Fed mi, ekonomik veriler mi daha güvenilir?

Geçtiğimiz hafta ek parasal önlemin yarattığı piyasaları epey destekledi.

IMF-Dünya Bankası görüşmelerinden uluslararası kur savaşlarına yönelik somut bir çözüm çıkmamış olması; bazı Fed yetkililerinin ek parasal gevşeme konusunda isteksiz bir tutum sergilemeleri gibi gelişmelere karşın, küresel risk iştahının yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktık.

Özellikle ABD ekonomisinde üçüncü çeyrek sonuna ilişkin gelen ılımlı verilere karşın, piyasaların Fed’in 21 Eylül toplantısına ait tutanak notlarını destek alarak ek parasal önlemlerin gündeme geleceği konusundaki beklentilerini koruması, risk iştahının canlı kalmasını sağlayan ana güç oldu. Ayrıca, Fed Başkanı Bernanke’nin Cuma günü yaptığı konuşmasında bu beklentiyi destekler ifadeleri ve üçüncü çeyrek bilançolarından alınan ilk sinyallerin olumlu yönde olması da piyasalardaki alım eğiliminin genelde korunmasını sağladı.

Böylece, Euro-dolar paritesi bu hafta başında 1,39’un altına inmeden önce 1,41 seviyesinin üzerine yukarı hareketini devam ettirirken; ham petrol fiyatları 82-84 dolar arasında dalgalandı.

Piyasalara ek likidite pompalanması beklentisi ile, altın fiyatları 1.390 dolara doğru hızlı bir yükseliş kaydettikten sonra, ekonomik görünüm belirsizliğini azaltıcı ılımlı verilerle 1.360 dolar civarına bir gevşeme kaydetti.

Uluslararası piyasalarda bu hafta nasıl geçer

‘’Fed mi ekonomik veriler mi piyasaları yönlendirecek?’’ sorusunun karşılığı çok önemli. Geçen Cuma günü oldukça çarpıcı bir şekilde görüldüğü gibi, piyasa göstergelerinin ne yönde hareket edeceğinin kestirilmesi açısından zorlu bir dönem başlamış görünüyor. Piyasaların para politikası otoritelerinin ne dediğine mi, yoksa ekonomik verilerin ne gösterdiğine mi daha fazla itibar edeceği en kritik unsur kuşkusuz.

Bir taraftan Fed piyasa beklentilerini destekler biçimde özellikle deflasyon riskini ön plana çıkararak ek önlemler konusunda yeşil ışık yakıyor; diğer taraftan büyüme göstergeleri üçüncü çeyrek sonundan itibaren tekrar toparlanma senaryosuna geri dönülmüş olabileceği sinyali veriyor.

Önümüzdeki günlerde de, piyasalar bu iki algılama arasında gidip gelecektir. Ek önlem imkanı piyasaları destekleyecek ana unsur olarak kalırken, ılımlı ekonomik verilerin gelmesi durumunda bu imkanın ne kadar geçerli olduğu sorgulanacaktır.

Bu haftanın gündemi de, ABD’de Beige Book, Ekim Philly Fed, ulusal inşaatçılar birliği verileri, Eylül sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, inşaat izinleri, ev başlangıçları, öncü göstergeler, Ağustos sermaye hareketleri gibi kritik açıklamalardan oluşuyor. Beklentiler, konut sektörü dışında ılımlılığın devam edebileceği yönünde. Dolayısıyla iyi gelen veriler, para politikası desteğinin gerçekleşebileceğine yönelik şüpheleri artırıp, özellikle Euro-dolar paritesi ve altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

Ayrıca haftalık gündemde, üçüncü çeyrek bilançoları arasında Citigroup, Apple, Bank of America, Wells Fargo dikkat çekiyor.

Öte yandan, Avrupa’da da Ekim satın alma müdürleri endeksleri, tüketici güveni, Almanya ZEW ve IFO endeksleri gibi önemli veriler mevcut. Genel beklenti ise, mevcut durumun hemen hemen korunması yönünde.



Kur baskıları gündemde kalmaya devam ediyor

Cuma günü başlayacak ve iki gün sürecek G20 maliye bakanları ve merkez bankaları toplantısında uluslararası kur savaşlarının tekrar gündeme gelmesi olası. Daha somut karar ve adımların atılmasının beklendiği 11-12 Kasım zirvesi öncesinde de öncü sinyallerin alınması açısından önemli olacak. Hatırlanacağı gibi, IMF-Dünya Bankası sonbahar toplantıları sırasında kur savaşları hususunda somut bir çözüm çıkmamış; ancak uzlaştırmacı ve yönlendirici rol IMF’ye bırakılmıştı. Bu haftaki toplantıdan da önemli sonuçlar çıkması pek beklenmiyor.

Piyasalar önümüzdeki dönemde, para politikasının taahhüt ettiği ile ekonomik verilerin yansıttığı tablo arasında oldukça dalgalı bir dönem yaşayacak gözüküyor.

Bir taraftan Fed, piyasa beklentilerini destekler biçimde özellikle deflasyon riskini ön plana çıkararak ek önlemler konusunda yeşil ışık yakmış durumda; öte yandan büyüme göstergeleri üçüncü çeyrek sonundan itibaren tekrar toparlanma sürecinin sinyallerini veriyor.

Önümüzdeki dönemde de, ek önlem piyasaları destekleyecektir mutlaka. Ancak, ılımlı ekonomik verilerin gelmesi durumunda bu imkanı ne kadar geçerli olur göreceğiz. Bu durum piyasalarda ek parasal gevşeme desteği ile elde edilen kazanımların realizasyonu da yaratabilir.

Böyle bir senaryo, Euro-dolar ve altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskılar arttıracaktır mutlaka. Verilerde kötü gelmesi durumunda ise, ek parasal önlemleri risk iştahını kısa vadede destekleyici ana unsur olarak karşımıza çıkaracaktır.

