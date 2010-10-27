G-20’den çıkan sonuç, altın fiyatlarına yarar

Altın bu yıl % 22 değer kazandırdı



G-20 görüşmelerinde, kur savaşları konusunda bir süreliğine de olsa uzlaşma kararı çıkmasıyla uluslararası piyasalar rahatlamış oldu. Gündem, kur savaşlarından Fed’in ek parasal önlemler seçeneğine dönerken, euro-dolar paritesi 1,40, altın fiyatları 1.340 dolar, ham petrol fiyatları da 82 doların üzerinde bir yükseliş görmüş oldu.Avrupa’da beklentilerin üzerinde açıklanan Ağustos ayı yeni sanayi siparişleri risk iştahını sınırlı ölçüde de olsa olumlu etkilemiş durumda. ABD’de ise iyimser görünümü devam ettiren Eylül ayı ev satışlarına duyarlılık daha da artmış durumda.Bu verilerle, 1,40’ın üzerinde yükselişini devam ettirmekte zorlanan euro-dolar paritesi, tekrar 1,39’lu seviyelere gerilerken; altın fiyatları da 1.340 doların altına gevşemiş oldu. Ham petrol fiyatları ise 82 dolar civarında seyretti.Altın Pazartesi günü %1’den fazla değer kazanarak 2.5 haftanın en düşük seviyelerinden kurtulmuş oldu. Yatırımcılar, Fed başkanının konuşmasını beklerken, bu yükselişte zayıflayan dolar etkisi olduğu kesin. G20 maliye bakanları, cumartesi günü rekabetçi kur devalüasyonlarından kaçınma konusunda anlaşsalar da, ticaret dengesizliklerini gidermek için hedef belirlemediler. Ayrıca zirve, şaşırtıcı bir kararla gelişmekte olan ülkelere IMF’de daha fazla temsil yetkisi verdi. Bu durum haliyle gelişmekte olan ülkelerin seslerini yükseltmelerine olanak sağlayacaktır. Ses yükseltmek, gelişmiş ülkelere karşı ne kadar işe yarar, bilinmez ama, sorunların biraz daha deşilmesini olanak sağlayacaktır kuşkusuz.Tüm bu gelişmelere piyasanın yorumu; yatırımcıların dikkatini daha fazla miktarsal gevşemeye topladığından, doların ileriye yönelik baskı altında kalacağını yönünde.G20’nin rekabetçi kur devalüasyonlarından sakınması, yatırımcıların yeniden dolar satışına başlaması için yeşil ışık yaktı gözüküyor. Dolarda pazartesi günü zayıfladı zaten.Altının piyasada 1,350 $/ons seviyesinde bulunan 9 günlük hareketli ortalamasına geri dönmesi ve bu seviyenin üzerinde kalması, yeni bir yükseliş başlatabilir. Hindistan’da, festival sezonu öncesinde gelen güçlü fiziki talep, altın fiyatlarına destek verecek gözüküyor. HSBC yorumu ise, çok sayıda temel para birimi üzerindeki anlaşmazlığın çözümüne ulaşılamayan G20 toplantısının altının yeniden yükselişe geçmesine izin vereceği yönünde.Black Rock Inc., dünya altın üretiminin artmayışı ve merkez bankalarının güvenli bir yatırım olarak daha fazla altın tutma isteğine bağlı olarak altın fiyatlarının daha da yükselmesini beklediğini açıkladı.Küresel ekonomik görünüm ve para politikalarının tercihi, yeni ekonomik verilerle sorgulanmaya devam edecek gözüküyor. ABD’de Ekim tüketici güveni ve Richmond Fed; Avrupa ekonomilerinden Ekim tüketici güven endeksleri, Almanya’da Kasım GFK endeksi ve İngiltere’de üçüncü çeyrek büyüme oranı takip edilecek açıklamalar arasında.ABD verilerine hassasiyetin arttığını düşündüğümüz bu dönemde, tüketici güveninde 50’ye yaklaşan bir rakam ya da son verilerde “eksi” bölgede görülen Richmond Fed endeksinin geçen hafta Philly Fed endeksinde görüldüğü gibi “pozitif” bölgeye geçmesi gibi gelişmeler, parite ve altın fiyatlarındaki gevşemeyi destekleyebilir.