T24 LogoT24 Logo

Metin Duyar

-@t24.com.tr

27 Ağustos 2011

Parasal gevşeme yok

Büyümeye destek önlemlerini beklemede olacak finansal piyasaların kısa vadede veri hassasiyeti artabilecek

Fed Başkanı Bernanke, dünya merkez bankalarının ağırlandığı Jackson Hall toplantısında, piyasalarin heyecanla beklediği ve tahvil alım süreci olarak ifade edilen üçüncü parasal genişleme kararı açıklamadı.

Krizden çıkışın öngörülenden daha az güçlü olacağı ve zaman alacağı söylenmesine karşın, güçlü toparlanma için gereken önlemleri almaya hazır olunduğunun belirtilmesi para politikasının finansal piyasaları yalnız bırakmayacağını gösteriyor.

Ancak, para politikasının yeni destek unsurlarını öğrenmek için 20 Eylül toplantısını beklememiz gerekiyor. Bu arada, bir günlük olarak belirlenen toplantının, yeni önlemler konusundaki görüşmeler nedeniyle iki güne çıkarıldığını öğreniyoruz.

Yeni önlemler olarak, tahvil portföyünün süresinin uzatılması, büyüklüğünün sabit tutulması, bankaların Fed’de tuttukları rezervlere ödenen faiz oranının sıfıra çekilmesi ilk aşamada akla gelenler arasında.

Ancak, büyümedeki zayıflığın daha çok yapısal sorunlarla ilgili olduğu düşünüldüğünde, reel sektöre odaklı destek programı ihtiyacı ön plana çıkıyor ki; ABD başkanı Obama’nın 5 Eylül’de açıklayacağı yeni büyüme planı ve bütçe açığını azaltma önlemleri bu ihtiyacın karşılanmasında kritik olabilir.

Bu planın tatmin edici olması halinde ise, Fed’in Eylül toplantısında vereceği kararlara yönelik baskının azalması mümkün olabilir.

Büyüme planının açıklanmasına kadar da, önümüzdeki hafta ISM imalat ve tarım dışı istihdam gibi kritik veriler finansal göstergeler açısından önemli olabilecek.

ISM verisinin, bu ay yaşanan finansal türbulansa bağlı olarak, kötümser bölgeye geçmesi yüksek olasılık. Ancak, önemli olan hangi hızla kötümser bölgeye geçeceği. Yani, Temmuz’da 50,9 seviyesinde olan endeksin, Ağustos’ta 50 seviyesinin hafif altına mı yoksa 40’lara hızlı bir düşüş mü göstereceği önemli olacak.

İstihdam verisiyle ilgili olarak ise, özel sektör tarım dışı istihdamının 100.000 seviyesi civarında kalması rahatlatıcı olabilecek. Ağustos ayında ılımlı bir seyir izleyen haftalık işsizlik başvuruları, aylık rakam için endişeleri yatıştırır yönde görünüyor.

Sonuç olarak, büyümeye destek önlemlerini beklemede olacak finansal piyasaların kısa vadede veri hassasiyeti artabilecek; olumsuz gelişmelere tepkiler daha belirgin olabilecek.

Sözkonusu destek planı ve para politikası önlemleri belli olana kadar da  piyasalardaki dalgalanmalar devam edebilir.

Sözkonusu algılama ortamında da, emtialar ve Euro-dolar paritesi üzerinde aşağı yönlü baskıların biraz daha ağırlıklı hissedildiği gözlenebilir.

Altın ise güvenilir yatırım aracı olma özelliğini sürdürerek, üçüncü gevşeme kararının çıkmamasına bağlı olarak düşüşler görülmesi durumunda bile bu hareket alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Yazarın Diğer Yazıları

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24