Uluslararası piyasalarda risk iştahı bozuluyor

Uluslararası piyasalar yine gergin. Piyasadaki risk iştahının bozulması ve ek parasal gevşemeye ilişkin tereddütler, dikkatleri yeniden dağıtmış durumda.

AB borç krizinin yayılma endişesinin risk iştahı üzerindeki olumsuz etkisi halen devam ediyor. Kore’de yaşanan askeri gerginlik ve İrlanda’da politik istikrarla ilgili artan riskler de satış eğilimini güçlendirmekte piyasalarda. Uluslararası piyasalarda temkinliliğin artması son dönemde ki olumlu verilerin yol açtığı desteği de kırmış durumda.

Avrupa bölgesinde Kasım imalat ve hizmet endeksleri iyimser tarafta yer alırken; ABD’de üçüncü çeyrek büyüme rakamı % 2’den % 2,5’e revize edilmiş oldu. Ekim’de ikinci el satışlarında beklenenin hafif üzerinde bir düşüş kaydedilirken; Kasım Richmond Fed endeksi toparlanma sinyallerini destekler bir görüntü vermekte. AB endişelerinin yoğun hissedilmesi Euro-dolar paritesini 1,34 seviyesinin altına itecektir; ham petrol fiyatları ise 80-81 dolar civarın da seyredecek gibi gözüküyor.



Altının yönü yukarı

Altın fiyatları, Avrupa piyasalarında bir haftanın en yüksek seviyelerinde. Avrupa’da süren borç krizinden kaynaklanan Euro’daki zayıflama ve Kore’deki gerginlik, piyasaları yeniden altın odaklamış durumda.

Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye top ateşi açmasından sonra vadeli altın kontratları yaklaşık 300,000 lotla 30 günlük ortalamasının yaklaşık % 35 üzerine çıkmış oldu.

Avrupa Birliği’nin IMF ile ortaklaşa İrlanda’yı kurtarma planı, Portekiz ve muhtemelen İspanya’nın sonraki endişe kaynağı olabileceğine dair korkuları dindirmeye yetmeyecektir piyasalarda.

Avrupa da Kamu borç sorunları altını fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecek gözükmekte. Bu dikkate alındığında Euro cinsinden altın, dolar cinsinden altından daha iyi performans gösterecektir. Bu yılın Mayıs ayında Euro bölgesi borç sorununun ortaya çıkması ile beraber altının dolarla olan ters korelasyonunun çökmüş durumda.

Geçen ay spekülatörler New York’ta vadeli altın kontratlarındaki pozisyonlarını 4 milyon ons kadar azalttı. SPDR Gold Trust fonu ise altın varlıklarını, Fitch’in İrlanda’nın kredi notunu düşürdüğü Ekim ayından beri %1.5 oranında azaldığı biliniyor. Son gelişmeler altında spekülatif hareketleri de canlandıracaktır piyasalarda.



Piyasaların yönü

Fed’in 2-3 Kasım faiz toplantısına ilişkin tutanak notlarında, ek parasal gevşemenin ekonomi üzerinde arzulanan etkisine yönelik farklı görüşlerin yer alması ve 2010-2011 büyüme ve işsizlik tahminlerinin görünümde bozulmaya işaret etmesi risk iştahında ki temkinliliğin sürmesine neden olacaktır.

Bu durumda, bu ay sonuna kadar finansal yardım paketinin netleşmesi, İrlanda ekseninde tekrar canlanan AB endişelerinin yönü ve yoğun ekonomik veri gündeminin nasıl sonuçlanacağı, kritik bilgiler. Veri gündeminde, Avrupa bölgesinde Kasım IFO endeksi, Eylül sanayi siparişleri; ABD’de Kasım Michigan tüketici güveni, Ekim kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı tüketim malı siparişleri, yeni ev satışları, haftalık işsizlik başvuruları gibi kritik açıklamaları takip etmek gerekiyor.

Borç sorunu endişeleri karşısında daha sağlam bir görünüm sunan reel ekonomik aktivitenin, açıklanacak veriler çerçevesinde bu durumunu koruması, piyasalardaki kırılganlığı azaltabilir.



