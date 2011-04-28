Büyüme tahmininde aşağı, enflasyonda yukarı revizyon



Fed Başkanı Bernanke’nin toplantı kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, büyüme ve enflasyon tahminlerinde 2011 için dengeli bir revizyon yapılmaya çalışıldığı izleniyor.

Büyüme hızında, ilk çeyrekteki yavaşlamadan dolayı aşağı yönde revizyon yapılırken; enflasyon tahminleri, petrol ve diğer emtialardaki artışa bağlı olarak yukarı çekilmiş.

Ancak, revizyonların boyutunun yakın seviyelerde olması, dengeli bir tutum edinmeye çalışıldığı izlenimi veriyor.

Öte yandan, 2012 tahminlerinde biraz daha farklı bir tablo dikkat çekiyor.

Büyümede çok ciddi bir değişiklik yapılmazken; enflasyon tahmini daha belirgin olarak yukarı yönde revize edilmiş. Yani, her ne kadar enflasyonla ilgili yukarı baskıların geçici olduğu ifade edilse ve rahat bir tutum sergilenmeye çalışılsa da, enflasyon projeksiyonlarına biraz daha farklı yansımış görünüyor.

Ancak, gerek piyasaların ilgisi bu yıla odaklı olduğundan, gerekse de Fed’in söylemlerinde sürekli enflasyon beklentileriyle ilgili rahat bir tutum sergilemesi, 2012 tahminlerine yönelik bu tablonun arka planda kalmasına neden olabilir.

İşsizlik oranına yönelik tahminler de, istihdam piyasasındaki iyileşmenin önceki toplantıya göre daha iyi düzeyde olduğunu gösteriyor. Ancak, bunun da şimdilik politika sıkılaşması olarak yansıyacağına yönelik bir işaret yok.

Düşük faiz ortamının ne kadar süreceğiyle ilgili bir süre verilmiyor; tamamen görünüme bağlı olduğu dile getiriliyor. Yani, veri ve görünüme endeksli tavrın devam edeceğini anlıyoruz.

Fed, güçlü ve istikrarlı Dolar yanlısı olduğunu söylemesine karşın, bunu sağlayacak politika değişikliğinde istekli değil. Dolayısıyla, güçlü Dolar konusunda inandırıcı olamıyor.

Büyüme hızının hala yavaş olduğunun vurgulanması, gevşek para politikasından yavaş çıkışın devam etmesinde en önemli etken.

Ayrıca, yüksek bütçe açığına ve uzun vadede sürdürülebilir olmadığına da dikkat çekiliyor.

Sonuç olarak, çıkış stratejisinin tamamen görünümle ilgili gelişmelere bağlanması, net ifadelerden kaçınılması ve büyüme ile ilgili çok güvenli bir tutum sergilenmemesi, Dolar’ın zayıf kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

Likidite desteğinde de ani çekilişin olmayacağı anlaşılıyor.



