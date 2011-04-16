T24 LogoT24 Logo

Metin Duyar

-@t24.com.tr

16 Nisan 2011

İstihdamdaki iyileşme fiyat istikrarına risk oluşturuyor mu?

İşsizlik oranı Ocak verilerinde % 11,9’a yükseldi. Bir önceki dönem % 11,4 idi...


İşsizlik oranı Ocak verilerinde % 11,9’a yükseldi. Bir önceki dönem % 11,4 idi.
Ancak, işsizlik oranındaki yükseliş tamamen mevsimsel kaynaklı.
Nitekim, düzeltilmiş verilerde düşüş trendinin devam ettiğini görüyoruz.
Bir önceki dönem % 10,9’a kadar gerilemiş olan işsizlik oranı, son verilerde % 10,6’ya geriliyor.
Tarım dışı istihdamdaki iyileşme devam ediyor.
Yıllık artış oranı % 5,8; inşaat sektöründeki artış son iki dönemdir iki haneli seviyelerde. Hizmet sektöründeki iyileşme daha yavaş ilerliyor.
İstihdamda ortaya çıkan bu iyileşme karşısında, işsizlik oranındaki mevsimsel yükselişin % 12 seviyesinde kalacağı  söylenebilir.
İç taleple ilgili güçlü ilk çeyrek tablosu düşünüldüğünde, işsizlik oranında düzeltilmiş verilerde gözlenen düşüşün devam etmesi muhtemel.
Para politikasına yansımasına gelecek olursak, her ne kadar açıklanan işsizlik rakamları halen yüksek seviyelerde olsa da, istihdam piyasasındaki iyileşmenin devam etmesi, özellikle emtialardaki yükselişin enflasyon üzerindeki ikincil etkileri ile ilgili olarak daha dikkatli bir tavır gerekiyor.
Cari açık ve kredi genişlemesi ile ilgili ciddi bir yavaşlama da elde edilemediği düşünüldüğünde, para politikası önlemlerinin devam etmesi oldukca mantikli.
Ayrıca, son bütçe verilerinde de, faiz dışı harcamalardaki artış, maliye politikasından fiyat istikrarına yönelik önümüzdeki dönem daha fazla katkının beklenmesine neden olacaktır.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

Yazarın Diğer Yazıları

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24