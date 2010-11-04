Piyasalar FED’in kritik toplantısını bekliyor

ABD ara seçimleri ve kritik merkez bankaları toplantıları öncesinde piyasalarda risk iştahı yüksek gözüküyor. Veri gündemi, Avrupa bölgesinin ekim imalat endeksleri ile sınırlı olsa da, olumlu gelen sonuçlar, piyasalardaki alım eğilimini desteklemekte.

Euro dolar paritesi 1,40’un üzerine çıkarak direnç seviyelerini epey zorlamış oldu. Güçlü Avrupa bölgesi verileri ve Fed’in piyasalara likidite sağlama kararına yönelik beklentiler, bunda önemli etken gözüküyor.

ABD’den gelen haberler; Obama'yı zor günler beklediğini gösteriyor.

İki yıl önce büyük umutlarla iş başına gelen Barack Obama'nın Demokrat Partisi, Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti. Demokratlar, Senato'daki konumlarını korumayı ise başardı.

Seçim kampanyası sırasında rakibi Cumhuriyetçileri orta direkten alıp milyonerlere dağıtmakla suçlayan Obama, geçici sonuçlar ortaya çıkmaya başladıktan sonra Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden John Boehner'i arayıp işbirliği sözü verdi. Boehner'in Temsilciler Meclisi başkanlığına getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti dört yıl aradan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmiş durumda. Cumhuriyetçilerin kazanacağı sandalye sayısının 50 ile 60 arasında oynaması bekleniyor. Demokrat Parti, son olarak 1994 yılında bu boyutlarda bir yenilgi yaşamıştı.

Seçim sonuçları ortaya bölünmüş bir Kongre ortaya çıkarmış oldu. Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Senato'da ise çoğunluk Demokratlar'ın denetiminde. Böylece Cumhuriyetçi Parti, Obama'nın tüm yasa çalışmalarını engelleyebilecek güce kavuştu oldu.



Seçim sonuçlarının piyasalara etkisi

ABD ara seçimlerini, öngörülere paralel bir şekilde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu yakalaması ancak Demokratların Senato’da ağırlığını küçük bir farkla da olsa korumasıyla geride bırakan piyasalar, ABD Başkanı Obama’nın seçim sonuçlarını değerlendirme konuşmasını beklemekte. Öyle görünüyor ki, piyasaları daha çok Fed’in açıklamaları yönlendirecek. Fed’in ek parasal önlem paketini ne kadar kapsamlı tutacağı en kritik unsur.

ABD ekonomisinden üçüncü çeyrek sonu itibariyle alınan sinyaller, ek para politikası desteğinin beklentilerin alt sınırına yakın tutulabileceğine işaret etmekte. Ancak; Banka’dan daha agresif gelebilecek bir açıklama, hem Euro-dolar paritesinde hem de borsalara yönelik risk iştahında yukarı yönlü baskılar yaratabilir. Geniş çaplı bir parasal destek durumunda, altın fiyatlarının da 1.360 dolar civarındaki direncini zorlanması beklenebilir.

Fed’in kritik toplantısı beklenirken yoğun ekonomik veri takvimi, gün içi dalgalanmalara da yol açacaktır mutlaka. Özellikle, Ekim tarım dışı özel sektör istihdamı (ADP), ISM hizmet endeksi, oto satışları; Eylül fabrika siparişlerinin beklendiği gibi iyimser bir görüntü ile sonuçlanması durumunda, Fed toplantısı öncesinde ek parasal desteğin boyutunun tekrar sorgulanmasına neden olabilir.



