Krizden çıkış senaryosunda değişiklik yok



Yılın ilk çeyreğinde piyasalar tarafından tekrar test edilmesi beklenen AB borç sorunu, Portekiz’in ilk borçlanma ihalesi ile yeniden gündemde. Her ne kadar gelen talepte bir sıkıntı gözlenmese ve Çin’den AB bölgesine destek mesajları gelse de, yüksek borçlanma maliyetinin ne kadar sürdürülebileceği net değil.

Öte yandan, hafta boyunca açıklanan ekonomik veriler kötü çıkmadı. Bu da haliyle, borç sorunu endişelerinin dengelenmesini sağlıyor piyasada. Bunun etkilerde Euro-dolar paritesinde belli etti kendisini. Böylece, Euro-dolar paritesinde 1,29, altın fiyatlarında da 1.350 dolar civarına sert bir düzeltme yaşandıktan sonra, Fed’in “ek likiditeye devam” sinyaliyle, altın fiyatları 1.370 dolar civarına hafif bir toparlanma gösterdi.



Parasal destek hala devrede



Yeni yılın ilk haftasında açıklanan verilerle güçlenen ekonomik görünüm, niceliksel gevşemenin devamının sorgulanmasına neden olmuştu. Her ne kadar Fed tutanak notları bu konuda rahatlatıcı ifadeler taşısa da, güncel verilerin yansıması ile ilgili temkinli bir tavır mevcuttu. Cuma günü Fed Başkanı Bernanke’nin likidite desteğinin devamı konusundaki açıklamaları rahatlatıcı oldu. Diğer bir ifadeyle, “krizden yavaş çıkış” senaryosunda şimdilik değişen bir şey yok.

Geçen yılın son çeyreğinde makro ekonomide gözlenen iyileşme sinyallerinin şirket bilançolarına olumlu yansıması bekleniyor. Hafta başında Alcoa ile başlayacak bilanço dönemi, risk iştahını devam ettirecek önemli bir destek unsuru haline gelebilir.

ABD’de Bej Kitap, Ocak Michigan güven endeksi, Aralık bütçe, enflasyon, perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Kasım toptan stok ve satışlar, iş envanterleri, dış ticaret; AB’de Ocak sentix endeksi, Aralık enflasyon, Kasım sanayi üretimi, dış ticaret, Almanya’da 2010 büyümesi gibi geçen yılı tamamlayan ve 2011’e yönelik ilk sinyal niteliğinde veriler oldukça önemli.

AB’nin borç çevrilebilirliği test edilmeye devam edecek.

Bugün Yunanistan, 12’sinde Portekiz ve 13’ünde İspanya ve İtalya’nın ihalelerine gelecek talep ve borçlanma oranları yakından takip etmek gerekiyor. Özellikle borçlanma maliyetlerinde düşüş görülmesi piyasa tansiyonunun azalması açısından önem taşıyor. Bu arada, İrlanda’nın koşulların uygun olması halinde bu ay sonunda tekrar borçlanma piyasasında görülebilir.

Diğer taraftan, şimdiye kadar AB kurtarma fonunun genişletilmesine karşı çıkan Almanya’nın daha ılımlı bir yaklaşım sergiliyor.

Ay ortası toplanması beklenen AB maliye bakanlar toplantısında, Şubat ayındaki liderler zirvesinden önce, özellikle ortak tahvil çıkarımı, Çin’in bölgeye destek tahvil alım politikası, yüklü ödeme dönemi yaklaşırken kamu dengelerini kollayıcı önlemler gibi kritik konulardaki sinyalleri takip etmek gerekiyor.



Haftanın stratejisi



Yeni yılın ilk haftasında açıklanan verilerle güçlenen ekonomik görünüm, niceliksel gevşemenin devamının sorgulanmasına neden olmuştu. Ancak, Cuma günü Fed Başkanı Bernanke’nin verdiği “ek likiditeye devam” sinyali rahatlatıcı bir etki yaratmış görünüyor.

Ayrıca, geçen yılın son çeyreğine ilişkin bilanço sonuçları, risk iştahının devam etmesini sağlayabilir.

Öte yandan, yüklü borç ödemeleri karşısında, Avrupa tarafının baskısı hissedilmeye devam edebilir. Sorunlu ülkelerin borçlanmalarına gelecek talep ve faiz oranları, borç sürdürülebilirliğine ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli olacak.



