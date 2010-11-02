Çin’in varlık fonu 'CIC' 200 milyar dolar’ı yönetiyor





Çin’in dövizleri Amerikan hisselerinde



Uluslararası finans piyasalarını takip edenler Çin’in, Egemen Varlık Fonu statüsündeki CIC’nın ne kadar önemli bir kuruluş olduğunu iyi bilir. Egemen varlık fonu statüsündeki CIC, Çin’in 2,4 trilyon dolarlık döviz rezervlerinin kendisine ayrılan 200 milyar dolarlık kısmını yönetir. Bu oldukça yüksek bir rakam finans piyasaları için. Bu sebepledir ki, CIC’in aldığı kararlar dikkatle takip edilir piyasalarda.

Başbakan Wen Jiabao’nun otoritesi altında yer alan CIC’in başkanlığını Lou Jiwei yürütüyor. Lou Jiwei’nin pozisyonu, bakan düzeyine denk düşüyor. Çin’de mali sistemin yeniden yapılandırılmasında çok önemli rol oynayan Lou, Çin finans piyasalarında son derece etkili bir isim. 2,1 trilyon dolarlık döviz rezervlerinin bir kısmının yönetiminden sorumlu Lou, Time dergisi tarafından 2008 yılında dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi.



CIC kuruluşunda doların etkisi var

CIC kurulmasında; Amerikan dolarının küresel finans piyasalarında değer yitirmesi ile, döviz rezervlerinin yaklaşık üçte ikisini Amerikan hazine bonosu gibi dolar varlıklarında tutan Çin’i yeni alternatif arayışına sokması, önemli etken oldu.

Bu doğrultuda, Çin hükümeti 2007′de Çin Yatırım Kurumu’nu (CIC) kurdu. Uzmanlara göre, CIC yatırım yaptığı şirketlerde yüzde 5-10 civarı hisseye sahip olarak, uluslararası dalgalanmalara karşı riskleri minimize etme amacı güdüyor.

Küresel krizde finansal varlık yatırımlarından zarar ettiği belirtilen CIC, son dönemde enerji ve madencilik hisselerine yoğunlaştı.

CIC, ABD’nin yatırım şirketlerinden Blackstone’da 3 milyar dolarlık hisse satın aldı. Analistlere göre Blackstone’un yatırım stratejisine etki etmekten kaçınan CIC, denizaşırı finans piyasalarında karma yatırımlara girişiyor. Bazı uzmanlar, varlık fonunun Batı hükümetleri üzerinde politik ağırlığa sahip ya da Çin’de yoğun yatırımı bulunan yabancı şirketlere yöneldiğini savunuyor.

Dev varlık fonu CIC, finansal krizden evvel yatırım şirketi Morgan Stanley’nin yüzde 9,9 hissesini satın almıştı. Ancak, finansal kriz ile Blackstone ve Morgan Stanley hisselerinden ağzı yanan kurum, krizin derinleştiği son bir yılda daha ihtiyatlı bir tutum izlemeye başladı. Mart ayında Çin basınında çıkan haberlere göre, CIC yüzünü finansal varlıklardan reel ekonomiye çeviriyor.

Amerikan hazinesinin en büyük 2′inci kreditörü Çin, ABD’de listelenen dev şirketlere de ortak oldu.

Çin’in döviz rezervlerinin 200 milyar dolarlık kısmını yöneten Çin Yatırım Kurumu’nun (CIC) ABD borsalarında listelenen 84 şirketin hisse senetlerine geçen yıl yatırım yaptı. Egemen varlık fonu statüsünde bulunan CIC’nin ortak olduğu şirketler arasında Apple, Coca Cola, Motorola, Visa gibi sembol Amerikan şirketleri de bulunuyor. Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun raporuna göre, CIC’nin elinde yatırım kuruluşu Morgan Stanley’ye ait 1,77 milyar dolarlık hisse senedi bulunuyor. CIC, Amerikan finansal yönetim kuruluşu Blackrock hisselerinin de 714 milyon dolarlık kısmını elinde tutuyor.

CIC, ABD’nin en büyük rüzgar enerjisi şirketlerinden AES Corporation ile yüzde 15′lik hissesinin 1,85 milyar dolara satışı konusunda da anlaştı.

