uçaklarımı düşürebilir. O zaman ne yaparım?

9) En iyisi, ben akıllı davranayım. Bu uçağı düşürmeyeyim. Defolsun gitsin. Bir de durup durduk yerde Rusya’yı kendime düşman etmeyim. Zaten dostum kalmadı.

10) Hımmmmmmmmmmmmmmm....

11) Bana ne! Bana ne! Düşürücem işte. Düşürücem! Düşürücem! Düşürücemmmm!

 

*

 

Bence, her kimse, Rus uçağını düşürmeden önce bunları düşünmedi. Bunları düşünmediği gibi, tam kabinenin açıklandığı gün, bu olayın ekonomiye yapabileceği etkiyi de düşünmedi. Rusya’nın intikam için Suriye Türkmenlerini yerle bir edeceğini de düşünmedi, Kürtlere silah yardımı yapmaya başlayabileceğini de düşünmedi, Kürtlerin otonom olma emellerini destekleyeceğini de düşünmedi. Yumurta kapıya dayanınca, NATO’nun Gürcistan, Ukrayna gibi TC’yi de soğukta bırakabileceğini de düşünmedi.

En önemlisi Rus uçağını düşürmekten elde edilecek avantajın sıfır olduğunu düşünmedi.

Ne düşünmüş de Rus uçağını düşürmüş olabilir?

Aklı normal çalışabilen birisinin bunu anlaması mümkün değildir.

Erdoğan ve ekibi -buna askerler de dahildir- sağlıklı düşünme yeteneğini kaybetti.

Bunlar artık sadece Türkiye için değil, dünya barışı için de tehlikelidir.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

metin münirrusyatürkiyerus savaş uçağının düşürülmesidost ülkeerdoğandünya barışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

Hayat hikâyeleri

Atalarımız Anadolu’ya kitapsız ve kalemsiz geldiler. Alfabeleri yoktu, kelimeleri azdı

Bir karpuz anısı

Kışın gelmeyeceği, yazın gitmeyeceği, kuşların göçmeyeceği yıllara yaklaşıyor olabilir miyiz?

Bir yazı yazıp çöpe attım

Türkiye’nin dış politikası bir at ise o atın bir tek süvarisi vardır, o da Erdoğan’dır. O nereye isterse at oraya koşuyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24