Merkez Bankası`ndan net bir sinyal yok



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı`nın ekonomistlerle düzenlediği ilk toplantıdan önemli baslıkları aktarayım sizlere.

·İstanbul’da yıl sonuna kadar iki toplantı daha yapılacak. Ankara’da da benzeri düzenlenecek bu toplantılar, enflasyon raporlarının yayımlanmasından sonra gerçekleşecek.

·İlki İstanbul’da bugün düzenlenen toplantı, daha önceden Londra’da sunumu yapılan prezantasyon çerçevesinde gerçekleştirildi. Prezantasyon, Araştırma ve Para Politikası Başkanı Hakan Kara, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Başkanı Çiğdem Koğar ve Piyasalar Başkanı Çiğdem Tunç Köse tarafından yapıldı.

·Enflasyonla ilgili sunumda, yıllık enflasyondaki düşüşün tüm alt sektörlerde gözlendiği; yalnız temel mallarda (gıda, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın dışında kalan mallar) 2006-2010 ortalamasına göre bir yükseliş olduğu belirtildi.

·Çekirdek enflasyondaki yükselişe karşın, enflasyon beklentilerinde genelde bir stabilizasyonun sağlandığına dikkat çekildi. Çekirdek enflasyondaki yükseliş yılın son çeyreğine kadar devam edebilecek.

İthalat fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri ve geçen yılın düşük baz etkisi, enflasyondaki yükselişi destekleyecek iki ana etken.

·Kapasite kullanım ve tarım dışı işsizlik oranlarındaki iyileşmeye karşın hala kriz öncesi seviyelere ulaşılabilmiş değil.

·Üretimde, iç talebe duyarlı sektörlerdeki büyüme, dış talebe duyarlı sektörlere göre daha hızlı.

·Kredi stokundaki değişim ile cari açığın milli gelire oranı arasında oldukça yakın bir korelasyon var. İkisi de tarihsel olarak yüksek seviyelere işaret ediyor.

·Politika bileşimi, politika faizi ve zorunlu karşılık oranı olarak korunuyor. Net etki, sıklaştırma yönünde hedeflenmeye devam ediyor. Alınan önlemlerin etkilerinin gözleneceğine dair olumlu beklenti sürüyor.

Önemli bir nokta olarak, Nisan ortasına kadarki dönemde, kredilerdeki büyüme hızı hem 2006-2010 ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde bulunurken; Nisan ortası itibariyle hem geçen yılın hafif altına indiği hem de son beş yılın ortalamasıyla paralel bir seviyeye geldiğine dikkat çekiliyor. Bu gelişme de, yeni politika bileşiminin işlemeye başladığı olarak algılanıyor.

·Enflasyon riskleri ile ilgili olarak, çıktı açığının yavaş olarak kapandığı düşünülüyor; tamamen kapanmasının ise ancak 2012 yılının ikinci yarısından itibaren gerçekleşmesi bekleniyor.

Üç unsurun potansiyel üretim düzeyini yukarı çektiği; dolayısıyla çıktı açığının yavaş kapanmasını sağladığı düşünülüyor. Bunlar, işgücüne katılım oranının yükselmesi, sermaye stoğunun artması ve verimlilik artışı.

·Para politikasının yeni bileşiminde, munzam karşılık oranlarının artırılması sonucu oluşan likidite açığı, Merkez Bankası’nın artan kısa vadeli fonlaması ile karşılanmaya devam ediyor. Son rakamlarda fonlama 50 milyar TL civarında.

·Sıkı likidite koşullarının etkisi bono faiz oranlarında gözleniyor. Halen geçen yılın Kasım ayının üzerinde.

·Munzam oranlarındaki artışların, bankaların yükümlülük yapısını yavaş da olsa değiştirmeye başladığı düşünülüyor. 1 aya kadar olan TL mevduatların toplam TL mevduatlar içindeki oranı % 28’den % 18’e gerilemiş durumda. TL mevduatın ortalama vadesi ise, geçen yılın Kasım ayındaki 47 gün seviyesinden son verilerde 58 güne ılımlı bir yükseliş gösteriyor.

·Diğer merkez bankalarının politika davranışlarıyla ilgili, prensip olarak, öngörüde bulunulmuyor. Gerçekleştiği zaman, Merkez Bankası da kararını bu doğrultuda verecek.

·Para politikasının etkinliğini artırmada önemli bir unsur olan Merkez Bankası’nın diğer kurumlarla işbirliğini artırmaya yönelik olarak Finansal İstikrar tasarısı gündemde.

Sonuç olarak Merkez Bankası, gelecek dönem politika davranışı ile ilgili net bir sinyal vermekten kaçınıyor. Ancak, yeni politika bileşiminin etkilerini yakından izlemede kalacağı ve sonuç vermesi yönünde olumlu beklentilerini koruduğunu söyleyebiliriz.

Fiyat istikrarının yanısıra finansal istikrarın da gözetilmesi nedeniyle, temelde faiz oranına dayalı geleneksel yaklaşımdan ziyade, birden fazla aracın kullanılabildiği yeni yaklaşıma daha sıcak. Ancak, bu araçların neler olabileceği yönünde yeni bilgi yok.



