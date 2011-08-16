İstihdamdaki iyileşmede sona gelindi



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranını açıkladı. Bildiğiniz gibi, bir ekonomideki işsizlik oranı, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü (çalışanlar+işsizler) içindeki payını ifade etmekte.

Yüksek işsizlik oranına sahip bir ekonomi, sahip olduğu işgücünün önemli bir kısmını kullanamıyor demektir, bununda faturası oldukça ağırdır.

Açıklanan verilere göre İşsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde % 9,4’e inerek 2008 krizi öncesi seviyelere geri dönmüş oldu. Ancak, gerek mevsimsel olarak düzeltilmiş veriler gerekse de iç talepteki yavaşlama sinyalleri, işsizlik oranında daha fazla düşüşün mevcut konjonktürde pek mümkün olmadığına işaret ediyor.

Mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerde, işsizlik oranı % 10,3 ve son iki aydır hafif bir yükseliş trendinde. Büyümenin daha sürdürülebilir seviyelere çekilmesi için iç talep ve kredilerdeki artışı sınırlandırmaya yönelik önlemler ve küresel ekonomide yaşanan sıkıntıların artması karşısında, istihdam piyasasında zayıflama belirtilerinin devam etmesi beklenebilir.

İstihdam piyasasındaki güçlenmenin sonuna gelinmesi, enflasyondaki rahat görünümün sürmesi ve Merkez Bankası’nın para politikasındaki riskli yaklaşımı açısından destekleyici olacaktır.

Son olarak, Ağustos ayına ait tüketici güven ve eğilim endekslerinde de ciddi yavaşlamalar gözükmekte.

İkinci çeyrek istihdam rakamlarına geri dönecek olursak, tarım dışı istihdamdaki yıllık artışın % 5,5’e gerilediğini görüyoruz. İlk çeyrekte % 6,2 idi. İnşaat ve hizmetler istihdamındaki güçlü seyir devam ederken, sanayi kesimindeki yıllık artışın hız kestiğini izliyoruz. Önümüzdeki aylarda, bu yavaşlamanın hizmet sektörüne de yansıdığı gözlenebilir.



