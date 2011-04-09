Sanayi üretimi geriliyor



2010 enflasyon tahminindeki yukarı revizyon devam ediyor.

Mart enflasyonundaki olumlu gelişmeye karşın, yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarı çekilmeye devam ettiği izleniyor. Bunda, petrol ve gıda fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğu yönündeki beklentinin zayıflaması ve önümüzdeki dönem enflasyonunda baskı yaratacağı görüşünün etkili olduğu anlaşılıyor.

2010 enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi % 6,9; bizim tahminimiz de % 6,8 ile yakın bir düzeyde. Ancak, Merkez Bankası’nın % 5,5’lik hedefinin üzerinde görünüyor.

Diğer taraftan, faiz artırım beklentileri 1 yıllık dönem içinde toplam 125 baz puanlık artış şeklinde korunuyor.

İthalatta beklenen yavaşlamanın gerçekleşmemesiyle, bu yılın cari açık tahmini yukarı çekilmeye devam ediyor. Son ankette 53,5 milyar dolar düzeyinde; bizim tahminimiz ise 57,5 milyar dolar ile daha kötümser.

Güçlü 2010 büyüme rakamının açıklanmasından sonra, bu yıla ait beklentilerin de yukarı çekildiği görülüyor. Ortalama büyüme beklentisi % 5,1; bizim tahminimiz ise % 4,5 ile daha ılımlı bir düzeyde.



Sanayi üretiminde % 4.1 gerileme



Geçen yılın sonunda rekor seviyeye ulaşan ve bu yılın ilk ayında yüksek bir yıllık artış göstererek güçlü konumunu koruyan sanayi üretim endeksi, Şubat ayında % 4,1 gerileme gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerin de üretim azalışına işaret etmesi, parasal önlemlerin etkilerinin gözlenmeye başlamış olabileceği görüntüsü vermekte.

Sektörel bazda bakıldığında, tekstil, inşaat ve elektronikte üretim düşüşleri dikkat çekmesine karşın; diğer sektörlere girdi yaratan kimya sektörü, otomotiv ve yatırıma yönelik üretim kesimlerinde artışların devam etmesi büyümede hala belli bir ivmenin korunduğunu gösteriyor.

Nitekim, yıllık büyüme oranı Şubat’ta % 13,9 ile beklentinin altında olsa da yine de yüksek bir seviyede. Üstelik baz etkisi dezavantajına karşın. Ocak’ta da % 19’luk bir büyüme oranı elde edilmişti.

Bu durumda, yılın ilk çeyreğinde iki haneli bir büyüme oranına ulaşılma olasılığının halen devam ettiğini söyleyebiliriz.

Diğer taraftan, önlemlerin etkilerinin ikinci çeyrekten itibaren daha belirgin gözlenebileceği beklentisiyle, tüm yıl için % 4,5’lik büyüme tahmini oldukça gerçekçi gözüküyor.

2010 büyüme oranının açıklanmasından sonra bu yıla ait büyüme tahminleri yukarı yönde revize edilmişti. Önümüzdeki günlerde, önlemlerin etkilerinin gözlenmeye devam etmesi halinde büyüme tahminlerinde tekrar % 4,5’lik hedefe doğru aşağı revizyonlar görebiliriz.

Büyüme tarafında belli bir momentum korunmakla birlikte yavaşlamanın gözlenmesi, özellikle Merkez Bankası’nın para politikası tarafında elini güçlendirecektir.

Bu durumda, faiz artış yönündeki baskılar hafifleyerek, iç piyasalara olumlu yansıdığı görülebilir.





