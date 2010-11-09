Uluslararası piyasalar, ABD ara seçimleri, merkez bankaları toplantıları ve kritik ekonomik verilerle, risk iştahının yüksek olduğu bir dönem yaşıyor.

Obama hükümeti ara seçimlerden, beklendiği gibi Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Demokratlara kaptırarak çıkarken; Senato’da daha düşük oranlı da olsa ağırlığını korumayı başarması piyasalarda pek fazla etki yaratmadı.

Hemen arkasından gelen Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faiz toplantıları, seçimlerin de piyasalar üzerindeki etkisinin kısa vadede sınırlı kalmasına yol açtı. Ancak, ara seçimlerin 2012 genel seçimlerine kadar olan süreçte, hükümet ve ekonomi politikaları açısından oldukça zorlu bir dönemi başlattığının altını çizmek lazım.

Fed’in para politikası desteği açısından ihtiyatlı ancak gerektiğinde esneyebilecek yaklaşımının piyasa trendleri açısından ana belirleyici unsur olduğunu söylemek sanırım hatalı olmayacaktır. Her ne kadar ek likidite imkanı - bizim de öngörümüze paralel bir şekilde - piyasa beklentilerinin alt sınırında açıklanmış olsa da, Banka’nın ekonomik koşulların zayıflaması durumunda daha fazlasını verebileceğini taahhüt etmesi risk iştahının devam etmesini sağladı.

Niceliksel gevşemenin üçüncü aşaması olarak nitelendirilebilecek seçenekle 1,42’nin üzerine çıkan Euro-dolar paritesi, istihdam verisi başta olmak üzere ABD ekonomisinden gelen güçlü sinyallerle 1,40’ın altına indi. Ekonomik görünüm belirsizliklerinin azalmasıyla, ham petrol fiyatları da 86-87 dolar civarına çıktı.

Altın fiyatları ise, ekonomik belirsizliği azaltan olumlu verilerle 1.330 doların altına sert bir gevşeme hareketi göstermesine karşın, ek likidite faktörünün ön plana çıkmasıyla 1.400 dolara doğru hızlı bir çıkış yaşadı.





Parasal genişleme ekonomik büyümeye kanalize edilebilecek mi?

Parasal genişlemeyle ilgili iki kritik unsur risk iştahının gelecek dönem trendini belirleyecek:

1. Ek likidite imkanı yukarı yönde revize edilecek mi; yani niceliksel gevşemede üçüncü aşama yaşanacak mı?

2. Para politikasının sağladığı destek, finans piyasalarından ziyade kredilerin genişlemesi, borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi ya da harcamaların artırılması kanalıyla reel ekonomiyi güçlendirmeye hizmet edebilecek mi?

İlk sorunun cevabını reel ekonomiden gelen sinyaller belirleyecek. ABD ekonomisinden üçüncü çeyreğin sonundan itibaren ekonomik toparlanma yönünde ılımlı sinyaller alındığı gerçek. Geçen hafta açıklanan ISM endeksleri, istihdam verileri, fabrika siparişleri, verimlilik gibi kritik göstergeler bu görüşümüzü pekiştirir yönde.

Bu hafta da, IBD tüketici güveni ve Michigan endeksi gibi Kasım ayı ile ilgili ilk veriler gelecek. Ayrıca, Ekim istihdam trendleri, bütçe; Eylül toptan stok ve satışlar, dış ticaret gibi göstergelerle Eylül-Ekim tablosu daha fazla ortaya çıkacak.

Ekonomik aktiviteden ılımlı sinyallerin devam etmesi, Fed’in ek likidite imkanını genişletmesine gerek olmayabileceği düşüncesinin güç kazanmasına; dolayısıyla piyasaların kar satışlarıyla karşılaşmasına neden olabilir. Tersi durumda, ek likidite imkanın artırılması ve bunun risk iştahını desteklemeye devam etmesi beklenebilir.

İkinci sorunun cevabı, özellikle piyasalarda kalıcı trendin oluşması açısından daha önemli. Fed’in aylık 75 milyar dolar olarak belirlediği uzun vadeli tahvil alımı yine riskli piyasa enstrümanlarına yönelmekle mi kalacak; yoksa reel ekonomik aktiviteyi desteklemede kullanılabilecek mi? Ancak ikinci seçeneğin gerçekleşmesi durumunda, risk iştahında kalıcı bir iyileşmeden ve krizden çıkış stratejilerinin başarı şansından bahsetmek mümkün.

Bunun için de güven ortamını geliştirici reformlara devam edilmesi, bu doğrultuda bankacılık sisteminin kredi kanalının etkin çalışmaya başlaması, kamu harcama politikasının popülist endişelerden uzakta ekonomik gerçeklere uygun ayarlanması gerekiyor. Ara seçimlerden güç kaybederek çıkan hükümetin muhalefetten bu anlamda sağduyulu bir destek görüp görmeyeceği ise ciddi bir soru işareti.

Sonuç olarak, ek likidite imkanının genişletilmesi seçeneğinin devrede kalması, kısa vade de risk iştahını destekleyen bir unsur olacaktır. Risk iştahının kalıcı olması için ise, bu ek likidite imkanının reel ekonomiye yönlendiriliyor olması gerekecek.

Kur politikaları ve niceliksel gevşemeye tepkiler

11-12 Kasım’da Güney Kore’de gerçekleştirilecek G-20 zirvesinde, özellikle uluslararası kur politikaları konusunda daha önceden hazırlık niyetinde yapılan toplantılardan çıkan ılımlı ancak net olmayan sinyallerden sonra daha net bir görüş çıkıp çıkmayacağı oldukça önem taşıyor.

Küresel dengelerin gözetildiği kur politikalarında uzlaşma sağlanması durumunda (cari denge fazla veren ülkelerin paralarının değer kazanmasına izin vermesi, cari denge fazla ya da açıklarının belli bir oranda sınırlandırılması, gelişmiş ülkelerin ani sermaye hareketlerine neden olabilecek kur hareketlerinden kaçınması gibi), risk iştahının devam etmesi beklenebilir.

Bu arada, Çin’in Yuan’ın daha esnek bir yapı kazanması için ek adımlar konusundaki tavrı kritik unsurlardan biri olacak. Özellikle, enflasyon tarafından gelen son sinyaller karşısında ikinci faiz artırımına gitme konusunda daha ılımlı bir yaklaşım gözlenebilir.

Öte yandan, Fed’in ek likidite sağlama konusunda ucu açık yaklaşımının, özellikle gelişen ülke para birimleri üzerinde değerlenme yönünde yarattığı baskı nedeniyle eleştiri konusu olması; bu doğrultuda sermaye girişine yönelik önlemlerinin tartışma konusu olması beklenebilir.

