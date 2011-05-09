Haftanın stratejisi ne olmalı ?

Geçtiğimiz hafta, uluslararası piyasalarda ekonomik görünüme istihdam verisi desteği geldi.

Büyüme hızında ikinci çeyrekte gözlenen yavaşlamanın boyutunun son verilerde çarpıcı bir hal almasıyla ekonomik görünümle ilgili artan endişeler, ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle kısmen yatıştı.

İstihdam artışları güçlü gerçekleşirken, işgücüne katılım oranının yükselmesi nedeniyle işsizlik oranının % 8,8’den % 9’a çıkması ve ortalama kazançlarda beklenenin altında bir yükseliş olması, istihdam piyasasının henüz enflasyon risklerine neden olacak düzeye ulaşmadığını gösteriyor.

Güçlü istihdam artışları, Fed’in parasal sıkılaşmada geride kaldığnıda gösteriyor.

Ancak, AB maliye yetkililerinin sürpriz bir toplantı yaparak, Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılması hatta ülkenin birlikten ayrılması yönünde spekülasyonlara neden olmasıyla kazançların önemli bir kısmı geri verilmiş oldu.

Euro-dolar paritesi ise, büyüme görünümünde endişeleri azaltan isithdam verisi sonrasında 1,45’li seviyelerin üzerine çıkmasın karşın, Yunanistan ile ilgili endişelerle 1,43 civarına hızlı bir gerileme gösterdi.

Emtialardaki genel toparlanma hareketiyle, 94 dolar civarına kadar düşen ham petrol fiyatları 98 dolar civarına yükseldi. Altın fiyatları da 1.470 dolar civarından 1.500 dolar seviyesine tekrar geri geldi.



Ekonomik görünümle ilgili beklentilerin yönü



Gelişmiş ekonomilerden son dönemde ikinci çeyreğe ait alınan sert yavaşlama sinyalleri, geçen Cuma günü açıklanan güçlü istihdam verisi sonrasında ekonomik görünümle ilgili soru işaretlerini artırdı. Önümüzdeki dönemde, bu endişenin baskısı piyasalarda hissedilmeye devam edecektir; ancak ekonomik verilerden rahatlatıcı sinyaller tekrar riskli varlıklara yönelimi teşvik edebilir.

Bu çerçevede, bu hafta ABD’de açıklanacak Mayıs Michigan ve IBD güven endeksleri, Nisan perakende satışlar ve enflasyon verileri; Avrupa’da Mayıs sentix güven endeksi, ilk çeyrek büyüme rakamları, Mart sanayi üretimi önemli olacak.

Bugün açıklanacak sentix endeks ve istihdam trendlerinin piyasa trendi açısından çok kritik değil.

Büyüme hızında yavaşlama işaretlerinin ılımlı seviyelerde kalması, merkez bankalarının devam eden likidite desteği de düşünüldüğünde, piyasalarda toparlanma olanağı sağlayabilir.

Öte yandan, zayıflama işaretlerinin güçlenmesi piyasalarda tekrar hızlı satışların gözlenmesine neden olabilir.

AB maliye bakanlarının gelecek hafta başındaki toplantısı öncesinde, Yunanistan’ın borçlarının yeniden yapılandırılması, Portekiz’e finansal yardım ve İrlanda’nın borçlanma faizinin düşürülmesi konularındaki gelişmelerin yönü de risk algılamasında önemli olacak.

Birliğin, Yunanistan’ın kurtarma paketinde yeni düzenlemelere gittiği ve yardım miktarının artırılabileceği konuşuluyor.



Haftanın stratejisi ne olmalı ?



Gelişmiş ekonomilerden ikinci çeyrek itibariyle alınan son yavaşlama sinyalleri, ekonomik görünümle ilgili güvenin ciddi anlamda sorgulanmasına neden oldu. Her ne kadar geçen haftaya güçlü ABD istihdam verileriyle olumlu bir kapanış yapılmış olsa da, ekonomik verilerden kalıcı rahatlatıcı sinyaller alınana kadar büyüme görünümü sorgulanmaya devam edecektir.

Bu çerçevede, bu hafta özelikle Mayıs ayı ile ilgili ilk veriler ile ABD’de perakende satışlar ve enflasyondan alınacak sinyaller önemli olacak. Büyüme hızında yavaşlama işaretlerinin ılımlı seviyelerde kalması - ki bizim tahminimiz bu yönde-, merkez bankalarının devam eden likidite desteği de düşünüldüğünde, piyasalarda toparlanma olanağı sağlayabilir.

Ancak, zayıflama işaretlerinin güçlenmesi halinde, piyasalardaki düzeltme hareketi derinleşebilir.

Bu durumda da, parasal sıkılaşma adımlarından ziyade, yeni bir parasal genişleme yönündeki baskıların arttığını görebiliriz. Böyle bir senaryo ise, zaten maliye politikası sıkıntıları olan ekonomiler açısından daha zorlayıcı olacaktır. Ancak, bu kötümser tablo için yeterli koşul oluşmuş değil.

AB maliye bakanlarının 16 Mayıs’taki zirvesi öncesinde, borç krizi yaşayan ülkelerdeki gelişmeler diğer takip edilen bir gösterge olacak.

Çin’de ise bu hafta açıklanacak olumlu enflasyon rakamı, geçici olarak görülebileceğinden orta vadeli enflasyon görünümü açısından kayda değer bir rahatlama sağlamayabilir. Bu durumda da, Çin merkez bankasının parasal sıkılaşma adımları (munzam artışı daha yüksek olasılık) devam edebilir.