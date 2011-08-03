

ABD’de borçlanma limitlerinin artırılması ve bütçe açığının aşağı çekilme planında anlaşma sinyalleriyle haftaya olumlu başlangıç yapan piyasalar, onaylama sürecinin sonucuna ilişkin bekleme eğilimine girmiş gözüküyor.

Ancak, ABD’deki kritik ISM imalat verisinin beklentilerin altında kalması ve yeni siparişlerle ilgili kısmının da kötümser bölgeye geçmiş olması hızlı kar satışlarını da getirmiş oldu.

Büyüme görünümü bütçe planının güvenilirliğini de belirleyecek sonuçta.

ABD’de üzerinde uzlaşılan bütçe tasarruf planının uygulama alanı bulabilmesi için büyümede aşağı yönlü risklerin kontrol altında kalması gerekiyor. Büyüme endişelerinin artması halinde, tasarruf önlemlerinin uygulanmasına ilişkin soru işaretleri artacaktır.

Bu çerçevede, pazartesi günü belli olan zayıf ISM verisinden sonra, bugün açıklanacak ISM hizmetler ve Cuma günkü istihdam verileri daha da kritik hale geliyor. Buradan gelebilecek olumlu sinyaller, borç dinamiklerini iyileştirmeye yönelik çözüm planının güvenilirliğini sağlaması açısından ilk yardımcı unsurlar olacaktır.



İç talepte yavaşlama sinyalleri artıyor



ABD bütçe planı ve içeride de YAŞ toplantısı öncesi krizin kontrol altına alınmasıyla haftaya olumlu başlayan iç piyasalar, ABD büyümesinden gelen zayıf sinyaller ve YAŞ toplantısının gelişimine ilişkin temkinli bekleyişle satış tarafına dönmüş oldu.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ücretliler geçinme endeksi Temmuz ayında % 1,57’lik düşüş gösterdi. Gıda fiyatlarındaki ılımlı artışın yanı sıra, giyim fiyatlarındaki mevsimsel ayarlamaların bu düşüşte etkili olduğu kesin.

Geçen hafta açıklanan Ankara’daki gıda fiyatlarının da Temmuz ayında ılımlı kaldığı gözlenmişti. Ayrıca, İTO rakamlarında kur etkisinin de sınırlı kaldığı izleniyor.

Gıda fiyatlarında Ramazan ayı baskısının ılımlı düzeyde kaldığına ilişkin görüntü, hafta ortası açıklanacak Temmuz TÜFE rakamı için olumlu; ancak giyim fiyatlarından daha düşük katkı gelecek. Nitekim, geçmiş yılların Temmuz aylarına bakıldığında ülke bazındaki TÜFE oranının İTO oranının genelde 1 puanın üzerinde yüksek geldiği gözleniyor. Bu durumda, Temmuz TÜFE’si için % 0,26’lık artış beklenti abartılı gözükmüyor.



İç talepte yavaşlama sinyalleri artıyor



CNBC-e tarafından açıklanan Temmuz tüketici güven endekslerinin nihai halinde, iç talebin artış hızındaki yavaşlamanın belirginleştiği gözüküyor. ABD ve AB borç krizlerinde artan tansiyon ve içeride alınan önlemlerin etkisiyle, hem güven ve beklenti endeksleri hem de tüketim eğilimindeki yavaşlamanın hız kazandığı anlaşılıyor.

Krediler ve dış denge tarafına yansıması da önümüzdeki aylarda gözlenebilecek.

İhracatta ılımlı artış devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Temmuz verilerine göre, aylık ihracat hacmi % 23’lük yıllık artışla 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre artış % 0,3 düzeyinde sınırlı kaldı. Yılın yedi aylık dönemine baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine göre % 20’lik artışla 77,2 milyar dolarlık hacme ulaşıldığını görüyoruz.

Dış talebin ılımlı artış trendi karşısında, dış dengede iyileşme için ithalat tarafında daha belirgin bir yavaşlamanın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ay sonunda açıklanacak Temmuz dış ticaret verileri bu öngörünün güvenilirliği açısından ilk sinyalleri verecek.



