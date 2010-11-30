AB’nin borç endişesi yatışır mı?

Geçtiğimiz hafta, uluslararası piyasalar, AB borç sorununun yayılması ve Kore’deki askeri gerginlik nedeni ile dalgala bir seyir izledi takip ettiyseniz. İrlanda’dan sonra sıranın Portekiz ve İspanya’ya gelebileceği endişesi, özellikle İspanya’nın ekonomik büyüklüğü düşünüldüğünde, AB borç sorununu ana risk faktörü haline getirmiş oldu. Kuzey ve Güney Kore arasındaki askeri gerginlik de risk iştahındaki bozulmayı artırmış oldu.

İrlanda’nın 85 milyar Euro olarak belirlenen finansal yardım paketi karşılığında geçen hafta ilk somut adımları atmasıyla AB endişeleri kısmen yatışma fırsatı buldu. Açıklanan 4 yıllık bütçe planı, kamu dengelerinde iyileşme ümidi yaratmış durumda. Ancak, özellikle 2011 başındaki erken seçim olasılığı nedeniyle, bütçenin uygulanmasına yönelik riskler tam bir rahatlamaya izin vermeyecek gözüküyor.



Güçlü ekonomik veriler



Açıklanan ekonomik verilerin toparlanma sinyallerini desteklemesi, piyasalardaki korku göstergelerindeki yükselişin sınırlı kalmasını sağlıyor. VİX endeksi 20’nin hafif üzerinde, TED faiz farkı (üç aylık bono oranı ile para piyasası oranı) 14 puanda ve üç aylık libor oranı da % 0,29’da kaldı.

Verilerden piyasalara en belirgin destek; ABD’de yukarı revize edilen üçüncü çeyrek büyüme oranı, beklentinin oldukça altında kalan haftalık işsizlik başvuruları, güçlü kişisel gelir ve harcamalardan; Avrupa’da ise iyimserliğin güçlendiği IFO endeksi ve imalat ve hizmet rakamlarından geldi.

Şükran günü dolayısıyla daha kısa bir hafta geçiren ABD piyasalarında, DJ ve S&P 500 endeksleri sırasıyla % 1 ve % 0,9’luk kayıplarla 11.092 ve 1.189 puana geriledi. Avrupa bölgesinde, DAX endeksi ise % 0,1’lik artışla 6.849 puanda kapadı.

Euro-dolar 1,32’yi gördü. Parite, AB endişelerinin sürmesi ve ABD ekonomisinden gelen güçlü verilerle 1,32’ye kadar indi. Böylece, bir süredir görebileceğini düşündüğümüz 1,3230 hedef seviyesine ulaşmış oldu. Bu seviyeden gelen tepki alımları, AB gelişmelerine göre 1,3450-1,3550 bandına kadar devam edebilir gözüküyor. Ancak, yönün yukarıya dönebilmesi için 1,3620 yön dönüş seviyesinin testi önemli olacak.



Altında sınırlı gevşeme



AB endişelerinin tam anlamıyla yatışmaması nedeniyle hafta boyunca aşağı düzeltme çabaları gözlense de, genelde 1.360-1.370 dolar bandında hareket etti. Bu haftanın yoğun veri gündemi, AB endişelerinin yatışması durumunda daha belirgin gevşeme hareketlerine neden olabilir.

Altın-Comex Şubat Kontratı’nda yön aşağıya döndü. 1351,7’lerin altına inilmesi durumunda 1321-1317,4’lar test edilebilir. 1321’lerin altında ki kapanışta sert satışlar gelebilir.



Piyasalarda bu hafta neler olur



AB borç sorunu endişesi yatışabilir. İrlanda’ya sağlanan destek paketi, 35 milyar Euro’su bankacılık ve finans sektörü, 50 milyar Euro’su ise hükümetin mali açıklarının kapatılmasında kullanılmak üzere toplam 85 milyar Euro olarak sonuçlandı. Geçen hafta hükümetin açıkladığı 4 yıllık bütçe planı, üçte iki oranında harcama kısıcı; üçte bir oranında ise gelir artırıcı önlemler içeriyordu. Bütçenin onaylanma sürecinin ardından politik gelişmeler, istikrar programının uygulanma aşaması ile ilgili beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olacak.

İrlanda’nın paketinin şekillenmesinin yanı sıra, Portekiz ve İspanya’ya ilişkin AB tarafından gelen destekleyici açıklamalar da borç sorununun yayılma endişelerinin yatışmasına yardımcı olabilir.

2 Aralık’ta toplanacak Avrupa Merkez Bankası politika faiz oranlarını değiştirmeyecek olsa da, “çıkış strateji”ne ilişkin ifadeleri önemli olacak. Son açıklamalarında, artık gevşek para politikasından kademeli olarak çıkışın düşünülmesi gerektiği konusu yinelenmişti. Bu haftaki toplantısında da benzer açıklamaların yer alması durumunda, Euro-dolar paritesinde yukarı yönlü baskılar hissedilebilir.

AB endişesinin kısa vadede gündemden düşmesinin sağlanması halinde, piyasanın ilgisi tekrar ekonomik verilere çevrilebilir. Bu durumda ise, geçen çeyrek sonundan itibaren iyileşme sinyalleri veren veriler risk iştahında tekrar bir isteklilik yaratabilir.

Haftalık veri gündemi bu anlamda oldukça dolu. ABD’de Fed Bej Kitap, Kasım ISM endeksleri, Chicago PMI, tarım dışı istihdam, tüketici güveni, oto satışları, Ekim inşaat harcamaları, bekleyen ev satışları, fabrika siparişleri, Eylül Case Shiller; Avrupa bölgesinde ise Kasım sanayici ve tüketici güven, imalat ve hizmet endeksleri, Ekim işsizlik, perakende satışlar gibi kritik açıklamalar bulunuyor.

Perşembe günü toplanacak Avrupa Merkez Bankası’nın artık gevşek para politikasından kademeli çıkışın düşünülmesi gerektiği konusundaki görüşünü yinelemesi halinde, Euro-dolar paritesinde yukarı yönlü baskılar hissedilebilir.



