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Metin Duyar

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28 Ocak 2011

FED iyileşmeyi teşviğe devam ediyor

İki gündür süren Fed toplantısı sonucunda beklentiler yönünde faiz oranları değişmedi.

İki gündür süren FED toplantısı sonucunda beklentiler yönünde faiz oranları değişmedi.  FED Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından gösterge faiz oranları yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında korundu. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, faizlerin "uzun bir süre daha bu seviyede kalacağı" teyit edildi. Kırılgan ekonomik iyileşmeyi teşvik için alınan bu karar Komite’nin tüm üyelerince desteklendi.
Yılın ilk ayındaki faiz toplantısının sonucu, likidite desteğine karşı seslerin arka planda kaldığını gösteriyor. Haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan 600 milyar dolarlık bono alım desteğinde bir değişiklik öngörülmüyor. Sonraki dönemde likidite desteğinin devam edip etmeyeceği ile ilgili ise net bir sinyal yok.

ABD’de olumlu tablo

Bilindiği gibi FED toplantısı öncesi olumlu beklentiler ön plandaydı. ABD Başkanı Obama’nın kurumlar vergisinin indirilebileceği açıklaması ve FED’in toplantısında gevşek para politikasına devam kararının alınacağı beklentisi ile dış piyasalar güçlü bir başlangıç yaptı. ABD’de beklentilerin üzerinde gelen aralık yeni ev satışları da olumlu görünümü destekledi.
 
AB’de enflasyon riskleri...

Avrupa Merkez Bankası’ndan enflasyon risklerine yönelik açıklamalar devam etti. Ancak, enflasyondaki artışın daha çok kısa vadede gündeme gelmesi ve yılın ikinci yarısından itibaren düşüş trendine girmesi bekleniyor. Enflasyon ile ilgili olarak, emtialardaki yükselişe dikkat çekilmekle birlikte, orta vadeli bekleyişlerde bir sorun görülmüyor.
Büyüme tarafında toparlanma sinyallerine dikkat çekiliyor; istihdamda önceki rapora göre biraz daha iyimser bir tutum söz konusu. Ancak, büyüme hızının hala istihdam piyasasında önemli bir iyileşme yaratmaya yeterli olmadığının altı çiziliyor.

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