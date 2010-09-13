İsviçre’de ‘’paranın rengi’’ önemli değil

Ortalıkta ne zaman ‘’kara para’’ söylemi işitseniz İsviçre’nin de adını duyarsınız mutlaka. İsviçre’nin banka hesaplarıyla ilgili bilgilerin gizliliğinde çok katı olması, uluslararası baskı ve eleştirilere rağmen bu tavrını rahatça sürdürebilmesi, ‘’kara para’’ konusundaki şöhretinin sürmesine olanak sağlıyor kuşkusuz.

Aslında, kayıt dışı paranın izini sürdüğünüzde, bu paranın nerelere sevk edildiğini bulabilmenin çok zor olmadığını söyler uzmanlar. Ülkesinde vergi vermemek ya da suçtan elde edilen kazançları gizlemek ve aklamak amacıyla kullanılan bu yerlerin, bol miktarda parayla gelen zengin müşterilerine, banka sırrı kavramıyla özel bir finansal mahremiyet ve dokunulmazlık sağladığı bilinmektedir. Vergi cennetleri olarak tabir edilen bu yerler, aslında vergiden kaçanların sığındığı alanladır.

İsviçre, geçen ay açıklanan ve bu alanda en kapsamlı araştırmalardan birisi olan ‘‘Finansal Gizlilik Endeksi’’ne göre, dünya üzerindeki 60 vergi cenneti arasında üçüncü sırada.

İlk sırada kim var bilin bakalım…

Finansal Gizlilik Endeksi (2009 yılı verileri)



Finansal Gizlilik Endeksi (2009 yılı verileri)

Gizlilik Yargı Puan Ağırlık Bileşen Fiyat Finansal Gizlilik Endeksi Fiyat Finansal Gizlilik Endeksi Sıralaması ABD 92 0,17767 84,6 1.503,80 1 Lüksemburg 87 0,14890 75,7 1.127,02 2 İsviçre 100 0,05134 100,0 513,40 3 Cayman Adaları 92 0,04767 84,6 403,48 4 İngiltere ( Londra) 42 0,19716 17,6 347,79 5 İrlanda 62 0,03739 38,4 143,73 6 Bermuda 92 0,01445 84,6 122,30 7 Singapur 79 0,01752 62,4 109,34 8 Belçika 73 0,01475 53,3 78,60 9 Hong Kong 62 0,01986 38,4 76,34 10 Jersey 87 0,01007 75,7 76,22 11 Avusturya 91 0,00511 82,8 42,32 12 Bir tür inek 79 0,00580 62,4 36,20 13 Bahreyn 92 0,00278 84,6 23,53 14 Hollanda 58 0,00689 33,6 23,18 15 İngiliz Virgin Adaları 92 0,00177 84,6 14,98 16 Portekiz (Madeira) 92 0,00146 84,6 12,36 17 Kıbrıs 75 0,00206 56,3 11,59 18 Panama 92 0,00128 84,6 10,83 19 İsrail 90 0,00128 81,0 10,37 20 Malta 83 0,00126 68,9 8,68 21 Macaristan 75 0,00136 56,3 7,65 22 Malezya ( Labuan ) 100 0,00072 100,0 7,20 23 Isle of Man 83 0,00084 68,9 5,79 24 Filipinler 83 0,00074 68,9 5,10 25 Letonya 75 0,00073 56,3 4,11 26 Lübnan 91 0,00032 82,8 2,65 27 Barbados 100 0,00026 100,0 2,60 28 Macao 87 0,00025 75,7 1,89 29 Uruguay 87 0,00024 75,7 1,82 30 Birleşik Arap Emirlikleri ( Dubai) 92 0,00018 84,6 1,52 31 Mauritius 96 0,00013 92,2 1,20 32 Bahamalar 100 0,00011 100,0 1,10 33 Kostarika 92 0,00006 84,6 0,51 34 Vanuatu 100 0,00005 100,0 0,50 35 Aruba 83 0,00004 68,9 0,28 36 Belize 100 0,00002 100,0 0,20 37 Hollanda Antilleri 75 0,00002 56,3 0,11 38

İsviçre bankalarına kara para uyarısı

