Uluslararası piyasalarda iyimser hava

Uluslararası piyasalarda test haftası

Geçtiğimiz hafta borç sorunları ile geçse de, uluslar arası piyasaların beklentileri farklı yönde şekillendi. Piyasa kritik borçlanmalardan dolayı satış eğilimindeydi. Ancak, gerek Çin ve Japonya’dan AB bölgesine gelen destek açıklamaları, gerekse de borçlanmaların talep ve maliyet koşulları açısından endişeleri kısa vadede yatıştırıcı bir şekilde sonuçlanması, piyasalara toparlanma fırsatı yarattı.Son çeyrek bilançoları ve ekonomik verilerin de desteğiyle risk iştahı oldukça canlıydı. Borç sorunu endişeleri, likidite ve bilanço desteği ile dengelenmiş oldu aslında.Altın piyasası, enflasyon riskleri ve ekonomik güçlenme arasında yön bulmaya çalışıyor.Asya bölgesi ve Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen enflasyon riskleri uyarısı ile geçen hafta 1.390 doların üzerine hızlı bir yükseliş yaşansa da, ekonomik iyileşme sinyallerinin korunmasıyla 1.360 dolar civarına tekrar geri çekildi.Bu hafta veri ve bilanço açıklamaları yoğun olacak. İyimser sinyallerin sürmesi, teknik olarak da aşağı yönün korunduğu altın fiyatlarındaki düşüşün sürmesine neden olabilir.Bu ara da, aşağıda altın fiyatları ile ilgili 2011 – 2012 fiyat tahminleri var. Tutarlı tahminler 1300 -1700 Dolar/ons arasında.2011 - 2012 Altın Tahminleri: (Dolar/Ons)ABD ekonomisinden geçen yılın son çeyreğinden itibaren alınan iyileşme sinyallerinin ne kadarının mevsimsel destekle gerçekleştiği ne kadarının da kalıcı bir özellik taşıdığı, bu hafta gelmeye başlayacak ilk çeyrek verilerinde görülecek.Ocak ayına ait NY Fed imalat, Phily Fed, ulusal inşaatçılar birliği rakamları gibi açıklamaların beklentilere paralel olumlu yönde gelmesi durumunda, ekonomik görünümle ilgili güven ortamı güç kazanacaktır. AB’de Ocak satın alma müdürleri endeksleri, Almanya’da Zew ve IFO endeksleri de aynı çerçevede diğer önemli endikatörler olacak.Ayrıca, özellikle Fed’in 25-26 Ocak’taki faiz toplantısından önce, konut sektöründen alınacak sinyaller (Aralık ev başlangıçları, inşaat izinleri, mevcut ev satışları gibi), ekonomik görünüm ve para politikası beklentileri açısından yakından takip edilecek. Güçlü veriler bir taraftan iyimser görünümü desteklerken, diğer taraftan niceliksel gevşemenin devamına ilişkin soru işaretlerini artırabilecek.Bilançoların desteği belirginleşebilir. Geçen hafta zayıf bir takvimle ancak olumlu başlangıç yapan bilanço dönemi bu hafta yoğunlaşacak. Kritik açıklamalar olarak, Citigroup, IBM, Apple, US Bancorp, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Morgan Stanley, Bank of America, General Electric, Google, Raymond James dikkat çekiyor. Makro tarafta yaşanan iyimserliğin şirketler tarafına da olumlu yansıması beklenirken, tahminlerin üzerindeki sonuçlar risk iştahını destekleyecektir.