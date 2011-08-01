ABD’de geçici anlaşma sağlandı





Geçen hafta ABD’nin bütçe planında uzlaşma çabalarının uzamasıyla artan gerginlikte, ekonomik toparlanma ümitlerini destekleyen verilerin etkisi çok fazla hissedilemedi. Özellikle, ABD’de her ne kadar ikinci çeyrek büyüme oranı hayal kırıklığı yaratmış olsa da, kırılgan dinamiklerden olan istihdam ve konut sektöründen gelen olumlu sinyaller ve Japonya’da deprem sonrası iyileşme beklentisini destekleyen gerçekleşmeler, yılın ikinci yarısına ilişkin büyüme hızı öngörüleri açısından cesaret vericiydi.

Bu haftaya, hem ABD borç planının ortaya çıkması hem de Çin’de kritik Temmuz PMI imalat verisinin 50 seviyesinin üzerinde kalmasıyla, küresel ekonomik görünüme önemli bir destekle başladık. Dün açıklanan resmi rakamlarda, iyimser bölgede kalındığı, ancak ılımlı yavaşlama senaryosunun korunduğu, para politikası otoritesinden gelen sıkılaşma adımlarının sonlanabileceği dair sinyallerinde olduğu gözüküyor.

Ancak, hafta içinde büyüme görünümüne yeni bilgi sağlayacak açıklamalar da mevcut. Özellikle, ABD’de ISM endeksleri ve önceki ay negatif sürpriz yapan istihdam verilerinin toparlanmaya işaret etmesi, iyimser büyüme senaryosunun geçerliliğini korumasını sağlayabilecek.

Merkez bankalarından son sinyallerin de alınacağı bu hafta, Avrupa’nın faiz artırımlarını gündemde tutarken, İngiltere’nin daha çekimser davranması; Japonya’nın ise deprem sonrası toparlanma belirtilerine yer veren pozitif duruşuna konu olabilir.

Dün, ABD’de borçlanma tavanının artırılması ve federal bütçe açığının azaltılması için çerçeve paket üzerinde geçici anlaşmaya varıldı. Geçici anlaşma borçlanma tavanının 2012 yılı sonuna kadar yükseltilmesine, harcamaların 10 yılda 1 trilyon dolardan fazla azaltılmasına ve bütçe açığının ek olarak 1 trilyon dolardan fazla azaltılmasını tavsiye etmek için Kongre’de yeni bir komisyon kurulmasına olanak sağlıyor.

ABD’de 14.3 trilyon dolar tutarındaki borçlanma tavanının artırılması için süre bugün doluyor



Uzun süredir merakla beklenen ABD'deki borç tavanının yükseltilmesi yönünde anlaşma adımı atılması, piyasalara da rahatlama getirmiş oldu. Haliyle dolar da diğer para birimleri karşısında değer kazandı ama bu fazla sürmedi.





Altın fiyatları yukarı seyrini koruyor



Altın Cuma günü Avrupa piyasalarında 1,610/1,620 $/ons aralığında işlem gördü.

Moody’s in İspanya’nın kredi notunu düşürme tehdidinde bulunmasından sonra Euro bölgesi borç sorununun şiddetleneceğine dair korkular artarken dolar da döviz sepeti karşısında güçlendi. Euro’nun zayıflaması da altında düşüşe yol açtı.

Altın bu yıl % 13.6 oranında değer kazandı.

Altındaki geçen haftaya nazaran hafif gerilemeye karşın finansal piyasaların borç tavanına dair bir anlaşmaya son tarihten önceye varılamayacağına dair gerginlik yönün yukarı olmasını desteklese de, dün anlaşma sağlanması ile bu yöndeki baskı ortadan kalkmış oldu.

Güney Afrika’da madenlerde süren grev, piyasada merakla izlenmekte. Grev görüşmelerinde anlaşma sağlanması beklense de uzaması durumunda piyasaların etkileneceği kesin.

Altının yön 1642 hedefle yukarı gözüküyor.1626’ların üzerin de kalınması yükselişe yardımcı olacaktır. 1648’lerin üzerinde ki kapanışta 1690’ların hedef olması beklenebilir. Yükselişin sürmesi için düzeltmekler 1605’lerin üzerinde kalmalı. 1605’lerin altında kalınması durumunda 1575 yön dönüş seviyesi test edilebilir.



