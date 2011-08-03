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Metin Duyar

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03 Ağustos 2011

İç talepte yavaşlama sinyalleri artıyor

ABD’de borçlanma limitlerinin artırılması ve bütçe açığının aşağı...


ABD’de  borçlanma limitlerinin artırılması ve bütçe açığının aşağı çekilme planında  anlaşma sinyalleriyle haftaya olumlu başlangıç yapan piyasalar, onaylama  sürecinin sonucuna ilişkin bekleme eğilimine girmiş gözüküyor.
Ancak, ABD’deki kritik ISM imalat  verisinin beklentilerin altında kalması ve yeni siparişlerle ilgili kısmının  da kötümser bölgeye geçmiş olması hızlı kar satışlarını da getirmiş oldu. 
Büyüme görünümü bütçe planının  güvenilirliğini de belirleyecek sonuçta. 
ABD’de üzerinde uzlaşılan bütçe tasarruf planının uygulama alanı bulabilmesi için büyümede aşağı yönlü  risklerin kontrol altında kalması gerekiyor. Büyüme endişelerinin artması  halinde, tasarruf önlemlerinin uygulanmasına ilişkin soru işaretleri  artacaktır. 
Bu çerçevede, pazartesi günü belli olan  zayıf ISM verisinden  sonra, bugün açıklanacak ISM hizmetler ve Cuma günkü istihdam  verileri daha da kritik hale geliyor. Buradan gelebilecek olumlu sinyaller,  borç dinamiklerini iyileştirmeye yönelik çözüm planının güvenilirliğini  sağlaması açısından ilk yardımcı unsurlar olacaktır.

İç talepte yavaşlama sinyalleri artıyor

ABD bütçe planı ve içeride de YAŞ  toplantısı öncesi krizin kontrol altına alınmasıyla haftaya olumlu başlayan  iç piyasalar, ABD büyümesinden gelen zayıf sinyaller ve YAŞ toplantısının  gelişimine ilişkin temkinli bekleyişle satış tarafına dönmüş oldu.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ücretliler geçinme endeksi Temmuz ayında %  1,57’lik düşüş gösterdi. Gıda fiyatlarındaki ılımlı artışın yanı sıra,  giyim fiyatlarındaki mevsimsel ayarlamaların  bu düşüşte etkili olduğu kesin.
Geçen hafta  açıklanan Ankara’daki gıda fiyatlarının da Temmuz ayında ılımlı kaldığı  gözlenmişti. Ayrıca, İTO rakamlarında kur etkisinin de sınırlı kaldığı  izleniyor.
Gıda fiyatlarında Ramazan ayı baskısının ılımlı düzeyde kaldığına ilişkin görüntü, hafta ortası açıklanacak Temmuz  TÜFE rakamı için olumlu; ancak giyim fiyatlarından daha düşük katkı gelecek.  Nitekim, geçmiş yılların Temmuz aylarına bakıldığında ülke bazındaki TÜFE  oranının İTO oranının genelde 1 puanın üzerinde yüksek geldiği gözleniyor. Bu  durumda, Temmuz TÜFE’si için % 0,26’lık artış beklenti abartılı gözükmüyor.

İç talepte yavaşlama sinyalleri artıyor

CNBC-e tarafından  açıklanan Temmuz tüketici güven endekslerinin nihai halinde, iç talebin artış  hızındaki yavaşlamanın belirginleştiği gözüküyor. ABD ve AB borç krizlerinde  artan tansiyon ve içeride alınan önlemlerin etkisiyle, hem güven ve beklenti  endeksleri hem de tüketim eğilimindeki yavaşlamanın hız kazandığı  anlaşılıyor. 
Krediler ve dış denge tarafına yansıması da önümüzdeki aylarda  gözlenebilecek.
İhracatta ılımlı artış devam ediyor.
Türkiye  İhracatçılar Meclisi’nin Temmuz verilerine göre, aylık ihracat hacmi %  23’lük yıllık artışla 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki  aya göre artış % 0,3 düzeyinde sınırlı kaldı. Yılın yedi aylık dönemine baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine göre % 20’lik artışla 77,2  milyar dolarlık hacme ulaşıldığını görüyoruz. 
Dış talebin ılımlı artış trendi karşısında,  dış dengede iyileşme için ithalat tarafında daha belirgin bir yavaşlamanın  gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ay sonunda açıklanacak Temmuz dış ticaret  verileri bu öngörünün güvenilirliği açısından ilk sinyalleri verecek. 

 

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