İstihdamdaki iyileşme fiyat istikrarına risk oluşturuyor mu?



İşsizlik oranı Ocak verilerinde % 11,9’a yükseldi. Bir önceki dönem % 11,4 idi.

Ancak, işsizlik oranındaki yükseliş tamamen mevsimsel kaynaklı.

Nitekim, düzeltilmiş verilerde düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz.

Bir önceki dönem % 10,9’a kadar gerilemiş olan işsizlik oranı, son verilerde % 10,6’ya geriliyor.

Tarım dışı istihdamdaki iyileşme devam ediyor.

Yıllık artış oranı % 5,8; inşaat sektöründeki artış son iki dönemdir iki haneli seviyelerde. Hizmet sektöründeki iyileşme daha yavaş ilerliyor.

İstihdamda ortaya çıkan bu iyileşme karşısında, işsizlik oranındaki mevsimsel yükselişin % 12 seviyesinde kalacağı söylenebilir.

İç taleple ilgili güçlü ilk çeyrek tablosu düşünüldüğünde, işsizlik oranında düzeltilmiş verilerde gözlenen düşüşün devam etmesi muhtemel.

Para politikasına yansımasına gelecek olursak, her ne kadar açıklanan işsizlik rakamları halen yüksek seviyelerde olsa da, istihdam piyasasındaki iyileşmenin devam etmesi, özellikle emtialardaki yükselişin enflasyon üzerindeki ikincil etkileri ile ilgili olarak daha dikkatli bir tavır gerekiyor.

Cari açık ve kredi genişlemesi ile ilgili ciddi bir yavaşlama da elde edilemediği düşünüldüğünde, para politikası önlemlerinin devam etmesi oldukca mantikli.

Ayrıca, son bütçe verilerinde de, faiz dışı harcamalardaki artış, maliye politikasından fiyat istikrarına yönelik önümüzdeki dönem daha fazla katkının beklenmesine neden olacaktır.



