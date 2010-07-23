FED Başkanı'nın söylediklerinin özeti: Önümüzü göremiyoruz



Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin Avrupa borsalarında işlemler bittikten sonra konuşması oldukça temkinliydi. FED Başkanı konuşmasında, ABD ekonomisinin hâlâ olağandışı belirsizlikte olduğuna dikkat çekti ve piyasalara ‘gerekirse’ müdahale edeceklerini söyledi ama konuşmasının satır araları daha çok ‘dikkatli ve temkinliyiz’ üzerine kuruluydu.



'2012'de işsizliğin düşmesi beklenmiyor'

Bernanke ABD Senatosu’nda yaptığı konuşmada; 2012 yılının sonuna kadar işsizlik oranının düşmeyeceğini, ekonominin ‘olağandışı belirsiz’ bir durumda olduğunu ve ABD ekonomisinin ciddi bir biçimde yavaşlaması ya da durgunluğa girmesi halinde FED’in daha fazla önlemler almaya hazır olduğunu belirtti. Ancak; özel bir önlem aldınız mı sorusuna, ‘bu dönem için özel bir önlem hazırlığı yapmadıklarını belirtmesi, aslında piyasalara tam hakim olmadıklarının da ipucunu vermiş oldu.

Mali koşulların özellikle de Avrupa’daki borç krizinin ‘son aylarda ekonomik olarak büyümeyi daha az destekleyici hale geldiği’ uyarısında bulunması da başka dikkat çeken nokta. Çünkü Bernande’nin uyarısı sonuçta ABD’nin, Avrupa’nın ekonomik çıkmaza girmemesi için daha fazla çaba içine gireceği, daha doğrusu girmesi gerektiğinin de sinyallerini içinde barındırıyor.

Bernande, dün ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet ve banka temsilcileriyle stres testi sonuçlarını görüştü. Stres testine katılan 40 önemli bankanın temsilcisiyle görüşen Trichet, ise “Sonuçların kamuoyuyla paylaşılması sonucu Avrupa Bankaları’nın güveni yeniden inşa edilecek” demesi bankalarla ilgili güven sorununu aşmak için köklü önlemler alınacağını kısa yoldan anlatıyor bizlere.



'ABD ekonomisi belirsiz'

‘Ekonomik görünüm olağandışı bir şekilde belirsiz’ diyen ve FED’in atabileceği adımlar konusunda ayrıntı vermekten kaçınan Bernanke'nin, ‘olağan dışı belirsizlik’te ne tür adımlar atılacağını söylemesi de garip olacaktı. Öyle ya ‘olağan dışı belirsizlik’ olağan tedbirlerle zaten çözülemeyecek.

Bernanke konuşmasında, istihdamda yaşanan kayıpların telafi edilmesinin zaman alacağını, ılımlı bir ekonomik büyüme ve düşük enflasyon dönemi beklediğini ve 2009 yılı ortalarında başlayan ekonomik büyümenin, teşvik edici para ve mali politikalara karşın oldukça mütevazi bir şekilde sürdüğünü söyledi. FED Başkanı, emlak piyasalarında talebin hâlâ zayıf olduğunu belirtirken, bunun başlıca nedeninin işsizlik oranlarındaki yükseklik olduğunu vurguladı.



'ABD ekonomisi kırılgan'

Bu kötümser tabloya karşın ekonominin çift dipli resesyona girme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen Bernanke, bununla birlikte ekonominin oldukça kırılgan olduğunun altını çizse de,

aslında daha çok Wall Street, Kongre ve iş çevrelerine, iyileşmenin büyüme önündeki tehditlere rağmen süreceğine dair olumlu bir mesaj vermeye çalıştı.

