G-7’den Yen’e ortak müdahale

Piyasalar iki kritik göstergeyi takip ediyor, Yen ve petrol.

Japonya’daki nükleer krizin kontrolden çıkabileceğine yönelik endişelerle tarihi düşük seviyesi olan 76,25’e kadar düşen ancak ortak müdahale beklentisiyle 78-79 seviyesine sınırlı bir toparlanma gösteren USD/JPY paritesi yakından takip edilirken, piyasalarda ekonomik verilerin de desteğiyle toparlanma gözleniyor.

IMF’den Japonya’nın kapasitesinin yeniden yapılanması için yeterli olduğuna dair destek açıklamaları da etkili oluyor.

Fed’in politikası daha fazla sorgulanabilir





ABD’de hem genel enflasyon hem de çekirdek enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Genel enflasyonda yıllık oran % 2,1 ile, % 2’lik hedefin üzerine çıkarken; çekirdek enflasyonda aylık artış % 0,17’den % 0,20’ye yükseldi. Beklentilerin ve önceki haftanın altında kalan haftalık işsizlik başvurusu da, daha iyi bir istihdam piyasasına işaret etti. Tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşen Mart Philly Fed endeksi ise, büyüme hızındaki yavaşlama beklentilerini desteklemedi.

Öte yandan, halen zayıf olan reel kazançlar ve sanayi üretimindeki yavaşlama, talep kaynaklı enflasyonist risklerin baskı altında kalmaya devam edebileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Fed’in yavaş çıkış stratejisi ile ilgili eleştirilerin gündemde kalması beklenebilir.

Endekslerde toparlanma





Yukarıdaki unsurlara ek olarak, İspanya’nın ihalelerinin de sorunsuz sonuçlanmasının etkisiyle, S&P 500 ve DJ endeksleri sırasıyla % 1,34 ve % 1,39’luk artışlarla 1.274 ve 11.775 puana çıkarken; DAX endeksi % 2,20’lik yükselişle 6.657 puanda kapandı.

Euro-dolar paritesi 1,39-1,40 bandında seyretti.

Bir tarafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın politika sinyallerinin farklılığı, diğer tarafta AB borç sorunu ve öngörülmesi pek mümkün olmayan doğal ve politik risk unsurlarının risk iştahında yarattığı baskı ile, Euro-dolar paritesi 1,39-1,40 bandında dalgalanması makul gözüküyor.

Ham petrol fiyatları ise Ortadoğu gerginliğiyle 103 dolara yaklaşırken, altın fiyatları 1.410 dolar civarına yükseldi. Yükseliş geçici gözüküyor, pozisyon alırken dikkatli olmakta yarar var.

G-7’den Yen’e ortak müdahale

G-7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, 10 yıldan bu yana ilk kez bir para birimine ortak müdahale gerçekleştirdi.

Dün sabah gerçekleşen Yen satışlarından sonra, USD/JPY paritesinin 82 seviyesine yakın seyrettiği gözleniyor. Müdahale öncesi 79 seviyesi civarındaydı. Böylece deprem öncesi görülen 83 seviyelerine yakın bir düzeye gelinmiş oldu. Ancak, müdahalenin etkisinin kalıcı olması için, kısa vadede nükleer krize yönelik gelişmelerin kontrol altında kalması gerekirken; uzun vadede ise Japonya’nın global ekonomi üzerindeki etkileri önemli olacak.

Sakin veri gündemi karşısında, Yen’deki müdahalenin olumlu etkileri ile küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi devam edebilir. Ancak, Ortadoğu’da artan tansiyona bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bu toparlanma eğilimini sınırlandırabilir.



