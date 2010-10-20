Çin’in güçlü rakibi: Yükselen Hindistan ekonomisi (2)

Hindistan; dünyanın ikinci en büyük nüfusuna sahip, hızlı büyüyen ve demokrasi kültüründen ödün vermeden büyüyen ve belki de ileride (üretimde gücünde) Çin’in rakibi olacak tek ülke.

Önümüzdeki iki gün Hindistan ekonomisi ile ilgili bilgiler aktarmak istiyorum okuyanlara. Verilerin çoğunluğu 2009 yılı ait ve Hindistan’dan yayınlanan kaynaklardan derlendi.

Hindistan son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ve en dikkat çeken ekonomilerinden biri. Özellikle ekonomik kalkınmaya 80’lerin sonunda başlamasına rağmen; ki bu Cin'den yaklaşık 10 yıl sonradır; bu gün geldiği nokta dünya çapında en az Çin kadar dikkat çekici. Son iki yılda %8.5 gibi bir ekonomik büyüme yakalamış. Üstelik enflasyonunu da %4 ler civarında tutmayı başarmış.

Hindistan ekonomisi bilişim sistemleri ve diğer bilimsel alanlarda yakaladığı büyük başarılara rağmen, halen milli gelirin yaklaşık %60'i tarıma dayalı ve halkın büyük kısmı tarımcılıkla geçimini sağlıyor.

Bilişim sistemlerinde 90’lardan itibaren hızlı bir büyüme başlamış durumda. TCS, SATYAM, Infosys gibi büyük danışmanlık firmaları bünyelerinde binlerce mühendis barınıyor.

Bilişim sistemindeki hızlı büyümenin en önemli nedenleri; İngilizcenin Hindistan'da çok yaygın olarak konuşuluyor olması, devletin 50'li yıllarda mühendis eğitimi için büyük yatırımlar yapmaya başlaması ve ucuz insan gücü.

İthalat yapılan ülkeler







Hindistan’ın İhracatındaki Başlıca Ülkeler ( Milyon ABD Doları)









Hindistan`ın Temel Ekonomik Ve Ticari Göstergeleri

BÜYÜME

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla: 2008-09 mali yılı: 1.160 milyar ABD Doları

Büyüme Oranı (%):

Yıllar İtibariyle

2005-06 : 9,5

2006-07 : 9,7

2007-08 : 9,0

2008-09 : 7,1





Doğrudan Yabancı Yatırım Tutarı: Kümülatif olarak 31 Mart 2009 itibariyle 89.819.000.000 ABD Dolar. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Başlıca Ülkeler: Mauritius, ABD, İngiltere, Singapur, Hollanda, Japonya, Almanya, Güney Kıbrıs, Fransa, İsviçre’dir. Kümülatif Toplamda Oran :Nisan 2000-Aralık 2009 Dönemi: Mauritius (%43), ABD (%8), İngiltere (%6), Singapur (%9), Hollanda (%4), Japonya (%3), Almanya (%3), Güney Kıbrıs (%3), Fransa (%2), İsviçre (%1)

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Başlıca Yatırım Alanları: (Kümülatif toplamda) Elektrikli ve elektronik eşya, hizmetler, telekomünikasyon, ulaştırma, enerji, kimyasallar, inşaat, ilaç, gıda sanayi, çimento alanlarında yapılmaktadır.



Hindistan`ın Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımları

Hindistan’dan 2008 Mart sonu itibariyle ülke dışına yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının toplamı kümülatif olarak 46,2 milyar ABD Dolarıdır. Aşağıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere bunun üç de ikilik bölümü 2006-07 ve 2007-08 mali yıllarında gerçekleşmiştir.



Hindistan’ın Doğrudan Dış Yatırımlarında Başlıca Ülkeler: Singapur (%35), Hollanda (%23), Virjin Adaları (%7) olmuştur.



Dış Ticaret :



2003-04 / 2008-09 MALİ YIL (1 Nisan-31 Mart)





Hindistan`ın İhracatındaki İlk 10 Ülke: Amerika %12, Birleşik Arap Emirlikleri %11.10, Singapur %5, Çin %4.67, Hong Kong %3.71, Hollanda %3.67, İngiltere %3.57, Almanya %3.33, Suudi Arabistan %3.12, Belçika %2.64.

Hindistan’ın ihracatında Türkiye (Nisan 2008-Aralık 2009) 27. sırada. Türkiye, bu dönemde Hindistan’ın ihracatında % 0,88 oranında bir paya sahip bulunmakta. Nisan 2007-Aralık 2008’de, bu oran %1,14 olarak gerçekleşmiş.

Hindistan`ın İthalatındaki İlk 10 Ülke: Çin (%10,2), Suudi Arabistan(%7,24), Birleşik Arap Emirlikleri (%6,57), ABD (%5,90), İsviçre (%4,59), İran (%4,29), Almanya (%3,52), Nijerya (%3,44), Kuveyt (%3,36), Avusturalya (%3,22)`dır.

Hindistan’ın ithalatında Türkiye 35. sırada yer alıyor. Türkiye’nin Hindistan’ın ithalatındaki payı yaklaşık %0,54.

Hindistan’ı anlayacak kadar bilgi verdikten sonra çıkartabileceğimiz en önemli sonuç; Demokrasi kültürünü kaybetmeden ucuz iş güç ve gittikçe kalitesi artan teknisyenleri ile Hindistan’ın önemli bir güç olacağı.



